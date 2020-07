Samsung Galaxy Tab S6 Lite: el dilema de comprar tablets Android

Durante el último año, da la sensación de que el sector de las tablets por fin ha encontrado su sitio, en un punto medio entre los smartphones y los ordenadores. Las últimas propuestas de Apple y Microsoft apuntan a un tipo de dispositivo que cumple algunas funciones del segundo, manteniendo la sencillez y las apps del primero.

Y en estas que llega Samsung y presenta una tablet Android, normal y corriente. Ni por un momento, Samsung finje que la Galaxy Tab S6 Lite pueda hacer lo mismo que un ordenador. Esto es una tablet, y sólo hace lo que esperarías de una tablet; y encima, usa Android.

No ocultaré que mi primera reacción no fue positiva. ¿Una tablet Android, en el 2020? Parece suicida, especialmente con rivales como un iPad que prácticamente ya tiene un escritorio de ordenador, o una Surface Go que ofrece acceso a programas de Windows. Afortunadamente, pude probar la nueva Galaxy Tab S6 Lite durante un par de semanas, y así comprender mejor porqué este producto existe.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, así es

La Galaxy Tab S6 Lite es una tablet con Android 10, basada en el procesador Exynos de la propia Samsung; por lo tanto, aunque tiene ocho núcleos, sólo cuatro son los realmente potentes, los Cortex-A73 a 2,3 GHz.

Dice mucho del cariño que Samsung ha puesto en la S6 Lite, que ese sea el único detalle realmente 'Lite' de esta tablet. Un detalle que repetiré a lo largo de este artículo es el precio de la S6 Lite con 64 GB de almacenamiento: 399 € (440 € con LTE); es una cifra que aporta mucho contexto para las decisiones que Samsung ha tomado, y que demuestra porqué esta tablet es mejor de lo que parece.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Adrián Raya Omicrono

El primer ejemplo está en la calidad de fabricación, que es excepcional. Tal vez no es de extrañar viniendo de Samsung, pero sí en este rango de precios; esta tablet se siente fenomenal en las manos gracias a su construcción en aluminio. El diseño es elegante y sin florituras, especialmente en el modelo gris que recibimos (también está en azul celeste).

Tampoco decepciona la Book Cover, que también he podido probar; sin embargo, ten en cuenta que se vende por separado (69,90 €). Un precio que puede parecer elevado teniendo en cuenta que no trae teclado incorporado; pero cuya gran ventaja son las conexiones magnéticas que facilitan el uso, protegiendo la tablet al mismo tiempo que nos permite ponerla en la posición que queramos, e incluso llevar el S Pen, todo con estilo.

Aunque es una tablet de 10,4 pulgadas, extrañamente la he sentido más pequeña a la hora de manejarla; eso es gracias a su reducido peso de 465 gramos y el grosor de apenas 7 mm. Como resultado, coger la tablet y escribir una nota o abrir una app es un proceso tan natural que da algo de miedo; incluso usando la funda.

Una pantalla para disfrutarla

Es en la pantalla donde Samsung ha echado el resto. Su resolución de 1200 x 2000 píxeles no cuenta toda la historia, y es que esta es de esas pantallas que hay que ver para creer.

La pantalla de la Galaxy Tab S6 Lite destaca especialmente al ver contenido Adrián Raya Omicrono

De nuevo, teniendo en cuenta el rango de precios en el que se mueve, probablemente es una de las mejores pantallas del sector; me ha gustado especialmente el tratamiento de los colores, pero no se queda corta en el resto de aspectos como la profundidad de los negros o el brillo.

Como resultado, disfrutar de una película o de un juego en esta pantalla es una delicia, algo que agradeceremos especialmente durante viajes o simplemente para ver el último capítulo de nuestra serie preferida tendidos en la cama gracias a lo ligera que es.

S Pen, un añadido agradecido

Uno de los mejores detalles que Samsung ha tenido con los compradores de la Galaxy Tab S6 Lite es el añadido gratis de un S Pen, un lápiz táctil con el que no solo podemos controlar la pantalla táctil, sino que nos abre más posibilidades.

Como es habitual en dispositivos Samsung, tenemos acceso rápido a diferentes apps que hacen uso del S Pen, incluida, cómo no, una app de notas y dibujo. Es en esa app donde el S Pen se muestra más a gusto, especialmente escribiendo notas rápidas; si escribes más rápido que tecleas, es una gran solución.

El S Pen incluido con la Galaxy Tab S6 Lite se agradece Adrián Raya Omicrono

No es el lápiz táctil más rápido que hemos visto, eso sí; pero si comprendes sus limitaciones, no es difícil adaptarse a ellas. En mis pruebas, en apenas unos minutos ya podía escribir y dibujar de manera natural.

En muchas apps, el lápiz funciona como un ratón, por lo que puede servirnos para dar órdenes más precisas en videojuegos o simplemente nos puede resultar más cómodo que usar el dedo. Un gran acierto de parte de Samsung.

Rendimiento justo

Por contra, no puedo evitar pensar que ese es un añadido 'para compensar' algunas deficiencias de esta tablet. Si la calidad de fabricación es excelente, si la pantalla es increíble (especialmente para el precio) e incluye un lápiz, ¿qué nos queda?

El hardware, evidentemente. El mencionado procesador Exynos no es malo, pero siento que es la pata coja en este conjunto, especialmente si le pedimos más de lo que deberíamos.

Con un uso normal, navegando por Internet, tomando notas y viendo vídeos en Youtube o Netflix, la tablet se comporta bien; e incluso hemos podido jugar a títulos como Call of Duty o Arknights relativamente sin problemas.

En juegos, el rendimiento de la Galaxy Tab S6 Lite es aceptable Adrián Raya Omicrono

Sin embargo, a poco que 'forzemos' la tablet, notaremos sus deficiencias. En los juegos, se opta por un nivel de calidad media o baja, con caídas de frames notables pero que no afectan a la experiencia.

En general, el rendimiento de la Galaxy Tab S6 Lite es el justo y apropiado, pero comparado con alternativas como el iPad más básico, se queda algo corto.

El problema de las tablets Android

Pero el verdadero problema que he encontrado mientras usaba esta tablet no tiene que ver con el rendimiento ni con ninguna de sus características, que o bien son apropiadas para el precio o incluso superan ampliamente lo que podríamos esperar.

El problema, y no me puedo creer que esté diciendo esto, está en el sistema operativo y el software. En efecto, ya hemos llegado al punto en el que usar Android no es la mejor elección para una tablet.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite está basada en Android 10 Adrián Raya Omicrono

Antes hemos mencionado que la competencia no se ha quedado quieta durante todos estos años; como resultado, las expectativas que los usuarios tenemos han cambiado. Tanto Apple como Microsoft han apostado por tablets que pueden convertirse en ordenadores si lo necesitamos, o viceversa. Eso abre las puertas a todo un mundo de posibilidades, y nos permite sacar más partido de nuestro dispositivo.

Como es habitual en Samsung, tenemos acceso a sus apps y accesos directos propios Adrián Raya Omicrono

La S6 Lite no tiene nada de eso. Por no tener, no tiene ni Samsung Dex, la solución de la compañía coreana para ofrecer un escritorio funcional al conectar el dispositivo a un monitor. Una decisión algo extraña precisamente ahora; sólo puedo imaginar que se ha tomado por complicaciones técnicas más que por una política consciente de parte de Samsung.

La funda Book Cover de la Galaxy Tab S6 Lite, bonita y práctica Adrián Raya Omicrono

Samsung tampoco ofrece una funda con teclado, como sí hacen el resto de fabricantes. La Book Cover, que también hemos podido probar, es una funda elegante que parece que podrá proteger nuestra tablet sin problemas, y hasta cuenta con un espacio dedicado para el S Pen; pero aparte de permitirnos poner la tablet de pie para ver películas más cómodamente, realmente no cumple más funciones.

Una tablet Android excepcional

Es algo cruel que el principal problema que le haya encontrado a esta tablet es el software que usa; porque por lo demás, estamos ante una de las mejores tablets Android que puedes comprarte. La pregunta, claro está, es si quieres comprarte una tablet Android.

Si es así, por unos 399 € (funda no incluida) tienes una tablet con una calidad de fabricación y una pantalla que no solemos ver a este precio; por comparar, creo que en ambos aspecto supera al iPad más básico. El añadido del S Pen es todo un detalle que probablemente te convencerá si no lo ha hecho aún.

Samsung Galaxy Tab s6 Lite 8 Adrián Raya Omicrono

Pero si quieres algo más, aquí no lo encontrarás. Eso no es algo necesariamente malo: lo que la Galaxy Tab S6 Lite hace, lo hace muy bien. Es sólo cuestión de que haga lo que quieras.

La Samsung Galaxy Tab 6 Lite está disponible por 399 € mientras que la Book Cover está disponible por 69,90 €.