One Shot Palacio Cedofeita: Un hotel con alma española en el corazón de Oporto

Oporto es una ciudad acogedora que te envuelve con el encanto de sus calles empedradas y con la luz que se refleja en el Duero; también con su rico legado arquitectónico. En pleno Barrio de las Artes, se encuentra One Shot Palacio Cedofeita, un majestuoso palacete del siglo XIX reconvertido en hotel, que también forma parte del pasado y del carácter de la ciudad.

La historia de este edificio se remonta a 1910, cuando Eduardo Honório de Lima, un industrial con mirada cosmopolita, lo convirtió en su residencia. Una de sus primeras decisiones fue instalar el que se considera el primer ascensor privado de la ciudad, un gesto que lo situó como símbolo de modernidad.

Más de un siglo después, y tras una rehabilitación firmada por el estudio catalán GGV Arquitectura, galardonada con el Premio Nacional de Rehabilitación Urbana 2024 de Portugal, el edificio mantiene intacta su esencia. El interiorismo, desarrollado por Las 2 Mercedes, equilibra la elegancia clásica con un diseño contemporáneo, combinando molduras y azulejos con murales botánicos y mobiliario que evoca a los años 30 y 40.

Restaurante Le Palais, antiguo salón de baile

El hotel cuenta con 72 habitaciones y suites, además de una zona ajardinada con piscina, sauna y bar terraza. Pero si hay una estancia que resume la esencia de este lugar, esa es el antiguo salón de baile, donde la arquitectura neoclásica es la auténtica protagonista. Allí se encuentra el restaurante Le Palais, un comedor de aire afrancesado que evoca a Versalles, en el que en su día llegó a cantar María Callas. Hoy en día sigue brillando con una nueva forma de arte: la propuesta gastronómica del chef Paulo Oliveira.

Palacio Cedofeita es una de las grandes apuestas de la cadena española One Shot Hotels en Oporto, en la que el alojamiento se plantea como parte esencial de la experiencia del viaje, “pero lo más importante siempre es la ciudad”, como nos recordaba recientemente su CEO, Luis Felipe Mendieta. Aun así, no es su único hotel en la ciudad. Trasladándonos al centro histórico, en plena Avenida dos Aliados, se encuentra One Shot Aliados Goldsmith, un edificio de elegancia urbana de 42 habitaciones, que combinan modernidad y calidez. Desde su azotea, se dibuja una amplia panorámica, donde las gaviotas anuncian la cercanía al río y las vistas invitan al viajero a seguir descubriendo hasta el último rincón de la ciudad.

Qué ver y hacer durante un fin de semana en Oporto

Pensar en Portugal es dibujar en nuestra mente calles embellecidas con azulejos y joyerías de filigrana a cada paso. En Oporto, ambas artesanías se viven de un modo especialmente auténtico. Por eso, si visitas la ciudad, no puedes perderte el museo House of Filigree, donde descubrirás la historia de este arte tan minucioso; ni dejar de apuntarte a algún workshop en el que diseñar tu propio azulejo, como los de Ó! Cerâmica, perfecto para poner a prueba tu creatividad.

Calles de Oporto, una ciudad perfecta para el turimos

En el ámbito gastronómico, su mejor embajador es y seguirá siendo el vino. El ‘Oporto’, que bien nos podría recordar al ‘Jerez’, es un vino dulce de gran riqueza aromática. Para conocerlo y degustarlo en profundidad, nada mejor que visitar una de las 60 bodegas que alberga la ciudad.

La bodega Cálem es una de las más emblemáticas de la ciudad y un referente en la historia del vino de Oporto. De hecho, En 2024, se consolidó como la más visitada del mundo, con más de 300.000 visitantes y una media diaria de mil personas.

Situada en Vila Nova de Gaia, al otro lado del río, aprovecha el microclima más fresco y húmedo de la zona, ideal para el envejecimiento del vino. Entre las curiosidades que se explican durante la visita guiada, destaca la ligera inclinación del edificio, diseñada para que, en caso de inundación, el agua fluya de forma natural. Y también, la presentación de sus vinos de cosecha única, elaborados exclusivamente cuando la calidad es excepcional y envejecidos durante un mínimo de siete años. El más antiguo que conservan data de 1958.

La cata, centrada en vinos tintos, es un auténtico viaje para el paladar, donde se aprecian los matices que adquieren durante la maduración, probando diferentes tipos: desde un vintage hasta un tawny.

Para cerrar esta ruta gastro, nada mejor que degustar la cocina local. Enfrente, se encuentra Uva by Cálem, un restaurante nacido de la colaboración entre la bodega y el chef António Vieira. Se trata de un espacio con las mejores vistas de la ciudad, situado a orillas del río Duero, lo que ameniza cualquier conversación.

Por último, no puedes marcharte de Oporto sin visitar el Palacio da Bolsa, uno de los rincones más bellos de la ciudad, y que actualmente sirve como sede de la Asociación Comercial de Oporto. Una joya del neoclasicismo portugués que encuentra su culmen en el Salón Árabe, un homenaje al estilo mudéjar de Granada.