Microsoft detalla disponibilidad y precio de sus nuevos equipos Surface en España

Surface Go 2. Microsoft Omicrono

Hace muy poco Microsoft presentó toda su nueva gama de dispositivos Surface, incluidos auriculares de alta fidelidad totalmente dedicados al sector premium. Microsoft aprovechó su evento para renovar todo su portfolio de portátiles, tablets y auriculares, mejorándolos no tanto por fuera como por dentro.

Ahora Microsoft ha confirmado las fechas en las que los nuevos dispositivos Surface llegarán a España, así como sus precios. Hemos de recordar que estos aparatos no son especialmente baratos, pero que apelan al ecosistema propio de Microsoft con sus apps y su software, sobre todo en el caso de Windows 10.

Como es de esperar, cada uno de los Surface que llegarán a España se podrán configurar, y además de estos ordenadores y tablets Microsoft traerá a España sus nuevos auriculares y sus nuevos accesorios, como el Surface Dock, para usar 2 monitores al mismo tiempo con un único dispositivo.

Surface Go 2

La nueva tablet de Microsoft se renueva principalmente por dentro, y no por fuera; seguimos teniendo el mismo diseño minimalista de la Surface Go original, pero con un hardware más actualizado. Estas son las configuraciones de la Surface Go 2:

Intel Pentium 4425Y - WiFi, 4 + 64 GB: 459 euros.

Intel Pentium 4425Y - WiFi, 8 + 128 GB: 629 euros.

Intel Core M3 - WiFi, 8 + 128 GB: 719 euros.

Intel Core M3 - LTE, 8 + 128 GB: 829 euros.

La Surface Go 2 se comercializará en España a partir del día 12 de mayo a través de la web de Microsoft y de vendedores autorizados como Amazon.

Surface Book 3

Pasamos al portátil de Microsoft, el Surface Book 3. La tercera generación de portátiles de Microsoft sigue los pasos de la Surface Go 2 y actualiza su hardware, pero no su diseño. Estos son los precios:

13.5", Intel Core i5, 8 + 256 GB: 1799 euros.

13.5", Intel Core i7, 16 + 256 GB: 2.249 euros.

13.5", Intel Core i7, 32 + 512 GB: 2.799 euros.

13.5", Intel Core i7, 32 GB de RAM + 1 TB de almacenamiento: 3.049 euros.

15", Intel Core i7, 16 + 256 GB: 2.599 euros.

15", Intel Core i7, 32 + 512 GB: 3.099 euros.

15", Intel Core i7, 32 GB de RAM + 1 TB de almacenamiento: 3.349 euros.

Los Surface Book 3 estarán disponibles a partir del día 3 de junio, y como es lógico, estará disponible tanto en la web de Microsoft como en vendedores autorizados.

Surface Headphones 2

Surface Headphones 2. Microsoft Omicrono

Microsoft sorprendió con otra renovación: sus Surface Headphones 2. Algunas de sus novedades residen en la batería y en la calidad de audio. Ahora podremos disfrutar de nuestra música hasta 20 horas, y son más articulables. Llegarán a España el día 5 de junio a un precio de 279.99 euros, entrando de lleno en el mercado de audio de alta fidelidad.

Surface Earbuds

Surface Earbuds. Microsoft Omicrono

También llegan los ansiados Surface Earbuds, la propuesta de Microsoft ante los AirPods de Apple. Podremos dictar a Office 365 con ellos puestos, escuchar correos electrónicos y traducir más de 60 idiomas en tiempo real. Llegarán algo más pronto, el día 12 de mayo y costarán unos 219.99 euros.

Accesorios

Nuevo Surface Dock 2, conectado a un Surface Book 3. Microsoft Omicrono

Finalmente, Microsoft también trae algunos accesorios Surface a España. Llegará el Surface Dock 2, un dispositivo que nos permitirá tener 2 monitores funcionando al mismo tiempo con todas nuestras conexiones USB y Ethernet usando un único dispositivo Surface. Llegará el día 26 de mayo a 299.99 euros.

Finalmente, llega también el Microsoft USB-C Travel Hub, un dispositivo especializado para viajes que nos permitirá llevarnos multitud de conexiones USB-C a cualquier lugar. Costará 109.99 euros y llegará junto al Surface Doc 2 el día 26 de mayo.