Un andaluz en País Vasco prueba los pintxos típicos y su reacción no deja indiferente a nadie: "Lo vomito del tirón"

El vídeo de TikTok de un joven andaluz que se encuentra en Bilbao probando los famosos pintxos del País Vasco ha causado un gran revuelo en las redes sociales, no solo por la experiencia gastronómica, sino por la inesperada reacción del protagonista.

En el vídeo, grabado en el bar Gure-Toki de la capital vasca, el joven se dispone a probar un pintxo típico mientras disfruta de una cervecita, pero su opinión sobre los sabores vascos es todo menos lo que muchos esperarían.

"Probando los clásicos pintxos del País Vasco", comienza diciendo el joven, mientras nos muestra el pintxo que tiene frente a él. "Estamos en Bilbao, en el Gure-Toki, tomando una cervecita. El primer pintxo que pruebo ha costado 2,90 euros y la cerveza 2,95", menciona mientras suena ruido de fondo.

Con un aire relajado, se dispone a probar lo que, en teoría, debería ser una experiencia culinaria única para cualquier turista de la provincia. Pero lo que vino después dejó a todos sorprendidos.

El pintxo, que parecía una delicia típica del País Vasco, lleva queso, y es aquí donde comienza la odisea del joven andaluz. Tras acercarse el plato a la nariz, su rostro cambia de inmediato. "Buah... me mataron. Menos mal que no me lo he metido en la boca porque vomito del tirón el Cambembert", exclama con una risa nerviosa.

Y es que, al parecer, el queso no es lo suyo. "No me gusta nada el queso, quillo", añade entre risas, dejando claro que el famoso queso francés, tan característico de algunos pintxos vascos, no está entre sus preferencias.

Sin embargo, lo que realmente sorprende a los espectadores es que, en lugar de abandonar la experiencia, el joven decide seguir adelante y probar el pintxo, a pesar de que ya había anticipado que no le iba a gustar. "No sé por qué en este sitio no tienen puesto el nombre de las cosas. Empezamos fatal", bromea mientras se lleva un bocado a la boca.

Después de probarlo, el joven reafirma sus sospechas, aunque sin perder el buen humor. "La croqueta sí que está muy buena. Esto ya es una tapita, no es un pintxo como tal", comenta mientras disfruta de otro tipo de tapa que, en su opinión, sí resulta sabrosa.

Este vídeo, que rápidamente se viralizó en TikTok, ha generado una avalancha de comentarios entre los usuarios, muchos de los cuales no podían creer la reacción tan tajante del joven hacia los pintxos tradicionales del País Vasco.