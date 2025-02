Shakira dispara a Piqué y España en pleno concierto y las redes arden: "Por ti renuncié y me mudé a un país socialista"

Tras siete años alejada de los focos, Shakira ha vuelto a subirse a los escenarios con su nueva gira 'Las mujeres ya no lloran', y lo ha hecho por todo lo alto en Brasil.

El estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, se llenó de miles de fans que corearon sus canciones más famosas, mientras la colombiana demostraba que sigue siendo una de las estrellas más reconocidas de la música latina.

Sin embargo, su vuelta a la palestra no ha estado marcada únicamente por su música, sino por un inesperado mensaje que ha dado mucho de qué hablar este fin de semana.

Shakira vuelve a sorprender con una de sus jugadas. GTRES

En los últimos años, Shakira ha estado en el ojo del huracán, sobre todo por su sonada ruptura con Gerard Piqué. Su separación no solo fue noticia en todos los medios, sino que también inspiró varias de sus últimas canciones, como 'Te felicito', 'Monotonía' o su famosa sesión con Bizarrap.

Ahora, durante su concierto en Brasil, la artista lo ha vuelto a hacer y ha sorprendido a todos sus fans tras cambiar la letra de su canción Don’t Bother, lanzada en 2005.

Shakira y Piqué terminaron su relación hace tres años. GTRES

La versión original dice: "Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista", pero esta vez, Shakira hizo un cambió de guión y decidió cantar: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista, solo para estar contigo".

Un cambio que no pasó desapercibido y que, en cuestión de minutos, ya era tema de conversación en redes sociales. Una clara indirecta con la que no solo hacía referencia a su ex, sino también a España, país donde ha vivido más de diez años y donde ha tenido problemas legales por supuesta evasión de impuestos.

Estaba claro que las reacciones en internet no se iban a hacer esperar. Minutos después de que terminase la actuación, la artista ya era trending topic en redes, donde se podía leer todo tipo de opiniones.

Mientras algunos aplaudieron su valentía, otros la criticaron, rechazando su comportamiento. Pero la cosa no quedó ahí.

Shakira durante su 'show' en Río de Janeiro. Gtres

En otro momento del concierto, Shakira dijo en inglés: "Me limé mis uñas para que no te lastimaran, perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol, solo para que te quedaras. Pero no lo hiciste y no lo harás".

Un mensaje más que directo a Piqué, con el que la colombiana dejaba claro que sigue sanando las heridas de su ruptura.

A pesar del éxito de su concierto en Brasil, la cantante tuvo que ser ingresada de urgencia en una clínica de Lima, Perú, a causa de un fuerte dolor abdominal. Por este motivo, la colombiana se vio ogligada a cancelar su primer concierto previsto en el país sudamericano.

Sin embargo, esta mañana, según informaba El Mundo, se ha podido conocer que Shakira ya ha recibido el alta. Por su parte, la cantante aún no se ha pronunciado.