Esta app te dice qué novedades hay en Netflix: es española y arrasa en EEUU

Interfaz de la app New on Flix. Chema Flores Omicrono

El confinamiento al que han tenido que someterse la mayoría de ciudadanos de España ha resultado tremendamente beneficioso para algunas tecnologías, especialmente para las plataformas de streaming. Son muchos los que han aprovechado estos días para ponerse al día en sus series favoritas o para darse maratones de películas a través de plataformas como HBO, Disney+ o Netflix.

Si eres de los que no puede vivir sin Netflix, probablemente te interese New on Flix, una aplicación que te permite saber de un solo vistazo las series, películas o documentales que van a estrenarse en la plataforma y los que van a desaparecer en breve. Un mecanismo sencillo pero que ha empezado a crecer en EEUU pero que se ha desarrollado en el madrileño barrio de La Elipa.

Muy útil para Netflix

New on Flix cuenta con solo un mes de vida, pero ya está arrasando en los Estados Unidos. Así nos lo cuenta Daniel Plata, el creador de la aplicación que ya han recomendado en varios medios tecnológicos de referencia de EEUU donde ha comenzado a crecer su popularidad.

Este joven español de 25 años que trabaja como desarrollador de iOS nos explica que la idea le vino a la cabeza precisamente durante la cuarentena. "Tenía tiempo libre y estaba enganchado a Netflix, así que decidí aprovechar mis conocimientos para crear una aplicación que pudiera resultarle útil a cualquier usuario de este servicio de streaming".

Para hacerlo realidad, Plata utilizó Python, un lenguaje de programación que posibilita automatizar determinados procesos. En este caso, al tratarse de información pública que puede encontrarse desde la propia web de Netflix, lo que hizo Plata es mostrarla de una manera mucho más sencilla y visual en su app.

¿Cómo funciona?

Una vez descargada e instalada New on Flix, basta con escoger el país del que sea nuestra cuenta de Netflix y podremos comenzar a disfrutar de las ventajas de esta interesante app.

Ésta se divide en tres bloques:

Novedades : desde este apartado podremos ver las series, películas o documentales que Netflix ha añadido recientemente a su catálogo. Por defecto, vienen las novedades de los últimos 10 días, aunque podremos regular esa cifra a nuestro gusto.

: desde este apartado podremos ver las series, películas o documentales que Netflix ha añadido recientemente a su catálogo. Por defecto, vienen las novedades de los últimos 10 días, aunque podremos regular esa cifra a nuestro gusto. Expira : este bloque nos permitirá conocer los contenidos que Netflix eliminará de la plataforma durante los próximos días, para que así podamos verlos antes de que desaparezcan.

: este bloque nos permitirá conocer los contenidos que Netflix eliminará de la plataforma durante los próximos días, para que así podamos verlos antes de que desaparezcan. Próximamente: si pinchamos en esta sección podremos ver los próximos estrenos de la plataforma.

Pese a que Netflix informa frecuentemente a sus usuarios de dichas novedades mediante el envío de correos electrónicos, Plata creyó oportuno crear una aplicación desde la que pudiera accederse a dicha información de una manera más cómoda.

¿Cuándo llegará a Android?

Esta app, que se lanzó hace apenas un mes, está teniendo una gran acogida en los Estados Unidos, público que representa un 80% de sus usuarios. Algo lógico teniendo en cuenta que en el país norteamericano los iPhone son tremendamente populares en comparación con los móviles con Android.

Plata nos adelanta que en un principio desarrolló la aplicación solo para iOS porque es su especialidad. Sin embargo, visto el éxito que está teniendo plantea lanzar también una versión para Android a lo largo de este mismo verano.