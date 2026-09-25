Indra integrará el misil LMM de Thales en el programa de defensa de punto SILAEM para buques de la Armada

El sistema está diseñado para proteger a los buques frente a amenazas como embarcaciones hostiles, drones, misiles antibuque y ataques desde la costa.

SILAEM contará con dos versiones: una independiente y otra integrada en el sistema de combate SCOMBA, facilitando la interoperabilidad con sistemas de otros fabricantes.

El acuerdo contempla el uso del misil LMM como sistema antiaéreo VSHORAD y la integración de radares de tiro de alta precisión desarrollados por Indra.

Indra integrará el misil LMM de Thales en el sistema SILAEM para reforzar la defensa de punto en buques de la Armada española.

El SILAEM (Sistema Lanzador Embarcado) es uno de los programas especiales de modernización que el Ministerio de Defensa adjudicó a Indra en la edición del año pasado para proporcionar capacidad de defensa de punto a los buques de la Armada.

Ahora, la tecnológica española ha anunciado un nuevo acuerdo con la filial de Thales en España para el suministro del misil LMM (Lightweight Multirole Missile), que será integrado dentro del SILAEM como sistema antiaéreo de muy baja cota (VSHORAD).

Según han explicado en un comunicado, Indra desarrollará el sistema e integrará las distintas tecnologías que lo componen, aportando su experiencia en el desarrollo y suministro de radares de última generación.

En concreto, la compañía integrará sus radares de dirección de tiro de alta precisión, capaces de detectar, rastrear y fijar blancos complejos con mínima huella de radar y alta resistencia a interferencias electromagnéticas.

Por su parte, Thales suministra su misil multirol ligero LMM, un proyectil de alta precisión y versatilidad que destaca por su eficacia frente a una amplia gama de amenazas asimétricas y convencionales.

SILAEM, que cuenta con una financiación de 51 millones de euros, contempla el desarrollo de dos versiones del SILAEM: una en configuración stand-alone y otra integrada en el sistema de combate nacional SCOMBA, presente en algunos buques de la Armada.

El sistema actuará como última línea de defensa del buque, permitiéndole contrarrestar embarcaciones hostiles, drones aéreos y de superficie, misiles antibuque y ataques procedentes de la línea de costa.

Jose Carlos Hidalgo (derecha), Director Unidad de Negocio Weapons & Ammunition de Indra y Guillermo Roselló, director general de Defensa en Thales en España Cedida

Una de sus características principales será su arquitectura abierta, asegurando así la interoperabilidad con sistemas y sensores de otros fabricantes.

Esto permitirá a las marinas de la OTAN y de países aliados integrarlo de forma sencilla en sus embarcaciones y ampliarlo posteriormente con nuevas capacidades y sensores.

El SILAEM se compone de un radar de control de tiro en banda X —como elemento fundamental para la adquisición y seguimiento de los objetivos— junto con la torre y los misiles. Todos integrados bajo un "avanzado sistema de mando y control" haciendo el papel de "cerebro de la solución".

El desarrollo de esta capacidad responde a la necesidad de los buques modernos de disponer de una defensa multicapa que les permita responder a los ataques por saturación neutralizando objetivos de forma progresiva y a diferentes distancias, apuntan desde la compañía. "Seleccionando en cada momento el sensor y el arma más conveniente".

Según explicó el Ministerio de Defensa en el momento de aprobación del programa, se trata de una capacidad reclamada por la Armada "desde hace tiempo".

Desde la cartera liderada por Robles mencionan que el SILAEM será especialmente útil en las fragatas FFG (las F-80 clase 'Santa María'), los buques de acción marítima (BAM), los buques de aprovisionamiento en combate (BAC) y los anfibios, como puede ser el 'Juan Carlos I' o los dos buques de la clase 'Galicia'.