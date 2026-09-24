Madrid, País Vasco y Navarra, las tres comunidades que más financian la concertada: el 'ranking' por autonomías

El gasto destinado a la concertada aumentó un 68,5% entre 2004 y 2023, y apenas cayó durante la crisis de 2008.

Madrid tiene el gasto público por alumno de la concertada más bajo de España, lo que obliga a las familias a asumir más gastos.

En 2024, el País Vasco destinó el 26% de su gasto educativo a la concertada, Madrid el 18% y Navarra el 17%.

País Vasco, Madrid y Navarra son las comunidades que mayor proporción de su gasto público educativo destinan a la enseñanza concertada.

País Vasco, Madrid y Navarra son las comunidades que mayor proporción de su gasto público educativo destinan a la enseñanza concertada. En el extremo opuesto se sitúan Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El dato de Madrid tiene un matiz: la concertada tiene un peso elevado en la región, pero el gasto público por alumno de esa red es el más bajo de España.

Así lo recoge el duodécimo informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, correspondiente a 2026 y elaborado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación. Según sus datos, en 2024 el País Vasco destinó a la concertada el 26 % de su gasto público educativo; Madrid, el 18 %; Navarra, el 17 %; y Baleares, La Rioja y Cataluña, el 16 %.

Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha asignaron a las plazas concertadas el 8 % de su gasto educativo. Les siguieron Asturias, con el 9,5 %, y Andalucía y Galicia, con el 10,6 %.

La comparación cambia al calcular cuánto dinero público recibe cada alumno de la concertada. Con datos de 2023, Madrid registra la cifra más baja, 3.400 euros por estudiante, seguida de la Comunidad Valenciana, con 3.463 euros, y Galicia, con 3.481. La media fue de 4.705 euros por alumno en la concertada, frente a 7.943 euros en los centros públicos.

Juan Carlos Rodríguez, analista sénior de Funcas, sostiene en un artículo incluido en el informe que las familias de alumnos de la concertada, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, deben asumir gastos adicionales para suplir un "déficit de financiación pública" por estudiante.

Madrid registra el mayor gasto de los hogares por alumno, con 2.676 euros, mientras que Extremadura presenta el menor, con 737.

Según el INE, el gasto medio de los hogares en educación durante el curso 2023-2024 fue de 1.668 euros por estudiante. Las cifras más altas correspondieron a Educación Superior, con 2.935 euros, y Educación Infantil, con 1.390.

La evolución del gasto

El informe Datos y cifras del curso escolar 2026-2027 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que el 66,8 % del alumnado está matriculado en centros públicos; el 24,5 %, en privados concertados; y el 8,7 %, en privados no concertados. También contabiliza 19.436 centros públicos y 9.326 centros privados, concertados y no concertados.

De acuerdo con los datos recogidos, el gasto público en conciertos y subvenciones representó el 11,5 % del gasto educativo total en 2026. En 1992 suponía el 9 %; entre 2010 y 2014 se situó cerca del 12 %; y entre 2020 y 2023 perdió un punto porcentual, debido al mayor crecimiento de otras partidas públicas tras la pandemia.

Entre 2004 y 2023, el gasto destinado a la concertada aumentó un 68,5 %.

Rodríguez señala que tampoco cayó durante la crisis de 2008, a diferencia del gasto en la enseñanza pública. El analista apunta, además, a una posible relación entre el signo político de los gobiernos autonómicos y la evolución de esta financiación: durante el período estudiado hubo "alzas considerables" en Madrid y Murcia, gobernadas por el PP, mientras que empeoró en Andalucía, Canarias, Asturias y Extremadura, gobernadas por el PSOE durante gran parte de esos años.