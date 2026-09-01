Crean un grupo de trabajo en Ceuta para garantizar la normalidad en la vuelta a las aulas el 8 de septiembre

El Foro de la Educación de Ceuta ha constituido este martes un grupo de trabajo para la "coordinación, seguimiento y comunicación" del plan de retorno escolar "seguro" con motivo de la vuelta a las aulas de los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria el próximo 8 de septiembre.

En un comunicado, el Foro ha adoptado esta decisión en una sesión extraordinaria y cuya propuesta ha sido consensuada con el Secretario de Estado de Educación ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad.

Este grupo de trabajo estará integrado por diez miembros del Foro y con representantes de todos los colectivos que forman parte de este órgano de participación educativa (Dirección Provincial de Educación, Consejería de Educación, sindicatos docentes, FAMPA, alumnos, Universidad de Granada, expertos educativos, CERMI Ceuta, Confederación de Empresarios de Ceuta y organizaciones sindicales).

Antes de la aprobación del grupo de trabajo, la consejera de Educación del Gobierno ceutí, Pilar Orozco (PP), ha informado de que existe una "comunicación permanente" entre ella y el director provincial de Ministerio de Educación y Formación Profesional, Cristóbal Guzmán, para la preparación del inicio del curso escolar 2026-2027 y para resolver las incidencias que les han ido transmitiendo los directores de los centros educativos de la ciudad.

A fecha de hoy, según ha transmitido al Pleno del Foro de la Educación la responsable autonómica del área de educación, se están ultimando los últimos detalles del plan de seguridad de los centros educativos dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en coordinación con la Dirección General de Gobernación.

Por su parte, Cristóbal Guzmán, director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha informado de lo aprobado en la Junta Local de Seguridad y de las reuniones mantenidas con los directores de los colegios e institutos de Ceuta, con el propósito de conocer las incidencias detectadas en los establecimientos educativos de la ciudad.

También se refirió a las "intensas gestiones" que se han tenido que realizar para dotar a los centros educativos concertados de seguridad privada.

En cuanto a la seguridad externa, Cristóbal Guzmán ha explicado que la Policía Nacional y la Policía Local han identificado los puntos más vulnerables de la red de centros educativos de Ceuta y se han repartido su protección.