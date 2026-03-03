Nationale-Nederlanden nombra a Juan Perteguer subdirector general y director de Marketing
Perteguer llevaba un año desempeñando esta función de manera interina.
La aseguradora Nationale-Nederlanden ha nombrado a Juan Perteguer como subdirector general y director de Marketing, tras un año desempeñando esta función de manera interina, según ha anunciado este martes.
En esta posición, asumirá el liderazgo de las áreas de Producto, Marketing, Experiencia de Cliente, Activos Digitales, Negocio Digital, Retención y Comunicación y Marca.
Perteguer reportará directamente al consejero delegado, Carlos González Perandones.
"El nombramiento de Juan es un paso natural tras un año en el que ha demostrado una gran capacidad de liderazgo, visión estratégica y compromiso con nuestro propósito", ha subrayado el CEO.
También ha destacado que Perteguer "ha sabido unir a los equipos, impulsar una dinámica de crecimiento sostenible y reforzar nuestra orientación al cliente".
Con anterioridad a ocupar estos cargos con interinidad, Perteguer desempeño durante cuatro años el cargo de director de Experiencia de Cliente. Con anterioridad ocupó cargos de responsabilidad en DKV, Opinno, 3AWW, Eurostar, Escolapp y Atresmedia.