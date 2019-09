Amazon Music HD, el nuevo servicio de música por streaming sin pérdida de calidad

A nivel personal yo soy un gran aficionado de la música, y soy de ese tipo de personas que aseguran que la calidad de audio se nota. No es lo mismo escuchar audio en 128 kbps que en 320, y por ende los melómanos siempre buscamos la mejor calidad de audio posible. Para eso tenemos servicios como Tidal... y ahora Amazon Music HD.

Amazon Music HD ya se filtró hará ya unos meses, pero ahora se ha lanzado oficialmente. Este servicio de música en streaming pretende traer música de alta calidad y sin pérdidas al mainstream, ofreciendo una estrategia claramente agresiva contra Tidal, su rival en este sector.

¿Por qué? Porque mientras Tidal tiene un coste mensual de unos 19.99 dólares, Amazon Music HD tendrá un coste de 14.99 dólares. Obviamente los miembros de Amazon Prime podrán acceder al servicio de una manera todavía más barata: 12.99 dólares. Hay más competidores en desventaja en esta ecuación: Spotify y Apple Music.

Amazon Music HD, la música de alta calidad más accesible

Según informa The Verge, el catálogo de música "en HD" de este servicio es muy amplio; Amazon asegura que tiene más de 50 millones de canciones en "alta definición". Este término se aplica a las canciones con una profundidad de bits de calidad de CD de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz.

Si hablamos de una calidad "Ultra HD", pasamos de los "50 millones" a los "millones" asecas, pero con una calidad mayor: 24 bits con frecuencias de muestreo que van desde 44,1 kHz hasta 192 kHz. Todos los archivos de audio del servicio están en formato FLAC sin pérdidas en lugar del formato MQA que usa Tidal.

Esto pone en un lugar difícil tanto a Amazon como a Apple Music; estos servicios no están muy alejados de los 14.99 dólares de Amazon Music HD y no tienen una cuota de calidad tan alta. Por ejemplo Spotify Premium tiene como calidad máxima 320 kbps en MP3. En el caso de Apple Music podremos acceder, como máximo, a archivos AAC de 256 kbps.

Según ha contado Steve Boom, vicepresidente de la división de música de Amazon a The Verge: "Es muy grande que uno de los tres grandes servicios globales de streaming esté haciendo esto, somos el primero". Si bien Boom no quiso dar cifras acerca de su número de suscriptores, se sabe que en abril del año pasado Amazon Music contaba con 32 millones de suscriptores. Lejos de los 100 millones de suscriptores que ha alcanzado Spotify recientemente.

La única competencia real en este sentido es Tidal, ya que Spotify ya había intentado con anterioridad el ofrecer música sin pérdidas sin éxito y Apple Music también ha intentado exprimir al máximo sus archivos AAC. Además, que Amazon de el paso podría impulsar a que estas compañías ofrecieran planes especificos para los más audiófilos.

Apple Music Apple

El problema es que para reproducir esta música se necesita un mayor ancho de banda, lo cuál implica que se gastarán más datos y más Internet, en general. También puede ocurrir que algunos usuarios no distingan este "plus" de calidad y no sería raro, ya que no todos consideran que exista una diferencia real entre mayor o menor calidad.

Amazon Music HD será compatible con, según Boom, productos "Denon y Marantz con HEOS incorporado, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser y muchos más". También podremos escuchar el servicio en dispositivos de Amazon como los Echo pero debido a las limitaciones del hardware difícilmente notaremos una diferencia de calidad.

A esto se le suma el hecho de que si queremos escuchar toda la calidad de nuestra música tendremos que recurrir a un DAC externo. Los DAC de nuestros smartphones, ya sean Android e iOS alcanzan un máximo de 24 bits / 44.1 kHz. Esto se acentuará en el caso del Bluetooth, por lo que si queremos escuchar dicha música al máximo de su capacidad no bastará con simplemente suscribirse.

Desgraciadamente y según The Verge el servicio estará disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón por lo que a priori no llegará a España. Si por un casual tienes la suerte de poder acceder al servicio Amazon ofrece una prueba gratuita de 90 días para que lo pruebes.