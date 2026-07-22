La FP supera los estigmas del pasado y se sitúa como una autopista a la empleabilidad

De izquierda a derecha, Miriam Silva, técnica de Renfe; Nicolás Alba, periodista de EL ESPAÑOL; Juan Ignacio de la Fuente, director de FP del Grupo CEU; y David Baulemas, directivo del Grupo Vithas. Mónica Mollá EL ESPAÑOL

Frente a unas tasas de paro juvenil que históricamente han lastrado el desarrollo económico de España, el mercado laboral emite señales inequívocas.

Las empresas claman por técnicos altamente cualificados. Y las aulas, en respuesta, se llenan de jóvenes y adultos que buscan una vía directa, segura y especializada hacia el empleo.

Para analizar en profundidad este cambio de paradigma estructural, EL ESPAÑOL organizó un encuentro bajo el título Talento, empleabilidad y el futuro del trabajo: Formación Profesional.

Para ello, este medio invitó a voces autorizadas del ámbito educativo, corporativo e industrial y la conclusión final es que la FP ya no admite etiquetas de inferioridad.

Acudieron al debate Juan Ignacio de la Fuente Yáñez, director del Área de Formación Profesional del Grupo CEU; David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Docencia e Innovación del Grupo Vithas; y Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Dakar.

El consenso entre los tres ponentes fue rotundo. La FP ha dejado de ser el plan B del sistema educativo español para erigirse, por derecho propio, en una autopista de alta velocidad hacia el empleo de calidad.

La intervención de Juan Ignacio de la Fuente Yáñez sirvió para radiografiar con precisión milimétrica el estado actual del sector.

Juan Ignacio de la Fuente Yáñez, director del Área de Formación Profesional del Grupo CEU. Mónica Mollá EL ESPAÑOL

El directivo del Grupo CEU fue tajante al valorar la evolución que han experimentado estos estudios en los últimos años.

"La Formación Profesional ya ha superado por fin, y de manera definitiva, los estigmas pasados", sentenció en su primera intervención.

"Hoy, las empresas acuden a nuestras puertas porque necesitan talento especializado. Requieren perfiles que sean plenamente operativos desde el primer minuto en el que pisan la oficina, el hospital o la fábrica", añadió De la Fuente.

Para el responsable del Grupo CEU, la verdadera clave del éxito reside en una simbiosis innegociable: "La estrecha y permanente colaboración entre los centros formativos y el tejido empresarial". David Baulenas suscribió esta tesis.

Una relación bidireccional que hoy cristaliza de forma brillante en el modelo de la FP Dual.

"No podemos concebir una educación que viva de espaldas a la realidad corporativa", explicó De la Fuente Yáñez.

"En el Grupo CEU tenemos muy claro que el currículo debe estar vivo. Tiene que estar adaptándose constantemente a las irrupciones tecnológicas y a las necesidades reales que nos dicta el mercado, que mutan a una velocidad de vértigo", subrayó.

El director del Área de FP del Grupo CEU profundizó, además, en la necesidad imperiosa de prestigiar socialmente a estos profesionales de alta cualificación.

Según su visión, la empleabilidad futura en España pasa inexorablemente por equilibrar la balanza estructural entre perfiles universitarios y técnicos.

"Las cifras no mienten nunca", aseveró Juan Ignacio de la Fuente con los datos en la mano.

"Tenemos unas tasas de inserción laboral que en muchas familias profesionales rozan el pleno empleo. El alumno de FP de hoy es el profesional absolutamente imprescindible del mañana", concluyó.

Grandes perfiles técnicos del país

La visión multisectorial de la mesa permitió aterrizar todas estas reflexiones macroeconómicas en áreas de trabajo concretas y tangibles.

En este sentido, David Baulenas, desde su alta responsabilidad en el Grupo Vithas, aportó la perspectiva del sector sanitario.

Un sector que, tras los formidables retos de los últimos años, se ha consolidado como uno de los mayores demandantes de perfiles técnicos del país.

Baulenas destacó que la asistencia médica moderna es un engranaje complejo y un trabajo de equipo donde el técnico de FP juega un papel vertebrador.

David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Docencia e Innovación del Grupo Vithas. Mónica Mollá EL ESPAÑOL

"En nuestros hospitales, la innovación tecnológica y la excelencia en la calidad asistencial no se entienden sin la labor diaria de los técnicos de grado medio y superior", afirmó el directivo.

El portavoz de Vithas quiso hacer especial hincapié en la humanización. Una competencia transversal que, según defendió, debe cultivarse desde la etapa puramente formativa.

"Buscamos talento que aúne la máxima destreza técnica con una profunda calidad humana. La FP sanitaria nos aporta profesionales muy vocacionales, que son el primer contacto, y a menudo el más íntimo y cercano, con el paciente", reflexionó Baulenas.

Si la sanidad es un sector tradicionalmente volcado con la FP, el ámbito industrial, electromecánico y del motor representa uno de los mayores desafíos en términos de diversidad e igualdad.

Ahí emergió con fuerza el testimonio de Miriam Silva.

Como técnica de Renfe y pionera absoluta al ser la primera mujer comisaria técnica del rally Dakar, Silva es el ejemplo vivo del talento sin complejos.

Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Dakar. Mónica Mollá EL ESPAÑOL

Su trayectoria demuestra que las barreras de género en las disciplinas técnicas están hechas para ser derribadas con conocimiento y destreza.

"Cuando entras en un taller de reparación o te enfrentas a las dunas y al polvo del Dakar, a la maquinaria pesada no le importa si eres hombre o mujer", relató con contundencia.

"A la máquina le importa única y exclusivamente que sepas solucionar el problema técnico que tienes delante", remachó.

Silva quiso enviar un mensaje directo, crudo y esperanzador a las jóvenes que hoy dudan sobre qué camino profesional elegir.

Un territorio de oportunidades

La FP técnica, garantizó, es un territorio lleno de oportunidades donde el talento femenino tiene muchísimo que conquistar.

"Necesitamos referentes reales y cercanos. Que las niñas vean que pueden ser electromecánicas, comisarias técnicas en la alta competición o ingenieras de trenes", reivindicó la experta.

"La FP te da las herramientas 100 % prácticas para demostrar tu inmensa valía desde el primer día que te pones el mono de trabajo", aseguró.

El debate, fluido y sin concesiones, se extendió durante más de una hora. La recta final sirvió para abordar los enormes retos a los que se enfrenta el mercado laboral a muy corto plazo.

La digitalización masiva, la irrupción de la inteligencia artificial y la transición ecológica obligan a una actualización permanente de los currículos de estudio.

Los tres ponentes y el moderador, Mónica Mollá EL ESPAÑOL

Llegados a este punto, Juan Ignacio de la Fuente Yáñez volvió a tomar la palabra para cerrar filas.

Defendió con vehemencia la flexibilidad del modelo educativo del CEU frente a las rigideces del pasado.

"El verdadero reto para nosotros no es solo enseñar a un alumno a manejar una tecnología concreta. Sabemos que esa herramienta de software, mañana mismo, quedará obsoleta", argumentó.

"Nuestro objetivo fundacional es dotar al alumno de una mentalidad resolutiva. Formarlo en competencias blandas y adaptabilidad que le permitan aprender y desaprender continuamente a lo largo de su vida laboral", detalló.

El representante del Grupo CEU concluyó el evento con un pronóstico de enorme optimismo de cara al papel que jugará España en el entorno europeo del talento.

"Si somos verdaderamente capaces de seguir alineando nuestras políticas educativas con las necesidades reales del tejido productivo, no habrá quien nos pare", vaticinó De la Fuente.