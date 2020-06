Amazon Fire HD 8: una tablet barata para darte maratones de Netflix

Amazon lanzó el pasado mes de mayo en España la Fire HD 8. Es más potente, tiene una mejor pantalla y viene con más almacenamiento que las generaciones anteriores. Sin embargo, el verdadero punto clave de la nueva tableta de la compañía sigue siendo el mismo: un dispositivo para consumir contenido sin parar.

La Fire HD 8 (desde 115€) mejora en una serie de puntos clave para que reforzar el atracón de series que nos podremos dar con ella entre las manos. Esto no quiere decir que con la tablet no podamos hacer otras cosas como navegar, tomar notas o jugar juegos, sin embargo no es un equipo centrado tanto en la productividad o la multitarea como puede ser el iPad o los modelos equivalentes de Samsung y Huawei.

Mejor pantalla, más rápido

Amazon Fire HD 8 Chema Flores Omicrono

Lo primero que notamos en la Fire HD 8 es el cambio en la pantalla. Ahora, tendremos un panel con una resolución de 1280x800 (189 ppp) que, aunque sigue estando lejos de ser el mejor del mercado, sí se nota un evidente salto de calidad con respecto a los modelos anteriores Fire de Amazon.

No sólo ha mejorado en resolución, sino también en ángulo de visión y en respuesta táctil. El nuevo tablet se siente más ágil, y es que ciertamente lo es. En concreto estamos ante un Fire HD un 30% más rápido gracias a equipar un procesador de cuatro núcleos a 2,0 GHz y 2 GB de RAM, especificaciones suficientes para moverse entre un par de apps pero que se antojan insuficientes para una multitarea más ambiciosa.

Y es que Amazon es consciente de que su tablet está concebida por y para el entretenimiento. Es para desconectar. Pasar el rato en el sofá, en el transporte público o dejársela a los críos. Además de la mejora en la pantalla habrá que sumarle que ahora tenemos altavoces duales, con lo que la calidad de sonido es mejor que en la Fire 7.

Amazon Fire HD 8 Chema Flores Omicrono

Por otro lado también encontramos dos grandes novedades a nivel de software pensadas para mejorar la experiencia de visionado y de juego.

Podremos tener puesta siempre una película o una serie sin necesidad de desconectarnos. Con la función Picture in picture podremos minimizar la app que estemos viendo para compartir así la pantalla y mientras entrar en Instagram, Facebook o navegar en Internet. Una pantalla volante que podremos ajustar a la posición que más nos convenga.

Asimismo, la Fire HD 8 incorpora el Modo Juego, una forma de optimizar la tableta para jugar sin distracciones ni notificaciones así como para priorizar el rendimiento de la misma por completo a nuestra partida. De forma predeterminada la tablet entrará en esta modalidad cuando se abra cualquier juego, sin embargo puede personalizarse desde los Ajustes.

Amazon Fire HD 8 Chema Flores Omicrono

Batería y robustez

La Fire HD8 está pensada para que pasemos largos ratos con ella. Por ello encontramos una fabricación que no es demasiado pesada (355 gramos) que sigue apostando por una terminación en plástico que evita que nos preocupemos de su estado si se nos cae, aunque las huellas se quedan pegadas en el chasis. Amazon explica que ha sido sometido a más de 50 pruebas que simulan caídas, derrames y otros accidentes que pueden ocurrir en el día a día.

También tenemos una batería considerablemente más grande que el modelo que le precede. En esta ocasión la autonomía crece hasta las 12 horas de uso, un reto considerando que el modelo anterior disponía de unas ajustadas 7 horas. Aquí podremos utilizarla prácticamente durante todo el día y ponerla a cargar al final de la jornada. Incorpora USB-C aunque no dispone de sistema de carga rápida ya que para tenerla cargada por completo serán necesarias unas 5 horas.

Amazon Fire HD 8 Chema Flores Omicrono

Su diseño es sobrio y directamente está ideada para estar colocada en horizontal. Así pues los altavoces quedan en la parte superior, los controles de volumen, encendido y tomas de auriculares y corriente en el lado derecho, mientras que el hueco para una tarjeta externa (de hasta 1 TB) queda en la parte inferior. En el marco encontraremos una cámara de 2 megapíxeles pensada para hacer videollamadas con Zoom o Skype; mientras que en la parte trasera dispone de otra lente de la misma calidad para hacer fotos puntuales.

Nos faltan apps

Cabe tener en cuenta que la Fire HD 8 no viene con Android sino que lo hace con la Appstore de Amazon. Esto implica que la Google Play Store no está disponible y no todas las apps a las que estamos acostumbrados en nuestros móviles las encontraremos aquí. Dado que es un dispositivo para jugar y ver series, echamos de menos aplicaciones como Clash Royale, Fortnite, Filmin, Movistar+ o HBO.

Amazon no esconde estas carencias y cuando vamos a comprar la tablet sí indica que tendremos Netflix, Spotify, DAZN, Twitter, Skype, Minecraft, Clash of clans o Candy Crush mientras que otras como Ubeat, Sky o LaLigaSportsTV están ausentes. Este debe ser uno de los grandes elementos a tener en cuenta antes de decidirnos a dar el paso de su compra.

Amazon Fire HD 8 Chema Flores Omicrono

La tablet es así el gran escaparate del músculo Amazon. Está diseñada para los usuarios Prime de la compañía ya que el menú está dividido en Inicio, Libros, Vídeos, Juegos y apps, Tienda y Música, secciones que van a cada uno de los respectivos servicios de la compañía.

En suma, la Fire HD 8 no es perfecta y encontraremos carencias de rendimiento o de aplicaciones, sin embargo, es de las mejores opciones en relación calidad y precio si lo que queremos es algo barato con lo que darnos un atracón de Netflix en el metro o desconectar con juegos rápidos en casa.