El Gobierno lanzará el decreto 'antichiringuitos' para "limitar" a la FP privada en el curso del récord en matriculaciones

El Real Decreto busca evitar la especulación comercial y asegurar que la formación teórica y práctica responda a las demandas del mercado laboral.

La Formación Profesional ha alcanzado un récord histórico de matriculaciones en España, superando los 1,24 millones de estudiantes.

La nueva norma establecerá requisitos estrictos en instalaciones, equipamiento y profesorado para garantizar la calidad en la FP privada.

El Gobierno presentará el decreto 'antichiringuitos' para limitar la proliferación de centros privados de Formación Profesional de baja calidad.

Este lunes marcará un punto de inflexión en la regulación educativa de nuestro país. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presentará oficialmente el proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados de Formación Profesional.

La norma, conocida popularmente como el decreto antichiringuitos, fijará los requisitos mínimos indispensables para los centros privados de FP. El Ministerio busca frenar la proliferación de ofertas formativas de dudosa calidad pedagógica dentro del mercado educativo no público.

Será la síntesis de la lucha declarada por el Gobierno de Pedro Sánchez a la FP privada. Una batalla que ya inició hace unos meses. "Vamos a blindar la calidad de la Formación Profesional. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes", dijo el presidente en febrero durante un acto sobre FP.

Con este desarrollo normativo, en consecuencia, el Ejecutivo pretende establecer límites a la expansión del negocio privado en la FP. Se exigirán condiciones rigurosas en instalaciones, equipamiento tecnológico, plantilla docente y ratios académicas para evitar la especulación comercial.

La tramitación ministerial de este texto reglamentario, además, coincide con el momento de mayor auge histórico para estas enseñanzas formativas. La Formación Profesional ha alcanzado este viernes un récord absoluto en número de estudiantes matriculados en España, superando estimaciones.

Inauguración del curso de FP

Así quedó patente en la inauguración oficial del curso de FP 2026-2027 ocurrida este viernes en Talavera de la Reina, en Toledo. En ella, la ministra Milagros Tolón acompañó a la Reina Letizia durante su visita de evaluación a las instalaciones del IES Ribera del Tajo.

En el acto institucional, el Gobierno confirmó que el alumnado de FP ha crecido un 3,1% respecto al curso anterior. Esta cifra consolidada eleva el número total de estudiantes matriculados hasta la cifra récord de 1.248.046 alumnos.

A la comitiva institucional se unieron la secretaria general de FP, Esther Monterrubio, y el presidente manchego, Emiliano García-Page. También participó el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, junto a destacados representantes del ámbito educativo y empresarial.

En este evento ha quedado patente el aumento continuo del alumnado y confirma el cambio de paradigma social que vive la Formación Profesional en el territorio nacional. En la última década, las matriculaciones acumuladas en el conjunto de los ciclos formativos registran un incremento sostenido superior al 57%.

Si se analizan los datos por niveles educativos, las matriculaciones en los ciclos de Grado Básico crecen un 4,2% respecto al anterior periodo lectivo. Esta evolución demuestra la atracción constante del alumnado hacia las fases iniciales del sistema.

Por su parte, las enseñanzas de Grado Medio experimentan una subida del 2,3% en el volumen de estudiantes matriculados. En el caso del Grado Superior, el alza se sitúa en un 3,3% adicional sobre los registros oficiales del curso pasado.

El incremento más acusado se detecta en los cursos de especialización promovidos para profundizar en las competencias de titulados. Este segmento registra un repunte del 17,7%, alcanzando la cifra total de 11.356 estudiantes matriculados.

Impulso de la FP

Desde el Ministerio de Educación insisten en que el impulso a la Formación Profesional constituye una prioridad estratégica del Gobierno. Esta firme apuesta se traduce en una inversión pública continuada para sostener el crecimiento del sistema.

Sin embargo, el Real Decreto que se presentará este lunes persigue frenar a la FP privada, ya que se considera imprescindible que los operadores privados garanticen estándares equivalentes en instalaciones, laboratorios técnicos y capacitación del profesorado.

La futura norma fijará directrices estrictas para evitar la apertura de centros con deficiencias estructurales o escasas garantías formativas. La regulación evaluará detalladamente tanto los talleres destinados a la instrucción práctica como la dotación de recursos mínimos indispensables.

Fuentes del sector señalan que la nueva norma reforzará la supervisión sobre los acuerdos de prácticas obligatorias en empresas del entorno. La meta consiste en asegurar que la formación teórica y práctica proporcione al estudiante las destrezas reales demandadas por el mercado.

Asimismo, el marco regulatorio exigirá acreditar una sólida capacidad técnica y solvencia organizativa a las entidades promotoras del sector privado. Con ello, la Administración busca blindar la reputación de los títulos oficiales frente a modelos de negocio especulativos.