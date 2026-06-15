Las educadoras de 0 a 3 años se movilizan en toda España por un calendario "digno": quieren no alcanzar los 215 días al año

Las educadoras de escuelas infantiles se movilizan esta semana en España por un calendario escolar "digno", para que sea igual que el resto de etapas educativas y no alcance los 215 días al año, en muchas comunidades autónomas.

Bajo el lema El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar, el sector de primer Ciclo de Educación Infantil se concentrará este jueves en más de una docena de comunidades autónomas y mientras en Madrid las educadoras acudirán a las siete de la tarde a la Puerta del Sol, en Barcelona habrá una manifestación a las 11 de la mañana en la plaza de la Universitat.

Las diferentes plataformas de trabajadoras de escuelas infantiles denuncian la "discriminación" en el calendario escolar "que sufren los niños y niñas de 0 a 3 años, cuyas jornadas llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas".

"Exigimos una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año", señala la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, en un comunicado.

Marín incide en que las jornadas escolares excesivas en meses de calor "cronifican el estrés biológico en la primera infancia" y también denuncia la falta de climatización de las escuelas de bebés de 0 a 3 años: "35 grados en las aulas no es normal ni aceptable".

"Si hace demasiado calor para trabajar, también lo hace para educar", señalan estas profesionales que en Madrid siguen en huelga indefinida en protesta por unas ratios elevadas en las clases y en favor de la pareja educativa en el aula.