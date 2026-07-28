El gobierno catalán investigará su error en PISA: quedaron exentos de hacer las pruebas el 23,2% de alumnos en vez del 5%

La consellera catalana de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha asegurado que sigue abierta la investigación interna para clarificar la incidencia "grave" con las pruebas PISA, pero ha avanzado que, cuando esté clarificada, depurará responsabilidades y aplicará mejoras para que no vuelva a ocurrir.

Niubó ha comparecido este lunes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Parlamento de Cataluña para dar cuenta de esta incidencia en el porcentaje de alumnos exentos en las pruebas PISA, que fue del 23,2 %, muy por encima del máximo del 5 % recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por este error, los resultados de Cataluña en las pruebas PISA 2025 del próximo septiembre no tendrán validez a nivel comparativo con los de otras comunidades autónomas ni con los de anteriores ediciones catalanas, lo que hará que no se publiquen en el informe internacional pero sí en el nacional.

"Asumimos la gravedad de la incidencia y actuamos con transparencia, rigor y responsabilidad compareciendo inmediatamente en el Parlament, y reforzaremos los controles para que esto no vuelva a ocurrir", ha afirmado Niubó.

La titular de Educación ha explicado que tuvieron conocimiento de la incidencia el pasado marzo y que entonces pusieron en marcha unas "diligencias informativas de carácter reservado".

La consellera ha dicho que la investigación sigue abierta y que aún no ha terminado, por lo que no ha avanzado ningún detalle de las pesquisas para "no especular con las causas".

"No es para ocultar información sino para que se haga con rigor y con todas las garantías", ha dicho la consellera, quien ha asegurado, en todo caso, que actuará "con firmeza si se acreditan responsabilidades" al término de la investigación.

"Si se derivan responsabilidades, pueden tener la certeza de que se depurarán a fondo, como hemos hecho en otras ocasiones", ha afirmado Niubó a los diputados.

Mecanismos para no repetir la incidencia

Si bien la Generalitat no puede "revertir la incidencia ocurrida", Niubó ha dicho que sí pueden trabajar para que "esto no vuelva a ocurrir".

En este sentido, ha explicado que han puesto en marcha la Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, adscrita a la Secretaría de Mejora Educativa.

Un organismo, ha explicado, que garantizará que, ante cada prueba, una instancia técnica lo valide y que quede "todo documentado".

A la espera de las conclusiones de las diligencias internas, Niubó ha apuntado como posibilidad a la coincidencia temporal entre PISA, aplicada entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025, y las evaluaciones de final de etapa de cuarto de ESO, celebradas el 10 y 11 de abril y sujetas a criterios de exención distintos.

"Esto podría haber generado una confusión pero solo es una hipótesis; y no eximiría del error", ha afirmado.