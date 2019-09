La mejor app de podcast ahora es gratis: descarga Pocket Casts

Si eres aficionado a los podcasts, seguramente conozcas Pocket Casts, quizás la mejor app de podcast que puedes descargar actualmente. La app se ha vuelto tremendamente popular, y hasta la fecha estaba disponible de pago. No pocos pagaron gustosos el importe de la app.

Con la competencia acelerando frontalmente en el mundo de los podcasts (incluso Google ha metido en el mundillo ofreciendo herramientas para escucharlos), la empresa detrás de Pocket Casts ha decidido hacer "freemium" la app. Es decir, que sea gratis pero que tenga una suscripción de pago para ofrecer ventajas.

Pero este no es el único motivo detrás de la conversión gratuita de la app; según cuentan los mismos desarrolladores de Pocket Casts en su blog la firma ya cuenta con un respaldo económico suficiente y por ende quieren ofrecer gratis aquello que ellos "aman".

Pocket Casts se hace gratis, así es la mejor app de podcast

Pocket Casts siempre ha sido y será una buena recomendación. Es quizás la app más completa para escuchar podcasts; da muchas opciones al usuario y además está bien realizada. Ahora tendrá una suscripción de pago, Pocket Casts Plus que añadirá funciones adicionales.

El motivo de por qué esta conversión es absolutamente loable; según Russell Ivanovic, es ahora cuando el equipo tiene respaldo económico de socios importantes. Según Ivanovic, el model ode pago anterior "pagaba las facturas" pero generaba confusión con preguntas como "Ya compré la aplicación para iPhone, ¿por qué tengo que pagar nuevamente en Android?", "¿Por qué se paga la aplicación?", "¿Cómo puedo recomendar esto a mis amigos cuando les exija pagar?".

Pretenden mantener el "enfoque de acceso abierto" que ha caracterizado al equipo y, por lo tanto, las apps tanto de Android como de iOS se han vuelto gratis. Si queremos optar por la suscripción, esta costará 1.09 euros al mes tal y como cuentan los compañeros de El Androide Libre.

Algunas de las mejoras que traerá Pocket Casts Plus serán un reproductor web, temas e iconos extra y 10 GB de almacenamiento en la nube. Pero no se olvidan de todos aquellos que compraron la app; todos aquellos que compraran la app en el momento que fuera tendrán 3 años de Pocket Casts Plus. Todo un detalle.

Desde luego, además de estar de enhorabuena ya que tenemos más acceso a una app increíble debemos aplaudir el esfuerzo del equipo por traer lo que aman al mayor número de gente posible. Tal y como dice el mismo Ivanovic: "si amas algo, déjalo libre".