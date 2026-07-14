El Gobierno reparte 31 millones a las comunidades autónomas para impulsar la calidad de la FP y crear nuevos cursos

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto territorial de 31,3 millones de euros para el impulso y la calidad de la Formación Profesional (FP) y la creación de dos nuevos cursos de especialización, lo que eleva a 37 la cifra de formaciones de este tipo creadas desde 2019.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha avanzado que del total de 31,3 millones de euros aprobados para su distribución entre las comunidades autónomas, 13,43 millones se destinarán a proyectos de Formación Profesional para innovación, digitalización aplicada, proyectos colaborativos que fomenten la cultura de la FP en la empresa y promuevan modelos de excelencia o que impulsen el apoyo a pymes y micropymes.

Otros 9,57 millones de euros se reservarán para formaciones y estancias formativas de profesorado, formadores, asesores, evaluadores, orientadores, tutores y prospectores de empresas y 7,24 millones para la organización y celebración de los Campeonatos Skills de habilidades de Formación Profesional.

Por último, 1 millón de euros estará dirigido a la movilidad del alumnado y de las personas en formación para estancias dentro y fuera de España.

El periodo de ejecución de estos fondos comprende del 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

Dos nuevos cursos

El Gobierno también ha creado dos nuevos cursos de especialización; uno de grado medio en Montaje integral y mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal y otro de grado superior en desarrollo de equipos y sistemas electrónicos.

Con estas dos nuevas titulaciones, son 37 los cursos de especialización, correspondientes al Grado E del Sistema de Formación Profesional.