Los Amazon Echo estan siendo fabricados por niños empleados por Foxconn

La explotación laboral es un mal de nuestro mundo que hemos de erradicar. Se vuelve todavía más serio cuando involucra a los niños, convirtiéndose en explotación infantil. Es lo que ha estado pasando en fábricas de Foxconn fabricando Amazon Echo.

La noticia que recogen medios como The Register, Business Insider o el mismísimo The Guardian, el cuál fue el primero en reportar lo que estaba pasando junto a China Labor Watch. Según estos medios, escolares menores de entre 16 a 18 años han sido reclutados a trabajar fabricando altavoces Amazon Echo.

Además de ello, se explica que han sido puestos a trabajar una cantidad de horas ilegal, llegando a ocasionar largas sesiones laborales extenuantes para los menores.

Menores fabrican Amazon Echo en Foxconn: la empresa lo ha admitido

Estos menores fueron empleados como "pasantes" en una fábrica de Foxconn en Hengyang, en el centro de China según adelanta el The Guardian. Las fábricas chinas pueden admitir a niños a partir de los 16 años, pero no pueden trabajar de noche u horas extras, según China Labor Watch.

El asunto es todavía más crudo en los detalles, ya que según los documentos que prueban este hecho, las fábricas pagaban a las escuelas para que estas mandaran niños a las fábricas. De hecho, se instaba a que los profesores alentasen a los alumnos a que hicieran horas extras, incluso cuando estos no querían hacerlas.

Según anota China Labor Watch de una reunión reciente de recursos humanos en la fábrica: "Los líderes de la línea de turnos nocturnos deben consultar con estudiantes internos y maestros con mayor frecuencia, y reportar cualquier situación anormal para que los maestros puedan persuadir a los estudiantes a trabajar turnos nocturnos y horas extras".

Según recoge Business Insider, si los niños se negaban a trabajar las horas extras que les imponían, se pedía a los maestros que redactasen una carta de renuncia en nombre del niño, haciendo que este perdiese el trabajo.

Foxconn Longhua

Xiao Fang, una joven de 17 años, relata su experiencia. Asegura que comenzó a trabajar en la línea de producción de Amazon Echo el mes pasado y se le asignó el trabajo de aplicar una película protectora a unos 3.000 Echo Dots cada día.

Ella explicó a las investigadores que su maestra le aseguró que en un inicio trabajaría 8 horas al día, 5 días a la semana. Una vez entró a trabajar se le había cambiado el turno a 10 horas, más 2 horas extra y durante 6 días a la semana. En una entrevista con China Labor Watch, Fang explicó que:

"Al principio, no estaba muy acostumbrada a trabajar en la fábrica, y ahora, después de trabajar durante un mes, me he adaptado de mala gana al trabajo. Pero trabajar 10 horas al día, todos los días, es muy agotador".

Fang asegura que hizo esto debido a que su maestra le coaccionó diciéndole que de no hacer estas horas su negativa afectaría a su graduación y a sus posibilidades de conseguir una beca. "Traté de decirle al gerente de mi línea que no quería trabajar horas extras", dijo. "Pero el gerente notificó a mi maestro y el maestro dijo que si no trabajaba horas extras, no podría realizar una pasantía en Foxconn y eso afectaría mis solicitudes de graduación y becas en la escuela".

En un correo electrónico mandado a Business Insider, Foxconn admite que los estudiantes habían sido empleados ilegalmente y que estaba tomando medidas inmediatas para rectificar la situación. Por otra parte, Foxconn dice en ese mismo correo que su programa de pasantías se creó para brindar a los estudiantes experiencia laboral práctica. La empresa dijo a Business Insider lo siguiente:

"Hemos duplicado la supervisión y el monitoreo del programa de pasantías con cada escuela asociada relevante para garantizar que, bajo ninguna circunstancia, los pasantes puedan trabajar horas extras o noches.

"En el pasado, hubo casos en los que la falta de supervisión por parte del equipo de gestión local permitió que esto sucediera y, aunque a los internos afectados se les pagó los salarios adicionales asociados con estos cambios, esto no es aceptable y hemos tomado medidas inmediatas para garantizar que no se repita ".

Amazon respondió en un correo con un comunicado a Business Insider, asegurando que no "tolera las violaciones de su Código de Conducta de Proveedores" y que "estaba investigando urgentemente estas acusaciones y abordando esto con Foxconn al más alto nivel". Amazon dice que ha enviado un equipo de especialistas a la fábrica para investigar la situación.