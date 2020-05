Nueva Amazon Fire HD 8: mucho más potente, con más almacenamiento y por menos de 100 euros

Amazon ha lanzado nuevas versiones de sus tablets, la Fire HD 8 y la Fire HD 8 Plus; aunque por fuera no hay muchos cambios, por dentro nos encontramos con una renovación completa del hardware.

La principal diferencia respecto al modelo anterior está, sin duda alguna, en el procesador, que pasa a alcanzar los 2.0 GHz en vez de los 1,3 Ghz de antes; aunque sigue manteniendo los cuatro núcleos, esta mejora en la frecuencia se traduce en un aumento del rendimiento del 30%, según Amazon.

También notaremos una mejora en la memoria RAM, que ahora es de 2 GB en vez de 1,5 GB; algo que será especialmente importante al tener varias apps abiertas, y para usar apps más nuevas que requieren un hardware mejor. Estos cambios son similares a los que ya recibió la Amazon Fire HD 10.

Nueva Amazon Fire HD 8

A la Fire HD 8 ya le venía haciendo falta una renovación, así que la verdad es que estas novedades le vendrán bien. Incluso teniendo en cuenta su relativo bajo precio, el mercado ha avanzado mucho en los dos años desde que fuese lanzada la última versión.

Pero también por eso es algo decepcionante que Amazon no haya tocado un aspecto fundamental en una tablet: la pantalla. En efecto, seguimos teniendo una pantalla de ocho pulgadas y resolución 1280 x 800 píxeles, algo pobre para lo que estamos acostumbrados. El hecho de que sea IPS al menos garantiza buenos ángulos de visión, pero de nuevo, no es nada que no hayamos visto ya en el modelo viejo.

La nueva Amazon Fire HD 8 es una opción a tener en cuenta Amazon Omicrono

Parece que, con la intención de mantener un precio atractivo, Amazon ha preferido invertir en otras partes de la tablet; por ejemplo, los nuevos modelos ahora tienen un puerto USC-C en vez del microUSB tradicional, y da la sensación de que el diseño ha cambiado un poco, especialmente si nos fijamos en los bordes. Las cámaras frontales y traseras son de 2 Mpx cada una.

El almacenamiento incluido también ha recibido una mejora importante; los 16 GB desaparecen, y a partir de ahora el tamaño mínimo será de 32 GB, y el máximo de 64 GB, aunque tendremos la opción de usar una tarjeta microSD para conseguir hasta 1 TB (antes sólo era compatible con 400 GB).

Pese a estas mejoras, Amazon promete 12 horas de uso contínuo, y la batería se cargará en menos de 5 horas con el cable USB-C.

Con nuevo modo juego

Un detalle que será exclusivo de la Fire HD 8 Plus es la recarga inalámbrica Qi, que nos permitirá dejar la tablet sobre un cargador compatible y no tener que molestarnos con el cargador. Es una funcionalidad más propia de modelos de gama media o alta, y es la primera vez que Amazon la implementa en sus dispositivos.

La revisión de la Amazon Fire HD 8 no mejora la pantalla Amazon Omicrono

El software de la Amazon Fire HD 8 también ha recibido mejoras, incluyendo un nuevo modo juego, que optimizará el sistema para que nuestros videojuegos vayan más rápido.

La nueva Amazon Fire HD 8 estará disponible a partir del 3 de junio de 2020, pero ya podemos reservarla en la página oficial. Los precios empiezan a partir de los 99,99 € para el modelo de 32 GB con ofertas especiales, y llegan hasta los 144,99 € para el modelo de 64 GB sin ofertas especiales.

