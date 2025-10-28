One Shot Hotels inaugura One Shot Puerta Ruzafa con un homenaje a Valencia, tanto dentro como fuera del hotel

La cadena preparó un recorrido sensorial por la ciudad y por el propio edificio, descubriendo su historia, arte y gastronomía

Llega la noche y nos encontramos con un escenario de ensueño en Valencia: 22º de temperatura, un ambiente vibrante con invitados relevantes de la sociedad valenciana y un hotel que se iba revelando poco a poco a través de un recorrido sensorial por distintas habitaciones. La noche del jueves 23 de octubre, la cadena One Shot Hotels celebraba la inauguración de su cuarto hotel en Valencia, con un evento cargado de emoción, arte e historia. One Shot Puerta Ruzafa ya es una realidad.

En el exterior, la fachada iluminada jugaba con los colores para dar la bienvenida a los asistentes y sorprender a los vecinos. En el interior, el viaje sensorial proponía tres paradas: La mirada, con el artista Diego Zappa, que creaba una obra efímera inspirada en la luz mediterránea; La historia, de la mano de Ana Mafé García, quien desveló los misterios del Santo Grial y su vínculo con Valencia; El olfato y el oído, con la perfumista Laura Monzón, creadora del aroma exclusivo del hotel, acompañada por la voz etérea de Yuè SanJuan, que interpretó una nana bajo la luna valenciana.

Fachada hotel One Shot Puerta Ruzafa en el corazón de la ciudad

El recorrido también revelaba la belleza del interiorismo de Alejandra Pombo, que concibe el hotel como el ciclo vital de una planta: de las raíces y la tierra en los niveles inferiores hasta la luz y el aire en los superiores. Materiales naturales, texturas suaves y curvas orgánicas crean un ambiente cálido y sereno en sus 92 habitaciones y una terraza que se abre al skyline de la ciudad, combinado para esta ocasión tan especial con la magia del proyecto ‘Flores Solidarias’, presentes en cada rincón del hotel.

Flores Solidarias

Entre los asistentes, se encontraba el CEO de One Shot Hotels, Luis Felipe Mendieta, junto a su socio Enrique de Solís. “Nosotros invitamos a los huéspedes a que conozcan la ciudad; ofrecemos una atención brillante, pero sin cargar los hoteles de servicios porque el alma del viaje está fuera, en las calles”, explica Luis Felipe Mendieta. Y añade: “Por eso el vídeo de esta inauguración se llama ‘One Shot X Valencia’, porque el hotel es parte de la experiencia del viaje, pero lo más importante siempre es la ciudad”.

Luis Felipe Mendieta y Enrique Solís

One Shot X Valencia

Tal es la conexión de la cadena con Valencia, que el recorrido no concluía en el hotel. El equipo de One Shot Hotels tenía preparada una ruta completa para descubrir la ciudad en toda su esencia.

Este nuevo viaje comenzaba por la Albufera de Valencia, con un paseo en barca entre los campos de arroz. Jaume Dasí, de ‘VisitAlbufera’ nos hizo un recorrido increíble, donde resaltó la labor de los agricultores por mantener este cultivo. El paraje, declarado Parque Natural desde 1986, acoge una riqueza natural, entre la que destaca la garza real y el cormorán grande como aves, y la malva de la marisma salada como plantas.

El paseo concluía en un rincón maravilloso, alejado de todo bullicio: el Tancat de l’Albufera. Este restaurante, propiedad de Vidal Valle, nos sorprende con una gastronomía propia de la tierra, desde los quesos y los vinos, hasta su plato estrella, la paella valenciana, elaborada para esta ocasión con arroz albufera. Pero, sobre todo, en este rincón se respira humanidad y simpatía.

Vidal Valle, propietario del Tancat de l'Albufera

“En esta casa intentamos vender cariño”, apunta Vidal Valle. Y explica: “Porque la gente quiere que se le haga caso y eso es lo que al final llega”.

Por la noche, One Shot Hotels nos sorprende con una cena en uno de los locales de moda de la ciudad, la terraza Átic, en Palau Alameda. Una cena amenizada por el mentalista Javier Botia, que sorprendió a los comensales con su ingenio y juegos de mente. Porque…si tuvieras que elegir una cifra de dos dígitos, ¿Cuál sería? Y… ¿qué figura geométrica? ¡Pues eso solo fue el aperitivo!

Solo quedaba una visita, que resume la historia y esencia de Valencia: la Catedral de la ciudad. Un recorrido por cada rincón siguiendo los pasos y explicaciones del mismísimo D. José Verdeguer, director del Museo de la Catedral de Valencia. Una suerte que nos permitió contemplar de cerca la reliquia católica más estudiada de la historia: el Santo Cáliz o Santo Grial, la pieza que sostuvo Jesucristo en sus manos durante la Última Cena y que contenía la Sangre del Redentor.

One Shot Hotels nos regala con la apertura de One Shot Puerta Ruzafa una nueva oportunidad de redescubrir la mágica y entrañable ciudad de Valencia.