Crean una Nintendo 64 portátil tan pequeña que cabe en un bolsillo

En el mundo de los videojuegos un mod hace referencia a aquellas modificaciones que se realizan para incluir cosas nuevas en los juegos y en las consolas. Una acción que normalmente suelen realizar los propios aficionados, a los que se les denomina modders. Uno de ellos acaba de crear una Nintendo 64 portátil tan pequeña que cabe en el bolsillo de un pantalón.

Los modders de consolas destacan por transformar por completo la apariencia de estos dispositivos. En esta ocasión, un usuario ha convertido la clásica Nintendo 64, una de las consolas más populares de la compañía japonesa, en un dispositivo portátil de tamaño reducido. Además, es totalmente funcional y utiliza los cartuchos originales de los juegos.

GmanModz, así se llama este usuario, demostró a comienzos de año que podía crear una versión portátil de la Nintendo 64. Sin embargo, y lejos de conformarse con el primer resultado, ha vuelto a la carga y ahora ha presentado una versión aún más compacta y compatible con los cartuchos originales.

Totalmente portátil

El resultado ha sido la Nintendo 64 más pequeña del mundo, incluso tiene un tamaño inferior al del propio mando de la consola y casi similar al de los cartuchos. Por lo tanto, es fácil de transportar y se puede guardar en cualquier sitio, incluido el bolsillo de un pantalón.

Así es la Nintendo 64 más pequeña del mundo

Este usuario ha compartido un video en su canal de YouTube en el que explica cómo ha sido todo el proceso de convertir una Nintendo 64 en una consola totalmente portátil. Para ello, GmanModz ha utilizado impresoras 3D para fabricar algunas de las piezas necesarias, aunque gran parte de su trabajo se ha hecho reutilizando piezas propias de la Nintendo 64.

Del mismo modo, también explica algunas de las decisiones que ha tomado sobre especificaciones técnicas, la colocación de gatillos o el uso de las palancas de los JoyCon de Nintendo Switch, que sirven para dar un mejor control que en la consola original y para ahorrar espacio. Una consola que tiene una pantalla de 3,5 pulgadas con una resolución de 320x240 píxeles.

Cartuchos originales

Esta Nintendo 64 portátil, a diferencia de otras creaciones que se basan en la emulación de juegos, utiliza los cartuchos originales, y durante el video se puede ver a este usuario jugar a títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Turok, entre otros juegos populares de la consola.

Esta Nintendo 64 portátil es más pequeña que el mando original. GmanModz Omicrono

A pesar de lograr algo que parecía imposible, el propio GmanModz confirma que a esta versión portátil aún le faltan algunas mejoras. En ese sentido, este modder afirma que no es un dispositivo del todo cómodo y que la batería apenas dura una hora y media.

Sin embargo, el objetivo real de este usuario era crear la Nintendo 64 portátil más pequeña del mundo. Eso sí, por el momento no se encuentra disponible la guía detallada para que cualquiera pueda crear su propia Nintendo 64 portátil, aunque para ello se necesita ciertos conocimientos, herramientas y tiempo.