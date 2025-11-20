De la elegancia de Budapest al embrujo de Praga: vive una Navidad de cuento en Áurea Hotels

Viajar en estas fechas significa dejarse llevar por la música de los villancicos, pasear entre palacios y descubrir el encanto de las tradiciones navideñas.

Budapest y Praga. Los corazones de Hungría y República Checa. Dos destinos ideales para pasar la Navidad. Al llegar el invierno, determinadas localizaciones se convierten en el principal reclamo turístico. Y es el caso de estas dos ciudades europeas. Viajar en estas fechas significa dejarse llevar por la música de los villancicos, pasear entre palacios y descubrir el encanto de las tradiciones navideñas.

Desde los mercados, puentes y plazas que puedes visitar en Praga vestidas del precioso alumbrado navideño a las actividades invernales que hacen tan especial Budapest en estas fechas tan señaladas.

La elegancia imperial de Budapest

Situado en un majestuoso edificio histórico, el Áurea Ana Palace Hotel, además de ser un fabuloso homenaje a la figura de la emperatriz Sissí, se convierte durante estas fechas en la puerta de entrada a una Navidad imperial.

Salón con la figura de la emperatriz Sissí. Áurea Hotels

Navegar por el Danubio, deleitarte con los aromas del vino caliente en Vörösmarty tér y admirar el señorial Parlamento iluminado son solo algunas de las actividades con las que disfrutar de Budapest. Las calles se visten de maravillosos escenarios llenos de música, aromas y decoraciones que hacen que cada paseo sea un momento para recordar.

Al regresar, el hotel ofrece el refugio perfecto: sus salones de estilo palaciego invitan a resguardarse del frío, y sus baños termales completan una experiencia que combina turismo con bienestar.

El embrujo navideño de Praga

La capital checa, con los tejados pintados de blanco cubiertos de nieve y el brillo que desprende el casco antiguo, parece cambiar de ritmo para detenerse en el tiempo.

En su centro histórico, el Áurea Legends se integra en este escenario como un homenaje vivo a las leyendas de la ciudad.

Fachada del Áurea Legends. Áurea Hotels

Desde su elegante entrada hasta las habitaciones cuidadosamente decoradas, todo en el Áurea Legends transmite la esencia de la Navidad checa, con un toque de mágico encanto que solo Praga puede ofrecer.

Dos destinos, una sola esencia

Budapest y Praga ofrecen dos formas distintas de celebrar la misma magia: la primera, con la grandeza de un palacio imperial y la calidez de sus baños termales; la segunda, con el misterio de las leyendas y la belleza de un casco histórico único en Europa.

Tanto en el Áurea Ana Palace como en el Áurea Legends, Áurea Hotels convierte cada estancia en una invitación a vivir una Navidad distinta, que combina historia, cultura y emoción.

Hoteles de autor

Ambos establecimientos turísticos forman parte de la colección Áurea Hotels, una selección de hoteles que se emplazan en edificios históricos o emblemáticos donde el legado y la historia se combinan. Cada hotel es un refugio patrimonial desde el que explorar los destinos en los que se ubican.

Qué visitar en Praga

La capital checa brinda a sus turistas de los mejores planes. Y en Navidad, se vuelven aún más especiales. Uno de los grandes atractivos de la ciudad europea es el Mercado de la Plaza de la Ciudad Vieja, caracterizado por ser el más grande y con un imponente y céntrico árbol de Navidad.

Y para obtener una visión diferente del Mercado de la Plaza de la Ciudad Vieja, se puede apreciar desde el Reloj Astronómico. También se encuentra el Puente de Carlos, del cual uno puede deleitarse gracias al encendido manual de los farolillos en torno a las 4 de la tarde. El Castillo de Praga es otra de las visitas obligadas a la ciudad, junto a la Catedral de San Vito o el Callejón de Oro.

Qué visitar en Budapest

Budapest tampoco está exenta de planes navideños y lugares por descubrir. Los mercados más deseados son el de San Esteban, con un espectáculo de mapping o cartografía. Otro de los emplazamientos más comunes de visitar es la Plaza Vörösmarty, el mercado más grande y antiguo de la ciudad, con más de 100 puestos de comida típica, regalos, decoraciones y artesanías. A menudo hay conciertos gratuitos y talleres.

Y no se pueden olvidar las termas, tan conocidas a nivel mundial. Los baños termales Széchenyi son, por antonomasia, los lugares de esta índole más famosos del mundo. Otras de las grandes experiencias que se pueden vivir en Budapest son el crucero sobre el río Danubio o empaparte de la magia del espectáculo de baile El Cascanueces. También se halla la Plaza de los Héroes, que cuenta con un mercado y una pista de hielo, junto con puestos de adornos y souvenirs.

Viajes a través de la Historia

Áurea Hotels se caracteriza sobre sus competidores porque brinda, a través de sus establecimientos, un espacio lleno de historia y personalidad. Te invitan a revivir el pasado de los edificios más emblemáticos mediante recreaciones con Inteligencia Artificial.

Estas piezas revelan cómo eran aquellos espacios en otras épocas y las figuras y personajes que los habitaban. Conecta la fascinación de siglos pasados con la experiencia del presente.

Lisboa, Praga o Budapest son algunas de las ciudades donde puedes hallar un hotel de este calibre, pero su presencia en España es aún mayor, con lugares de descanso en Lugo, Toledo, Granada, Segovia, Cádiz, Málaga o Logroño.