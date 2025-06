The FRIENDS™ Experience en Madrid: así es entrar al mundo de tu serie favorita por un día

The FRIENDS™ Experience en Madrid. The FRIENDS™ Experience en Madrid.

Como fan absoluta de Friends, te aseguro que no hay mejor plan en Madrid ahora mismo que visitar The FRIENDS™ Experience, la exposición oficial que ha aterrizado en IFEMA y que, para alegría de todos los que no habíamos podido ir todavía, ha ampliado fechas hasta el 29 de junio de 2025.

Te lo cuento de primera mano: crecí viendo Friends. Me sé los episodios, los chistes, las frases míticas (“¡Pivot!”, “¡Oh. My. God!”) y hasta las canciones de Phoebe. Así que cuando crucé las puertas del pabellón 14.1 de IFEMA, sentí algo entre emoción, nervios y pura nostalgia. ¿Estaría a la altura? ¿Me sorprendería, aunque ya conozca cada rincón de la serie?

La respuesta es sí.

El recorrido: capítulo a capítulo, escena a escena

Lo primero que ves al entrar es un vídeo de presentación que te sumerge en el universo Friends: imágenes icónicas, las voces originales (incluida la inolvidable risa nasal de Janice) y un pequeño resumen del impacto que ha tenido la serie en estos 30 años. Y sí, con eso ya tienes la piel de gallina.

Después cruzas al primer escenario: la fuente de la intro, el famoso sofá naranja y los paraguas. Es imposible no tararear mentalmente I’ll Be There For You mientras te haces la foto de rigor.

El recorrido está organizado como un pequeño laberinto que te lleva por espacios dedicados a cada personaje:

En el rincón de Rachel , ves su vestido de camarera del Central Perk, el gráfico de todas sus relaciones, el sofá atascado en las escaleras (¡pivot!) y hasta su desastroso trifle.

El espacio de Joey y Chandler es uno de los más divertidos: ahí están el futbolín (sí, puedes jugar), los sillones reclinables, el mueble absurdo que construyó Joey, el palo de hockey, Abracín gigante (¡sí, el pingüino de peluche!) y detalles que me hicieron reír, como la pizza a medio comer o el congelador abierto con El resplandor dentro.

Cuando entras al apartamento de Mónica y Rachel , te recibe la famosa puerta morada, el ventanal donde espiaban al “tío feo desnudo” y los últimos trozos de la tarta de queso que Chandler y Rachel se comieron del suelo. Es uno de los espacios más bonitos y fotogénicos.

En la sección de Ross , destaca el traje del Armadillo Navideño, algunos objetos del museo de dinosaurios y, cómo no, su teclado para tocar esas melodías tan Ross.

Finalmente, llegas al espacio de Phoebe, que nos despide en Central Perk. Aquí puedes sentarte en el sofá, agarrar la guitarra para cantar Smelly Cat y hasta ponerte detrás de la barra, como si fueras Gunther. Es uno de los momentos más emocionantes porque ahí, sentado, sientes que formas parte del grupo.

Los detalles que enamoran

Algo que me encantó es que no todo es obvio ni está señalizado. Hay guiños que solo los fans de verdad pillan:

Las paredes están llenas de frases míticas, como la carta de Rachel a Ross (¡18 páginas, por delante y por detrás!) o notas que remiten a momentos memorables.

Las vitrinas muestran piezas originales de vestuario, disfraces (como el de Super Joey) y objetos de atrezo que te harán frenar en seco si eres detallista.

Hay pequeños vídeos escondidos que te recuerdan apuestas, bromas internas y hasta cambios de guion que ocurrieron detrás de cámaras.

Además, es una experiencia pensada para interactuar. No es solo mirar: puedes jugar, sentarte, tocar, hacerte fotos, posar recreando escenas. Yo pasé un buen rato compitiendo en el futbolín (spoiler: perdí), tumbándome en los sillones reclinables y haciendo fotos con mis amigas delante de la puerta morada. Es un plan para reír, compartir y salir con un móvil lleno de fotos.

¿Vale la pena si no eres súper fan?

Aquí quiero ser honesta: sí, aunque no seas el mayor experto en Friends. Porque más allá de las referencias, es una exposición divertida, bien montada y llena de oportunidades para pasarlo bien. Si te gusta la serie, aunque sea de forma casual, lo disfrutarás. Y si eres fan de los de verdad… prepárate, porque vas a querer quedarte a vivir ahí.

Datos prácticos para organizar tu visita

📍 Dónde: Espacio 5.1, IFEMA Madrid

📅 Hasta: 29 de junio de 2025

🕒 Horarios:

Lunes a jueves: 16:00–20:30

Viernes a domingo: 10:00–20:30

🎟️ Entradas: Desde 10 €, disponibles en la web oficial

Mi consejo: compra la entrada con antelación, porque hay mucho interés, sobre todo los fines de semana. Y ve con tiempo: aunque el recorrido no es enorme, querrás detenerte en cada rincón y hacer muchas fotos.

¿Merece la pena?

Para mí, sí, sin duda. No es solo una exposición, es una experiencia que te permite entrar en ese universo que tanto hemos visto en pantalla. Es caminar por los pasillos, sentarte en los sofás, tocar los objetos, sentir por un rato que formas parte del grupo.

Yo salí feliz, con fotos, recuerdos y una sonrisa enorme. Y sí, confieso que al llegar a casa me puse mi episodio favorito (el de la boda en Londres, parte 1) para seguir con la magia.

Así que si eres fan, no lo dudes: ve a The FRIENDS™ Experience antes de que se acabe. Porque, como diría el tema de la intro, they’ll be there for you.