Educación plantea bajar los ratios en las aulas de 0 a 3 años: habrá 4 bebés por educadora en las clases de menores de un año

El Ministerio de Educación ha propuesto bajar el número de bebés por aula en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, hasta 4 menores de menos de un año por educadora y con un máximo de 8 en edades de entre dos y tres años.

Así se desprende del borrador de un nuevo decreto que el Ministerio ha trasladado a los sindicatos para regular las ratios en el ciclo de 0 a 3 años y que contempla 4 bebés por educadora en las aulas con menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.

El texto del decreto, al que ha tenido acceso EFE, señala que "serán de aplicación desde el curso escolar 2027-2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y con aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero, con el fin de que su plena aplicación sea al comienzo del curso académico 2029-2030".

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se compromete así con las demandas de las educadoras de primer ciclo de infantil que se han manifestado en los últimos meses por toda España en contra de aulas masificadas y en favor de la pareja educativa y de una reducción de niños por clase.

El Ministerio ha hecho esta propuesta en el marco de la revisión del decreto de 2010 sobre requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria y después de que las educadoras infantiles denunciaran ratios de hasta 8 bebés menores de un año por profesional, 13 niños o niñas en aulas de uno a dos años, y hasta 20 en las de dos a tres años.

Decreto del Consejo de Ministros

El decreto, que no necesita ser convalidado por las Cortes y podría entrar en vigor tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, también regula que los centros de 0 a 3 años deben tener un mínimo de tres unidades.

Un aula por cada unidad con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar y las clases para niños menores de dos años deberán disponer de áreas diferenciadas para el descanso y la higiene.

El texto señala otros requisitos como disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que en su caso, podrá ser usada de comedor. También un patio de juegos de uso exclusivo del centro con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados, y con horarios diferenciados para las diferentes edades.

Un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros y otro aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, son otras medidas a cumplir.

20 alumnos en segundo ciclo de Infantil

El Ministerio también ha propuesto un tope de 20 alumnos por docente en el segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años, para que sea de aplicación en el curso 2027-2028 en el primer curso de esta etapa.

Además, este decreto ya contempla la bajada de ratios en Primaria y Secundaria, a un máximo de 22 alumnos y 25 por clase (frente a 25 y 30 actuales), que regulará el proyecto de ley que tramita el Congreso y recuerda que su entrada en vigor será progresiva a partir del curso 2027-2028 para Primaria y 2028-2029 para la ESO.

Asimismo, regula la ratio en Bachillerato para establecer un máximo de 30 alumnos por clase a partir del curso 2029-2030 frente a los 35 actuales.