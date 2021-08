Con el verano, el calor y las altas temperaturas vuelven a instalarse un año más en la capital de España, así que no se nos ocurre mejor momento que este para disfrutar de alguno de esos planes originales y diferentes que pueden hacerse en Madrid, como por ejemplo disfrutar de las maravillosas vistas a la capital que podrás encontrar en alguna de las terrazas y azoteas con vistas de infarto que te proponemos y en las que también podrás encontrar algunas de las piscinas en las alturas más especiales de Madrid.

Pero en esta ocasión, te proponemos que te relajes mientras disfrutas de su amplia oferta de cócteles y bebidas, así como también de la deliciosa oferta gastronómica y de tapeo que podrás encontrar en estas terrazas con las mejores vistas de Madrid. Nueve vistas espectaculares que no te puedes perder en la capital y desde las que podrás disfrutar de algunas de las calles y edificios más emblemáticos de la ciudad, así como también de algunos de los mejores atardeceres.

Las mejores terrazas con vistas de Madrid:

Ginkgo Sky Bar

Música en directo, una gran selección de cócteles, una carta de calidad y unas vistas al Palacio Real inmejorables, estas son algunas de las sorpresas que te esperan en el famoso y moderno Ginkgo. En concreto su Sky bar lo encontrarás en la planta 12 del hotel VP Plaza España Design. Otra de las señas de identidad de esta terraza, además de su espectacular piscina, son las diferentes piezas de arte que hacen único cada rincón, así como también las amplias cristaleras con vistas desde el palacio Real y la Casa de Campo, hasta el barrio de los Austrias y Malasaña, que encontrarás en cada una de sus salas y en toda la terraza exterior.

Ginkgo Sky Bar

Picalagartos

Picalagartos Sky Bar & Restaurant es otra de las terrazas con vistas más frecuentadas de Madrid y que podrás encontrar en la octava planta del Hotel NH Collection Gran Vía. En esta azotea te encontrarás con un espectacular restaurante con vistas de 360 grados a algunos de los tejados más emblemáticos de la capital y desde ella también podrás disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares de Madrid. Sin duda una de las terrazas con las mejores panorámicas y en la que también encontrarás un restaurante de categoría y con precios asequibles.

Picalagartos

La azotea del Círculo de Bellas Artes

Otra de las azoteas más famosas y con las mejores vistas de Madrid es la azotea del Círculo de Bellas Artes, un lugar que no podía faltar en esta lista y desde el que verás el edificio Metrópoli, Gran Vía, Alcalá, Cibeles y hasta Colón, las Torres Blancas e incluso la sierra de Madrid. Una de esas terrazas con vistas de Madrid imprescindibles que no podrá faltar en tu itinerario tanto si estás de paso como si vives en la capital, y no solo lo decimos por sus impresionantes vistas, sino también por su exquisita propuesta gastronómica.

Azotea del Círculo de Bellas Artes

Apartosuites Jardines de Sabatini

Esta exclusiva terraza desde la que podrás disfrutar de las mejores vistas al Palacio Real y de los atardeceres más mágicos de Madrid hacia el Templo de Debod, se encuentra en la azotea del hotel ApartoSuites Jardines de Sabatini. Otro lugar mágico de la capital, en el que podrás aprovechar para relajarte en su ambiente chill-out y disfrutar del verano de Madrid con su amplia oferta de cócteles y bebidas.

Apartosuites Jardines de Sabatini

Terraza de The Principal Hotel

Un auténtico jardín urbano convertido en un mirador privilegiado de la capital, así es como podría definirse esta terraza de The Principal Hotel. Un escenario ideal en el que podrás disfrutar de las mejores vistas a algunos de los edificios emblemáticos de Madrid y a la vez saborear la propuesta coctelera del reconocido mixólogo Manel Vehí.

Terraza de The Principal Hotel

Ático 11

Disfrutar de las puestas de sol madrileñas desde Ático 11 mientras aprovechas para tomarte un delicioso cocktail y disfrutar de alguna de sus sesiones de música, es otra de esas experiencias que no te puedes perder en la capital. Un verdadero oasis en pleno centro de Madrid, que podrás encontrar en la azotea del hotel Iberostar Las Letras y donde podrás disfrutar del mejor ambiente y también del mejor tapeo.

Terraza del Santo Domingo

La Terraza del Santo Domingo es otro verdadero oasis en pleno centro de Madrid y que podrás encontrar abierto todos los días del año, con sol o lluvia. Un lugar imprescindible para los que busquen evadirse disfrutando de deliciosos platos y cocktails y con las mejores vistas de la capital. La terraza se encuentra en la séptima planta del Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía. Un espacio distribuido en una terraza sobre la cubierta de cristal de la piscina, con vistas a un jardín vertical y al Madrid de los Austrias. Un salón cerrado con pared circular y con vistas a la plaza de Santo Domingo y su terraza superior que hace las veces de mirador para ofrecer las mejores panorámicas de la ciudad.

Terrazo del Santo Domingo

Hotel Urban

La terraza del Hotel Urban es otra de las mejores opciones para disfrutar del atardecer y al aire libre en la capital. Un lugar que también te asegurará vistas únicas al centro de Madrid y en el que, además de una amplia carta de cocktails, también podrás disfrutar de una gran selección de tapas.

Hotel Urban

Hotel Riu Plaza de España

La terraza del Hotel Riu te situará literalmente en el mismísimo cielo de Madrid y concretamente a unos 28 pisos de altura del octavo rascacielos más alto de Madrid. Desde esta terraza de vértigo y su pasillo de cristal tendrás una de las vistas panorámicas de la capital más privilegiadas. Otra de esas visitas obligadas para muchos madrileños y para todo buen visitante que quiera acercarse a esta particular cima de la ciudad y disfrutar de un buen cóctel o una cerveza fría.

