10 planes originales y diferentes para hacer en Madrid

Puede que tu plan de verano no sea acudir a las playas más bonitas de España... De esta forma, si ya has echado un vistazo a los mejores planes relámpago para disfrutar de unas horas por Madrid o de las mejores rutas para hacer por la capital y alrededores y lo que buscas son planes diferentes y sobre todo originales para disfrutar en la capital española, entonces no te puedes perder ninguna de estas diez propuestas que hemos seleccionado especialmente para ti.

Alternativas que van más allá de la típica visita guiada por las calles de Madrid o de las clásicas cañas por Malasaña. De hecho, en esta ocasión te proponemos acercarte al restaurante más antiguo del mundo, hacer un picnic urbano por los mejores rincones de la capital, superar las pruebas de un famosísimo programa de humor o incluso aprender a volar en una de las actividades más divertidas que podrás encontrar en Madrid. Toma nota.

Estos son los planes más originales y diferentes que podrás hacer en Madrid:

Escape room

Los escape rooms se han convertido en una de las tendencias de ocio favoritas para compartir con amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo en España y sobre todo en Madrid, donde podrás encontrar numerosas salas dedicadas a estos divertidos juegos de ingenio. Así que si te encuentras en la capital madrileña te proponemos que eches un vistazo a las numerosas opciones de escape rooms que encontrarás en Madrid y concretamente a la lista que hemos elaborado con los ocho escape rooms que no te puedes perder en Madrid. Ocho aventuras en las que os encontraréis con toda clase de misiones que irán desde ayudar al mismísimo Goya y salvar la historia, formar parte de un comando de la CIA, salir de una habitación totalmente blanca y con pocas ayudas o incluso ayudar al mismísimo Sherlock Holmes en una de sus investigaciones.

Escape Room

Picnic Madrid

Los picnics urbanos son otro de esos planes que más triunfan en la capital madrileña sobre todo con la llegada del verano y del buen tiempo y todo esto sumado a que se trata de uno de esos planes que la pandemia ha posicionado como favoritos, al tratarse de un plan seguro para compartir al aire libre. El Parque de El Retiro, el Cerro del Tío Pío, junto al Templo de Debod, Madrid Río… Todas son paradas obligatorias en la capital madrileña, también para los amantes de los picnics y las opciones favoritas por los que se decantan por contratar un picnic a través de la empresa Picnic Madrid. Esta es una opción cómoda que os permitirá combinar ese lugar especial, ese atardecer mágico o momento único al aire libre, con el mejor picnic y sin necesidad de llevarlo preparado. Simplemente tendrás que elegir entre algunos de los lugares más especiales de Madrid, escoger el tipo de picnic que quieres (gourmet, clásico o romántico) y listo para disfrutar.

Picnic

Humor amarillo

Seguro que recordarás el famosísimo programa de origen japonés conocido como Humor amarillo. Un programa en el que los participantes tenían que superar todo tipo de divertidas pruebas con el objetivo final de llegar al castillo de Takeshi. Pues a tan solo 20 minutos de Madrid encontraréis la diversión en estado puro y la posibilidad de superar todas y cada una de las pruebas del mismísimo juego de Humor amarillo. Podréis desde enfundaros en la piel de un auténtico luchador de Sumo para sacar a vuestro oponente de la pista, a practicar vuestra puntería con balones de velcro, atravesar un muro lleno de obstáculos, hacer carreras de relevos, luchar en una pista de gladiadores o demostrar vuestra habilidad en el campo de juego dentro de una burbuja, entre otros divertidos retos.

Humor amarillo

Come en el restaurante más antiguo del mundo

¿Y si te decimos que en Madrid podrás comer en uno de los restaurantes más antiguos del mundo? En concreto nos referimos al restaurante madrileño conocido como Casa Botín, que se encuentra ubicado en la Calle Cuchilleros y en pleno centro de Madrid de los Austrias. Un restaurante que figura en el libro Guinness World Records como el más antiguo del mundo y cuyos inicios se remontan nada menos que al año 1725. Un restaurante que comenzó siendo una posada, para después pasar a ser pastelería y finalmente un restaurante de cocina tradicional, como se le conoce hoy en día. Su historia tampoco se queda atrás, ya que en él llegó a trabajar el mismísimo Francisco de Goya o incluso ha llegado a figurar en obras literarias de Ernest Hemingway. Un restaurante único y una parte importante de la historia de Madrid, donde aún podrás reservar para saborear sus deliciosos platos.

Casa Botín

Conoce los misterios y leyendas de Madrid

Las rutas guiadas y los free tours por Madrid siempre son una de las opciones favoritas para adentrarse y conocer cada rincón de la capital madrileña, pero ¿Y si lo que te proponemos es saber más sobre las leyendas, misterios, edificios malditos o historias para no dormir que esconde esta ciudad? Eso es precisamente lo que podrás descubrir en los free tours del Madrid Misterioso. Historias repletas de misterio y narradas por guías turísticos de la capital con las que podrás conocer un poco más de la parte más desconocida de Madrid.

Madrid misterioso

El Hachazo

Para los amantes de los planes diferentes y originales, el Hachazo también se convierte en una de las mejores alternativas para divertirse en Madrid. Por si aún no sabes a que nos estamos refiriendo, El Hachazo es la primera sala de tiro con hacha abierta en España y en ella podrás disfrutar de una tarde diferente y de una forma original de eliminar el estrés ¿Cómo? Pues disfrutando del arte del lanzamiento de hacha en diana y de numerosos juegos de lanzamiento de hachas.

El Hachazo

Aprende a volar en un túnel del viento

Nunca el dicho de ‘De Madrid al cielo’ habrá estado tan acertado como cuando experimentes lo que es volar en los diferentes túneles de viento que la capital española te ofrece. En Madrid podrás encontrar hasta tres salas de túnel aerostático en diferentes zonas para conseguir hacer realidad ese sueño de volar sin la necesidad de tener que saltar en caída libre desde una aeronave. Una actividad muy divertida y perfecta tanto para niños, como para adultos y que podrás realizar de forma individual, en pareja o incluso en grupos.

Tunel de viento

Cata de cerveza

Para los amantes de la cerveza que quieran ir más allá del típico plan de cañas por los barrios madrileños, nada mejor que irse al mismísimo barrio de Chamberí y concretamente a Labirratorium. Esta es una tienda que, además de ofrecer hasta 500 cervezas diferentes y de todo tipo de nacionalidad e importación, también ofrece la posibilidad de hacer degustaciones, catas privadas, talleres de elaboración o a la presentación de cervezas artesanas. Y si sueñas con elaborar tu propia cerveza, en su página web encontrarás una gran selección de materiales imprescindibles para ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Labirratorium Cervezas (@labirratorium)

Diseña tus piezas de cerámica

Para los fans de las manualidades y la artesanía ¿Qué mejor que pasarse por Pinta en Copas en el barrio de Malasaña? Este es un lugar tranquilo en el que podrás elegir cualquiera de los más de 100 modelos de cerámica que encontrarás disponibles en su interior, para después pintarlos mientras te relajas tomando un café, té o refresco. Días más tarde y después de que pase por el horno cerámico, podrás encontrar tu pieza personalizada esperándote en el escaparate y lista para regalar o para formar parte de cualquiera de los rincones de tu casa en los que hayas planeado ubicarla.

Pintar cerámicas

Cine de verano

Los cines de verano son otra de las opciones favoritas para disfrutar de las noches veraniegas. Aunque este año volverán con aforo limitado y medidas para mantener la distancia, un año más se presentan como una de las alternativas originales y más populares de la capital. Desde el autocine Madrid Race que encontrarás abierto todo el verano, al famoso Fescinal que este verano celebrará su 37 edición como siempre en el Parque de la Bombilla, además de los que se irán confirmando a lo largo de los meses de verano.

Autocine de Madrid

También te puede interesar...