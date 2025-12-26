El seguro se reorganiza: ola de integraciones para ganar tamaño y rentabilidad

El sector asegurador ha sido protagonista de varias fusiones en 2025. Las grandes compañías buscan simplificar su estructura interna y optimizar costes derivados de mantener múltiples filiales.

Caser afronta una nueva etapa de integración dentro del grupo Helvetia. La aseguradora española se ha consolidado como parte del grupo suizo, que compró el 70% del capital en 2020 por 780 millones y posteriormente elevó su participación.

Ibercaja y Unicaja mantienen un 7% cada uno y continúan comercializando sus productos a través de sus sucursales.

La compañía busca la unificación de estructuras y redes, con la integración plena prevista para comienzos de 2027. Caser opera con 1.265 agentes y Helvetia con 1.183, aunque aún se desconoce la configuración final de su red comercial conjunta.

Bajo la dirección de Juan Estallo, la nueva Caser impulsará una oferta más amplia y digitalizada, con soluciones específicas para pymes y clientes sénior.

A su vez, en Suiza Helvetia y Baloise se han fusionado para dar lugar al segundo grupo asegurador del país.

Por su parte, AXA recibió la aprobación de la Dirección General de Seguros para integrar en su filial AXA Aurora Vida los negocios de AMCI y Atlantis, ambas pertenecientes al Groupe Assurance cu Crédit Mutuel (GACM). El grupo francés completó la compra del negocio asegurador español de GACM en 2023 por 310 millones de euros.

Estas operaciones se añaden a la incorporación de GACM Seguros y GAM España dentro de AXA Seguros Generales.

Durante los nueve primeros meses de 2025, la aseguradora registró primas por valor de 2.648 millones, un 6,1% más que el año anterior.

Generali

Generali también acelera su proceso de reestructuración tras completar la compra de Liberty Seguros por 2.300 millones.

Desde el 1 de noviembre de 2025 la integración es legal, aunque todavía está en curso la fusión de las redes comerciales y la adaptación de su catálogo de productos.

Esta ha sido la mayor operación para el grupo asegurador en la última década. Gracias a esta nueva dimensión, la compañía se sitúa en la sexta posición del ranking asegurador en España.

Tiene un volumen de primas de 3.376 millones de euros a cierre de 2024 en el mercado español, una red de distribución multicanal y con cerca de 4 millones de clientes.

Generali acordó con los sindicatos un plan de empleo que busca garantizar recolocaciones y facilitar prejubilaciones pactadas.

El programa se desplegará a partir del primer trimestre de 2026, con el objetivo de homogeneizar las condiciones laborales tras la fusión.

Igualmente, la compañía cuenta con una red profesional cercana a 10.000 mediadores distribuidos en todo el territorio en España y un equipo de cerca de 2.000 empleados, con presencia en todos los ramos del negocio asegurador.

Generali España tiene también con acuerdos de bancaseguros y dos marcas directas, Génesis y Regal.

La aseguradora italiana alcanzó 2.854 millones hasta septiembre, un 6,92% más que un año antes.