Carmen Alonso (Allianz): "El seguro es hoy una vía de emprendimiento con estabilidad y proyección"

Carmen Alonso, directora de Sales Strategy & Development y responsable del Instituto Allianz de Emprendimiento en Allianz Seguros.

El asesor de seguros se enfrenta a una transformación profunda marcada por un cliente más informado, la irrupción tecnológica y la profesionalización del emprendimiento en el sector, según explica Carmen Alonso, directora de Sales Strategy & Development y responsable del Instituto Allianz de Emprendimiento en Allianz Seguros.

Alonso subraya que se ha pasado de un modelo puramente comercial a otro centrado en el acompañamiento y el consejo continuo. "No tanto una persona con esa visión de asesoramiento. Tú antes ibas al banco, a tu sucursal, a tu oficina, a tu agente y casi que lo que te decían lo hacías", recuerda en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Ese esquema salta por los aires con clientes más informados y con más canales para contrastar información. En este contexto, "para la figura del asesor comercial es primordial que el cliente sea su base de trabajo", afirma.

Alonso explica que en Allianz "ponemos al cliente por encima del producto o incluso por encima de la propia marca", un cambio que "modifica completamente las reglas del juego del sector".

El nuevo perfil exige más preparación técnica y relacional: "No únicamente es colocar productos, sino asesorar, preocuparte por tu cliente, generarle confianza, estar como yo siempre digo, no solo cuando sucede el siniestro, sino en todos los momentos, recomendándole y sirviéndole de ayuda". La clave, resume, "es ser esa persona de confianza que te asesora y vela tanto por tus necesidades como por aquellas que te pueden llegar en un momento dado".

Vía de emprendimiento

Alonso defiende que el sector asegurador es "indiscutiblemente un sector estable, rentable, solvente, eso hay datos que lo verifican y es una realidad". En su opinión, este contexto, unido al aumento de la cultura financiera y al interés por gestionar mejor los ahorros y patrimonios, convierte la profesión en "casi un ejercicio de emprendimiento para aquel que quiera venirse al sector".

A su juicio, la referencia de modelos escandinavos, donde la educación financiera se introduce desde la escuela, llegará "antes o después" a España y reforzará la demanda de asesoramiento profesional.

Además, reivindica el impacto social y humano de la actividad: "Nuestro sector, más allá del seguro de coche o de hogar que nos viene impuesto, protege a las personas, a las empresas, a las familias, a sus patrimonios en situaciones de emergencia que cada vez se suceden más".

Desde fenómenos climatológicos extremos hasta crisis socioeconómicas, "todo lo que se está sucediendo genera esa necesidad" y refuerza la idea de que el seguro es "una fuente de emprendimiento en general, tanto en la parte aseguradora como financiera, con muchísima proyección".

Sede de Allianz en Madrid. E.E.

Con experiencia previa en el ámbito tecnológico, Alonso considera que la inteligencia artificial "juega un papel fundamental" en la evolución del asesoramiento. Allianz está utilizando casos concretos de entrenamiento personalizado que permiten preparar tanto a nuevos emprendedores como a la red actual de agentes, corredores y equipos comerciales "de una manera diferente".

La compañía trabaja con simuladores y avatares que recrean conversaciones con distintos tipos de clientes: "un cliente duro, un cliente más fácil, un cliente particular, un cliente con unas ideas concretas y un perfil concreto que se comporta de una manera concreta", explica.

Estos entrenamientos se apoyan en IA para ofrecer "un feedback inmediato" y evaluar "qué has hecho muy bien, qué has hecho mal, cómo le deberías de haber asesorado", permitiendo personalizar los planes de carrera y de formación de la mediación.

"Estamos cambiando el modelo de formación antiguo, más rígido y basado en teorías, hacia algo mucho más dinámico, práctico y centrado en escenarios realistas", resume.

Pese al avance tecnológico, Alonso defiende con rotundidad el papel insustituible del agente: "Somos una empresa que apuesta por la mediación, queremos seguirlo siendo, y para nosotros el corazón es la red de mediación".

Reconoce que la tecnología "agiliza procesos y automatiza muchas tareas administrativas", pero insiste en que "esa empatía, esa capacidad de entender matices emocionales y de generar confianza personal jamás la va a poder reemplazar una máquina".

En la vertiente de ahorro e inversión, Alonso coincide en que "si vas a buscar un asesor dónde poner tu ahorro de toda la vida, obviamente en una inteligencia artificial no vas a confiar, vas a confiar más en una persona". Ese asesor humano es quien debe decir: "Mira, tus ahorros no los inviertas en este sitio", y ayudar al cliente a tomar decisiones prudentes.

Para responder a la necesidad de nuevos perfiles, Allianz ha creado el Instituto Allianz de Emprendimiento, concebido como una especie de escuela de negocio aplicada al seguro y a la inversión. "Lanzamos el año pasado el Instituto Allianz de Emprendimiento, que lo que hace es velar por ese progreso de nuestra red actual, pero sobre todo traer a un sector que es un gran desconocido para la sociedad una posibilidad de poder emprender", explica Alonso.

Instituto Allianz de Emprendimiento

El Instituto está estructurado "bajo el modelo de una escuela de negocio" y cuenta con cinco academias, no solo de producto y servicio, sino también de emprendimiento y gestión del negocio, ventas consultivas y "Esencia Allianz", enfocada a trasladar atributos y valores de la marca para que "esa imagen se vuelque en estas personas y llegue al cliente final".

Además, se han definido tres itinerarios: uno general de seguros y dos especialistas, uno financiero y otro B2B para empresas, con propuestas sectoriales específicas para pymes, medianas compañías y grandes corporaciones.

El IAE, integrado en el Hub de Innovación y Talento de Allianz, se estructura como una escuela de negocios aplicada al sector asegurador y financiero.

Según Alonso, el programa nace con una vocación diferencial en España, integrando formación, acompañamiento y tecnología, y se apoya en un modelo de selección exigente. El itinerario incluye dos meses de onboarding en la compañía y tres meses full time dedicados a la formación, con fuerte peso de la inteligencia artificial y un acompañamiento intensivo durante tres años, especialmente en el primero.

Futuro más digital

La compañía destinará 4,5 millones de euros en 2026 a este proyecto y el objetivo es "incorporar 120 nuevos agentes y mantener un crecimiento sostenido en los próximos cinco años".

Mirando al medio plazo, Alonso anticipa que el mercado asegurador español "va a seguir creciendo a un ritmo moderado", en línea con lo que apuntan los analistas, impulsado por la entrada de nuevos canales digitales.

Sin embargo, considera que este crecimiento vendrá acompañado de "todavía más especialización, más habilidades digitales y un enfoque todavía más humano".

Con un cliente más exigente y una realidad más incierta, el sector deberá centrarse en "generar confianza y en una planificación continua, adaptándose día a día a las nuevas necesidades".

Para Alonso, el futuro del asesoramiento irá "a un mundo digital, pero al mismo tiempo centrado en la confianza, en la planificación continua y en un enfoque humanista".

Y el reto, concluye, será formar profesionales capaces de conjugar tecnología, conocimiento técnico y cercanía humana en cada interacción con el cliente.