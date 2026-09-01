Los españoles pagarán 2.484 euros de media por cada hijo el curso que comienza, un 4% más que el año académico anterior

El inicio del nuevo curso escolar 2026-2027 supone uno de los retos financieros más complejos del año para las familias españolas. La vuelta al cole, por tanto, exigirá una planificación presupuestaria rigurosa en todos los hogares.

Según el último informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio anual alcanzará los 2.484 euros por cada hijo escolarizado en España, un 4% más que el año anterior.

La cifra abarca la totalidad del año académico, incluyendo matriculación, cuotas mensuales, comedor escolar, actividades extraescolares, excursiones y los servicios de transporte habituales.

Sin embargo, el verdadero impacto sobre la liquidez familiar se concentra de manera inmediata durante este mes de septiembre con el equipamiento básico.

Equipar a un alumno para el inicio de las clases supone un desembolso inicial medio de 500 euros, destinado únicamente a material, ropa y libros.

Dentro de este equipamiento inicial, los libros de texto representan el capítulo más costoso, superando de media los 200 euros por estudiante en educación obligatoria.

El gasto en vestimenta, que combina uniformes o ropa de diario con calzado adecuado, suma otros 160 euros por alumno al comenzar el curso académico.

Volver a clase cuesta 80 euros más por niño que hace cuatro años

A todo ello debe sumarse el material escolar, papelería, mochilas y carpetas que añade aproximadamente 90 euros al presupuesto inicial familiar de septiembre.

Las exigencias tecnológicas actuales han incrementado el gasto inicial, requiriendo dispositivos informáticos que elevan la factura de aquellos alumnos que entran en etapas superiores.

Costes de la pública, concertada y privada

También, el tipo de centro educativo elegido determina de forma drástica la magnitud final del impacto económico acumulado durante todo el curso escolar.

En los colegios públicos, la cifra media total asciende a 1.200 euros anuales por alumno, informa la OCU, correspondiendo la mayor parte del gasto al comedor y material.

Para las familias con hijos en centros concertados, la factura anual media se eleva significativamente hasta rozar los 3.000 euros por estudiante.

La educación privada, por su parte, exige el esfuerzo más elevado del sistema, superando ampliamente los 7.000 euros anuales por cada alumno matriculado.

A estos costes fijos se añaden las cuotas mensuales del comedor escolar, cuyo importe medio se sitúa en unos 100 euros al mes por niño.

Las actividades extraescolares y el transporte público o escolar añaden de media entre 60 y 120 euros mensuales suplementarios a la economía doméstica.

La brecha de gasto entre comunidades autónomas también acentúa las diferencias, mostrando variaciones de hasta un 30% según la región de residencia.

La planificación con meses de antelación permite diferir compras secundarias hacia octubre o noviembre, reduciendo la presión financiera de las primeras semanas.

Además, de acuerdo con Consumo, "la compra de marcas blancas en material escolar básico supone un ahorro medio acumulado cercano al 25% respecto a licencias infantiles comerciales".

Las plataformas digitales de segunda mano experimentan un auge notable durante estas fechas, facilitando la adquisición de libros de lectura obligatorios a precios significativamente más reducidos.

El aumento, según el INE

Los datos oficiales recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en este sentido, confirman esta gran concentración del gasto.

Las estadísticas públicas reflejan un pico de consumo en los presupuestos familiares exclusivo de septiembre debido a la matrícula lectiva.

El INE señala que el gasto concentrado únicamente en este mes experimenta un repunte histórico impulsado por el desembolso en libros de texto.

Junto al material impreso, las primeras cuotas adelantadas del servicio de comedor y la adquisición de aparatos informáticos como tablets tensionan los bolsillos de las familias.

Los registros del organismo público muestran que las familias llegan a destinar hasta un 35% de sus ingresos mensuales al pago escolar en septiembre.

Esta variación estacional en la encuesta de presupuestos familiares evidencia el impacto inmediato del inicio de curso en el índice de precios.

El desembolso extraordinario del noveno mes condiciona el gasto en ocio y consumo de los hogares españoles durante el último trimestre del ejercicio.

Así, la medición del INE confirma que la vuelta al cole se consagra como el principal elemento perturbador del ahorro privado familiar en otoño.