La nueva Fire HD 10 de Amazon se actualiza con más potencia y USB-C

Amazon ha actualizado su serie de tablets con la nueva Amazon Fire HD 10. Esta nueva tablet de Amazon viene con importantes novedades, como la inclusión de un nuevo procesador más potente y con la adopción del USB-C. Tiene renovaciones a nivel de hardware, pero no debemos dejar que sus especificaciones nos engañen.

Las tablets de Amazon se han caracterizado por ofrecer un buen desempeño incluso cuando la lista de características no acompaña al producto; es fácil caer en la falsa afirmación de que el hardware que montan las tablets de Amazon es demasiado bajo en comparación a sus rivales directas. Pero no hablamos ni de la misma experiencia ni del mismo precio.

Además de esta Fire HD 10 Amazon también ha presentado una edición de esta Fire HD 10 especial para niños. También han mostrado un Kindle dedicado a los más pequeños de la casa.

Nueva Fire HD 10: las 10 pulgadas reciben su ración de USB-C

Fire HD 10 Amazon

Empecemos por repasar algunas de sus características a nivel de hardware. Insistimos en que no debemos dejar que el listado nos engañe; las Fire HD han demostrado ofrecer un buen desempeño a sus usuarios y esta tablet sigue esta misma estela:

Pantalla de 10 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080)

Procesador MediaTek 8183 octa-core 2.0 GHz

2 GB de memoria RAM.

32 o 64 GB de memoria interna, expandibles hasta 512 GB mediante tarjetas microSD. Todo el contenido conseguido a través de las Amazon Fire tendrá una capacidad de almacenamiento ilimitada en la nube.

Batería de hasta 12 horas de uso mixto (según Amazon)

Carga rápida de 18W: 4 horas de carga completa con cargador normal y 3 horas con un cargador de 18W.

Altavoces estéreo Dolby.

Wi-Fi de doble banda 802.11ac.

Cámara frontal y trasera ambas de 2 MP.

Peso: 504 gramos.

Es cierto que refiriéndonos a tablets de la competencia, el hardware queda un poco por detrás; el MediaTek 8183 es más que suficiente para todos los usuarios pero queda por detrás de un procesador de Qualcomm o directamente de un Apple A de los iPad. Pero insistimos en que esto no es relevante, ya que la experiencia va dedicada de forma clara al multimedia.

El dispositivo tiene 2 claras bazas: el multimedia (campo que está totalmente resuelto gracias a su hardware más que suficiente) y a ofrecer ventajas a usuarios de Amazon Prime. Si somos miembros del servicio podremos acceder a contenido gratuito dentro de estas Amazon Fire HD 10, además de poder acceder a otros como Amazon Prime Video o Prime Music.

La integración con Alexa no podía faltar; tendremos acceso siempre activo al asistente mediante el cuál podremos controlar el multimedia, iniciar aplicaciones, etcétera. Es importante recalcar que si queremos activar a Alexa en la tablet tendremos que hacerlo en corta distancia, ya que esta tablet (obviamente) no disfruta de los micrófonos de los Amazon Echo.

Otra de las características de esta tablet es Amazon FreeTime, con el que los padres podrán aplicar restricciones en base a perfiles para los más pequeños. También podremos administrar el contenido o aplicar, por ejemplo, metas educativas.

Amazon Fire HD 10 Kids Edition Amazon

De forma paralela Amazon ha presentado una variante de esta tablet para niños junto a un Kindle, también para los más pequeños. La Kids Edition está más especializada en los menores, por lo que trae una funda especial para su uso además de contenido especialmente ofrecido para los más pequeños. En esencia hablamos de la misma tablet con USB-C, 10 pulgadas Full HD pero cambiando su almacenamiento a 32 GB (expandibles, eso sí).

En cuanto al Kindle estamos ante un lector de libros electrónico de unas 6 pulgadas con brillo ajustable de forma automática y que tiene acceso a montones de libros para los más pequeños. Algunos de los libros a los que podrán acceder los niños son Island of the Blue Dolphins, El Deafo, and Bridge to Terabithia. También incluirán libros en español y audiolibros.

Precio y disponibilidad de la Amazon Fire HD 10, Kids Edition y Kindle Kids Edition

Ya se pueden reservar hoy, y estos nuevos productos de Amazon tendrán los siguientes precios (en dólares):

Amazon Fire HD 10: 149 dólares. Si se compra en preventa vendrá con la app de Minecraft preinstalada.

Si se compra en preventa vendrá con la app de Minecraft preinstalada. Amazon Fire HD 10 Kids Edition: 199 dólares.

Kindle Kids Edition: 109 dólares.

Se podrá realizar la preventa a partir de hoy por lo menos en países angloparlantes y se realizarán los envíos a partir del día 30 de octubre. Actualizaremos esta información cuando tengamos los datos referentes al mercado español.