Helvetia Caser e Instantbox lanzan un servicio de protección para cargadores de vehículos eléctricos

Las compañías Helvetia Caser e Instantbox lanzan al mercado InstantCare, un servicio que garantiza la protección completa de los puntos de recarga para vehículos eléctricos durante toda su vida útil, según ha anunciado la aseguradora este miércoles.

El núcleo de esta propuesta es una póliza de seguro de equipos electrónicos suscrita con Helvetia Caser, diseñada para cubrir cualquier daño que afecte al cargador de forma accidental o imprevista.

Entre las coberturas incluidas destacan los daños por impactos y colisiones, fallos eléctricos como cortocircuitos o sobretensiones derivadas de rayos, así como averías por defectos de funcionamiento y actos malintencionados de terceros.

Asimismo, el seguro protege los equipos frente a la acción del agua, la humedad o gases corrosivos, asegurando una indemnización total en caso de que el cargador o el cable resulten irreparables.

Más allá de la protección aseguradora, el servicio incorpora ventajas técnicas gestionadas por Instantbox para facilitar la experiencia del usuario. En situaciones de mudanza, la compañía asume el 50% del coste del traslado e instalación en la nueva vivienda, aplicando este mismo descuento para quienes decidan instalar un segundo cargador en otra residencia.

Además, el cliente cuenta con atención técnica prioritaria ante incidencias externas y visitas técnicas sin coste adicional para el diagnóstico de cualquier problema cubierto por el contrato. InstantCare está dirigido tanto a viviendas unifamiliares como a comunidades de propietarios, y no requiere que el usuario haya sido cliente previo de Instantbox, siempre que el cargador cumpla con los estándares técnicos requeridos.

La modalidad de contratación es mediante una suscripción anual de renovación automática, permitiendo a los usuarios asegurar su infraestructura tanto en el momento de la instalación como a posteriori.

Francisco Regusci, COO de Instantbox en España, ha señalado que este paso convierte a la empresa en un socio técnico a largo plazo para sus clientes.

Por su parte, Elena Castillero, directora comercial de grandes cuentas de Helvetia Caser ha destacado que "hoy el cliente no busca únicamente una póliza, sino soluciones sencillas y atención 360º que den cobertura en un ecosistema de movilidad. Este nuevo producto da respuesta a las necesidades del cliente de automoción, que para nosotros es estratégico, y en el que operamos en toda la cadena de valor, desde los fabricantes hasta los talleres o redes de postventa".