Aqua, el paraíso de NCL en el mar: así es el crucero de lujo más espectacular del mundo con una 'ciudad' en su interior

Yo creo que todos alguna vez nos hemos imaginado viviendo en el Paraíso. El ser humano es egoísta por naturaleza y siempre quiere más. Los mayores lujos, las mayores comodidades, las estancias más placenteras, las fiestas más divertidas, los jacuzzis más calientes, las comidas más deliciosas, las bebidas más electrizantes...

Y Norwegian Cruise Line ha decidido reunir todos esos anhelos inherentes a las personas para crear la 'ciudad flotante' más atractiva que existe. Un rompedor proyecto que ha servido para dar forma a uno de los cruceros más bonitos, exclusivos y repletos de posibilidades que han surcado alguna vez los mares del planeta.

Así es el Aqua, la nueva creación de esta empresa noruega convertida ya en la tercera línea de cruceros más grande del mundo por número de pasajeros. Y a partir de ahora, todos esos pasajeros que confían en la profesionalidad, la valía, la destreza y el conocimiento de Norwegian Cruise Line ya pueden disfrutar del que ya es uno de los cruceros más impresionantes que jamás han existido.

Una de las terrazas del Ocean Bulevard del Aqua de Norwegian Cruise Line. NCL

Parafraseando a la periodista Samanta Villar, como no es lo mismo contarlo que vivirlo, EL ESPAÑOL ha tenido la gran oportunidad de disfrutar del Aqua desde dentro en su primer viaje. Una experiencia casi inenarrable a través de una extensa estancia en el nuevo barco de ocio de moda, la nueva joya de la corona de Norwegian Cruise Line.

Desde allí, desde sus entrañas, hemos experimentado en primera persona las bondades de este prodigio de la navegación, pero también del disfrute y del deleite de los sentidos. Sus bares, restaurantes, tiendas de lujo y demás espacios han sido los lugares en los que se ha desarrollado este viaje hacia el placer más absoluto que se traduce en la constatación primaria del éxito de NCL durante más de seis décadas.

Así es el Aqua de NCL

Después de varios días disfrutando de las infinitas maravillas de este majestuoso barco, queda absolutamente claro que la mejor definición del mismo es "tener todos los placeres imaginables al alcance de nuestros dedos". Y es que el Aqua es precisamente esto, poder hacer todo lo que queramos sin miedo a repetir ni a aburrirnos porque las posibilidades son casi ilimitadas.

EL ESPAÑOL ha podido presenciar desde dentro cómo ha sido la primera vez en altamar del nuevo barco de Norwegian Cruise Line. Un impresionante gigante de la navegación de más de 20 plantas que hará, durante muchos años, las delicias de sus miles de ocupantes. Y es que en cada viaje está previsto que pueda dar cabida a más de 3.000 personas.

Nada más ver el Aqua desde la lejanía, en este caso atracado en el puerto de Lisboa, llaman la atención sus imperiales dimensiones. Te hace darte cuenta de que estás a punto de adentrarte en una auténtica 'megaciudad flotante'. Y una vez que recorres sus infinitos pasillos, que andas por su pasarela en cubierta con vistas panorámicas a decenas de metros de altura, por su impresionante galería artística y que descubres todos sus rincones, lo confirmas.

Lo que mejor define al Aqua es que es un barco en el que contaremos con absolutamente de todo. Desde bares hasta salas de fiestas pasando por casinos, tiendas, karaokes, restaurantes, gimnasio o su propio balneario con Spa. E incluso un Slidecoaster desde la parte más alta del barco que llenará de adrenalina nuestro viaje. Y es que a este gigante de las aguas no le falta ni un solo detalle, convirtiéndose así en la opción perfecta para realizar ese crucero con el que tanto soñamos. Ya sea en pareja, en familia, con amigos o incluso solo. Y es que la diversidad es otra de las señas de identidad del Aqua, donde no te costará hacer nuevas amistades o incluso encontrar el amor.

Aqua, el barco de la diversión

Si algo define al Aqua es que se podría considerar el barco más divertido del mundo. Es imposible hallar en el planeta una embarcación en la que encontrar más fiesta y complicidad, empezando por la bondad y amabilidad de todo el personal a bordo y al servicio de los clientes y terminando por el buen ambiente que entre sus nuevas paredes se genera.

Por ello, si eres un amante de la festividad, este crucero es la mejor opción para esas vacaciones idílicas. En el Aqua, tu área son las plantas intermedias, entre las 6 y la 8, ya que ahí descubrirás lo que es pasarlo en grande sin apenas moverte.

Y encontrarás los bares más bonitos y exclusivos con amplios salones donde tener conversaciones hasta altas horas de la madrugada mientras se divisa la bravura del mar por sus amplios ventanales. Desde el Belvedere hasta el Penrose pasando por el Metropolitan. Pero si quieres aún más diversión, y sobre todo más movimiento, podrás encontrarlo en su entretenido karaoke y en la sala de fiestas interior.

Allí hallarás tu momento y tu hábitat para sacar esas letras de canciones que han marcado tu vida y esos pasos con los que quemar la noche al ritmo de los mayores 'temazos' del momento. Y todo, con su respectiva barra para que nunca nos falte esa bebida que endulce y agite nuestras noches de desconexión en el Aqua.

The Belvedere Bar, en el Aqua de Norwegian Cruise Line. NCL

Pero por si fuera poco, la fiesta también continúa fuera, en todas sus azoteas exteriores, donde podemos disfrutar de una bebida rica y refrescante mientras nos bañamos en cualquiera de sus innumerables piscinas y jacuzzis mientras escuchamos la música más divertida al son de las burbujas. O podemos optar por acudir a su inmenso teatro donde se ofrecen impresionantes musicales como si estuviéramos en el mismísimo Broadway.

Sin embargo, no todo es fiesta en el Aqua, ya que también hay espacio para dar rienda suelta al placer gastronómico. En este caso, en los restaurantes de especialidades que se encuentran presentes en el barco, desde el Sukhotai hasta el Planterie pasando por el Swirl, por el Nama, el Hasuki, el Palomar, Los Lobos, el Cagney's Steakhouse, el Onda by Scarpetta o Le Bistro. Y fuera de esta selecta carta tendremos opciones igualmente válidas y aprovechables como el Hudson's, el The Local, el Surfside Café&Grill y el Indulge Food Hall.

Sinónimo de comodidad y descanso

El Aqua es fiesta y son copas hasta altas horas de la madrugada, pero también es paz, es descanso, es recogimiento y es culto al cuerpo y a la mente. De hecho, desde sus impresionantes camarotes donde puedes ver de manera constante el mar se puede descansar después de cada día de aventuras.

Sin embargo, para eso lo mejor es pasar por el Spa y disfrutar de su infinita carta de masajes y tratamientos. O por su Piscina Vitality y de flotación con sal. O simplemente echar un rato en sus múltiples zonas termales, saunas y salas de frío para ofrecerle al cuerpo unas condiciones que realmente alargan la vida y mejoran el descanso. Además, no abandonaremos la zona sin disfrutar de su peluquería y barbería, donde ponernos guapos para nuestra cena de gala.

Como se puede ver, en el Aqua lo tienes todo. Tanto es así que una vez que montes, no te querrás bajar. O al menos, no hacerlo sin disfrutar de su gimnasio con vistas panorámicas orientado a proa, de su pista de baloncesto y pickelball, de su zona de juegos, de su bolera o incluso de su área de realidad virtual.