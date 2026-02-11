Insurama ficha a su nuevo CEO en McKinsey para ser la mayor 'insurtech' de Iberia y Latam

Insurama emprende una nueva etapa para convertirse en la insurtech más grande de España, Portugal y Latinoamérica. La compañía ha fichado en McKinsey a su nuevo consejero delegado, Ignacio Aguilar, que llevaba más de siete años en la consultora haciendo banca y seguros.

Aguilar atesora una larga carrera a ambos lados del Atlántico -Bogotá, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, Filadelfia o San Diego- como inversor, consultor y director de crecimiento en distintas compañías como Treinta, Riela, Zepo, Momento, Vicio, PadelDrop o Pandas.

Insurama es una insurtech agente de seguros especializada en seguros embebidos, centrada en la cobertura de tecnología y bienes físicos de alto valor, distribuidos principalmente a través de acuerdos B2B2C en Iberia y Latinoamérica.

Por ejemplo, ofrece seguros de tecnología para móviles, televisores, portátiles, consolas o altavoces. Aunque también cubre bienes físicos como joyas, bicicletas, patinetes, ropa, raquetas de tenis o palos de golf, entre otros.

Incluso, están lanzando un seguro muy innovador de loterías en el que, si toca el boleto, el asegurado no pagaría impuestos.

Para todas estas ramas de actividad, colabora con aseguradoras como Mapfre, Helvetia, AXA, GNP Seguros, Pacífico, Consorcio o La Positiva Seguros.

Con más de 500.000 clientes en España, Portugal, México, Chile, Perú y Colombia (y con lanzamientos previstos en Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador en 2026, y Brasil y Argentina en 2027), "estamos revolucionando el futuro de los seguros embebidos mediante seguros simples, transparentes y (muy) personalizados", señalan desde Insurama.

Nacida en 2018, con sede en La Coruña y parte del Grupo Nervo, Insurama fue fundada por Sergio Balsa y Juancho Cebral. Hoy día, cuenta con 75 empleados.

A cierre de 2025, la insurtech contaba con más de 50 millones de euros en primas de seguros. Y ha levantado 15 millones de euros para expandirse por Latinoamérica, el mercado que más crece en seguros y el que menos penetración tiene. Lo que supone una clara oportunidad de crecimiento para Insurama.