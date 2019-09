Prime Student, la nueva suscripción de Amazon Prime para estudiantes más barata

Los que seáis estudiantes sabréis que cuando estás en la universidad y, por ejemplo, haciendo prácticas a la vez el dinero no es que abunde, precisamente. Por lo tanto es vital encontrar nuevas formas de abaratar costes y encontrar mejores ofertas para así ahorrar dinero. Eso es lo que pretende Amazon Prime Student, la nueva suscripción de Amazon Prime para estudiantes.

Amazon ha lanzado esta versión de Prime con ventajas para los estudiantes; para empezar es más barata, tiene un período de prueba mucho más amplio y tiene las ventajas clásicas de Amazon Prime.

La clave está en que necesitas ser estudiante para acceder a Amazon Student. Por fortuna si eres estudiante podrás demostrarlo fácilmente y acceder a esta versión más accesible de la suscripción Prime de Amazon.

Prime Student, el Amazon Prime para estudiantes

Esta nueva suscripción viene con una serie de ventajas para los estudiantes muy importantes. La primera es el período de prueba: pasamos de los 30 días habituales gratis de Amazon Prime estándar a 90, es decir, 3 meses. A esto se le suma el precio: es la mitad de caro, 18 euros al mes.

Estos 18 euros se cobrarán en un máximo de 4 años (el tiempo normal de un grado universitario en España) o, en su defecto, hasta que el estudiante se gradúe. Es necesario entregar a Amazon un mail universitario oficial como el que cualquier universidad aporta cuando se empiezan los estudios. Así probarás a Amazon que realmente eres estudiante.

Si por el contrario no tienes dicho mail, no pasa nada, ya que Amazon permite entregar un certificado escolar acreditativo con el nombre del estudiante, centro universitario y el año de validez. Si aún con estas no podemos entregar el certificado, es posible mostrar los datos de la tarjeta de estudiante en la que aparezca nombre, centro universitario y año de validez.

Lo mejor es que, en caso de que seas estudiante y ya estuvieras pagando la suscripción anual de Prime, Amazon te devolverá el importe prorrateado de los meses sobrantes de la suscripción. En caso de que no quieras los 3 meses de prueba se procederá a cobrarte los 18 euros mensuales.

Definitivamente Amazon ha puesto todo lo que hay en su mano para ofrecer la opción más asequible posible para los estudiantes. Gracias a este añadido muchos estudiantes podrán acceder a productos de Amazon con todas las ventajas que Prime ofrece pero a un precio reducido. Todo sea por ahorrar el máximo coste posible.