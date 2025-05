Vilu, Carmen e Innmir: el trío de ases femeninos que arrasa en las cabinas y está revolucionando el mundo DJ

Las cabinas ya no son territorio exclusivo de hombres: las mujeres han entrado en ellas con fuerza… y se han quedado para reventar la pista. Vilu Gontero, Carmen de la Fuente e Innmir no están de paso: están haciendo historia con cada sesión, cada beat y cada festival conquistado. Son el sonido del presente y del futuro, la prueba de que el poder también se escucha bien alto y se baila con ellas al mando.

Pinchan en grandes festivales, llenan salas y hacen saltar al público, pero también luchan cada día contra los prejuicios que aún persisten en la escena electrónica. “Hay que tener carácter para imponerse”, reconocen. Lo que tienen claro es que ellas también saben hacer rugir los platos —y que ya era hora de que se escuchara más música con nombre de mujer.

Este verano, forman parte del cartel de Desalia 2025, el festival organizado por Ron Barceló que abre la temporada veraniega. Este año, Desalia se ha instalado en el icónico Port Aventura, en Tarragona, entre montañas rusas y luces de neón. Allí, ellas son las que llevan el verdadero power del evento: el empoderamiento femenino en las cabinas.

¿Qué buscáis transmitir cuando subís a la cabina?

Vilu: 100% energía. Me ha pasado de subirme a pinchar después de estar llorando en el hotel, pero una vez estás ahí, tienes que darlo todo. “Me subí a pinchar llorando, pero en cuanto estás ahí, lo das todo.” Me entrego mucho al público, me gusta el contacto visual. También estoy trabajando con visuales 3D, que acompañan musicalmente y enriquecen la experiencia.

Vilu Gontero en Desalia. Ron Barceló

Carmen: Para mí es diversión, pasión, que la gente baile y perree mucho. Pongo mucho reggaetón, y si veo a alguien bailando o pasándoselo bien, ya estoy feliz. Eso es lo que quiero transmitir.

Innmir: Yo te diría que mi show es 70% energía y 30% música. Puedes pinchar temas que nadie conozca, pero si tu energía es buena, la gente lo siente. No paro de saltar. Mi reloj me dice “15.000 pasos”, ¡ese es mi show! (ríe). Transmitir amor y energía, siempre.

¿Cuánto pesan las redes sociales para que os llamen a pinchar en festivales o sesiones?

Carmen: Muchísimo. No solo los seguidores, sino el contenido musical que creas. TikTok, sobre todo. Cuando estoy más flojita en redes, noto que me llaman menos. “Si bajas en redes, te llaman menos: así funciona.” Subo vídeos, me vuelvo viral, y vuelven a llamarme. Es así.

Carmen de la Fuente en Desalia. Ron Barceló

Vilu: Es una herramienta súper importante. No tanto el número, sino la comunidad que generas. A mí las redes me ayudaron a hacerme visible en España, pero lo que me hizo quedarme cinco meses girando fue el boca a boca tras los shows. Pasé de 3 fechas a 48 en cinco meses. Lo que haces en vivo, esa conexión, eso es lo que realmente cuenta.

Innmir: Estoy de acuerdo. En mi caso, tengo muchos oyentes en Spotify, y eso también me da visibilidad. Pero hay un trabajo de agencia detrás muy importante. Los promotores no solo se fijan en las redes, también en lo que produces y en cómo trabajas.

¿Habéis sentido que por ser mujeres se os exige más o habéis notado condescendencia en la industria?

Innmir: Yo he tenido a DJs hombres mirándome mientras pinchaba, analizando todo lo que hacía. Eso genera inseguridad. He pensado: ¿qué más tengo que hacer para demostrar que soy buena en esto? Produzco, tengo formación musical… No es solo una cuestión de imagen. Lo más surrealista que me ha pasado fue que la seguridad de un sitio donde iba a trabajar no se creía que era la DJ y no me dejaban entrar a la sala. Tuve que llamar a los organizadores para que me acompañaran.

Inmir en Desalia. Ron Barceló

Vilu: Sí. Empecé joven, y fue difícil que me dejaran entrar en ciertos espacios. Aún hay menos DJs mujeres, y eso pesa. Pero cuando una DJ mujer la rompe, abre puertas para muchas más. Crear comunidad entre nosotras es clave.

Carmen: Total. A nosotras se nos cuestiona mucho más: si sabemos pinchar, si sabemos usar los platos… A los hombres DJs no se les pregunta eso. “A nosotras se nos cuestiona mucho más.” Me han intentado echar de cabinas porque no se creían que era DJ. Tenemos que demostrar el doble.

¿Qué consejo le daríais a una chica joven que quiera empezar en este mundo?

Vilu: Que cuide mucho su entorno y que se anime. Hoy en día, con un móvil puedes llegar a miles de personas desde tu casa. Pero hay que ser constante, estar enfocada y confiar en una misma.

Carmen: Que crea en sí misma, sobre todo. Que no se deje frenar por su entorno. Y que se cuide, física y mentalmente, porque la noche es dura. Si tú estás bien, tu show estará bien.

Innmir: “Si haces lo que te gusta con pasión, te va a ir mejor.” Confiar en su estilo, aunque sea alternativo o poco comercial. Si es lo que te motiva, eso es lo que vas a transmitir. Que no tire la toalla si no la llaman por ser “poco abierta”. Si te gusta el reggaetón, la electrónica o el rock, da igual. Tira por ahí, pero con fuerza.

Su energía, estilos y raíces tan distintas son el reflejo de una escena que cambia, que se renueva y que cada vez suena más inclusiva. Porque si algo demuestran Vilu, Carmen e Innmir es que el talento no entiende de género, que la música es para todas, y que cuando ellas suben al escenario, la pista arde y la historia se escribe con beats de empoderamiento.

Ellas no solo pinchan música: están pinchando las barreras, rompiendo techos y bailando hacia un futuro donde el ritmo lo marcan sin etiquetas, pero con mucho talento y pasión.