Miriad convierte su Rhinos 6x6 en una lanzadera autónoma con 12 interceptores para combatir drones a reacción

La propuesta de Miriad busca multiplicar los puntos de lanzamiento móviles y conectados, mejorando la capacidad de respuesta frente a ataques masivos con drones de alta velocidad.

El nuevo misil Strikex, derivado del dron STRIKE2, puede alcanzar velocidades supersónicas, tiene un alcance de 100 kilómetros y está diseñado para interceptar drones y misiles de crucero rápidos.

El sistema cuenta con arquitectura abierta, permitiendo integrar diferentes tipos de interceptores, y automatiza funciones como la navegación y orientación, aunque el control de fuego sigue siendo humano.

Miriad Global ha desarrollado el RHL6, una versión autónoma del vehículo Rhinos 6x6 capaz de lanzar hasta 12 misiles interceptores para combatir drones a reacción.

La expansión de los drones a reacción está planteando un nuevo desafío para las defensas antiaéreas, como está demostrando la guerra en Ucrania. Su velocidad, el empleo de ataques de saturación y la necesidad de mantener un elevado número de interceptores disponibles han impulsado el desarrollo de nuevos sistemas capaces de combinar movilidad, autonomía y potencia de fuego.

La empresa española Miriad Global responde a esta tendencia con el RHL6, una variante de su vehículo terrestre pesado Rhinos 6x6 concebida como lanzadera autónoma de misiles interceptores. El sistema puede transportar hasta 12 misiles y funcionar como un nodo de fuego integrado en la red táctica.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la nueva configuración dispone de dos filas de seis tubos sobre un módulo orientable. El lanzador admite interceptores de hasta 240 milímetros de diámetro y 3,5 metros de longitud, con un sector de lanzamiento de aproximadamente entre 20 y 60 grados.

Uno de los elementos centrales del diseño es su arquitectura abierta, que permitirá integrar distintos tipos de canisters e interceptores. De este modo, Miriad busca que fabricantes diversos puedan adaptar sus municiones al sistema sin quedar supeditados a una única solución.

"La proliferación industrial de drones a reacción está cambiando la escala del problema", afirma Antonio Navarro, presidente ejecutivo de Miriad Global. A su juicio, esta evolución exige "más interceptores, más puntos de fuego y sistemas capaces de reaccionar en segundos frente a ataques de saturación".

El RHL6 aprovecha la capacidad del Rhinos para operar sin tripulación, permaneciendo desplegado y conectado a la red táctica mientras recibe información de sensores externos y se desplaza hasta la posición asignada.

Una vez allí, orienta el módulo, ajusta el ángulo de lanzamiento dentro del sector previsto y queda listo para ejecutar la secuencia de fuego en segundos.

La plataforma automatiza funciones clave como la navegación, el posicionamiento y la orientación del módulo, y permite realizar de forma remota las comprobaciones previas al lanzamiento mediante la arquitectura LYNKS, desarrollada por Miriad. No obstante, la autorización de apertura de fuego permanece siempre bajo control humano.

Una vez completada la misión, el vehículo puede cambiar de emplazamiento o desplazarse a otro sector, lo que reduce la exposición de los operadores y facilita el despliegue de múltiples puntos defensivos.

Varias configuraciones

El Rhinos fue presentado en junio en Eurosatory, en París, como un vehículo pesado 6x6 de combate. Con 5,5 metros de longitud, 2,5 metros de anchura y una masa aproximada de 10,5 toneladas, dispone de una capacidad de carga de hasta 3,5 toneladas.

Se trata de un UGV 6x6 blindado de propulsión eléctrica con extensor diésel EREV, protección Stanag 4569 Nivel 3 con frontal reforzado, velocidad máxima de hasta 90 km/h en carretera y alrededor de 45 km/h fuera de carretera.

Rhinos, el dron terrestre que la compañía española Miriad ya ha comenzado a fabricar. Miriad Global

Miriad, especializada en sistemas no tripulados, está modificando el prototipo dimensional actualmente en construcción para que la versión de combate, prevista para principios de 2027, pueda incorporar la configuración RHL6.

La compañía apuesta por conservar un chasis común y sustituir los sistemas de misión, de manera que el vehículo pueda asumir diferentes cometidos sin desarrollar una plataforma independiente para cada uno.

Interceptor de 100 kilómetros

La segunda pata de esta apuesta es el Strikex, un misil interceptor derivado del dron a reacción ligero STRIKE2. Su diseño está orientado a combatir drones a reacción capaces de superar los 600 km/h y también misiles de crucero, incluidos los supersónicos.

La compañía presidida por Antonio Navarro estima una masa de 50 kilos, con unos 5 kilos de carga de combate y un alcance previsto de 100 kilómetros. El sistema empleará lanzamiento en frío desde un canister: el misil saldrá del tubo antes de poner en marcha su turbina una vez se encuentre a una distancia segura del vehículo.

Strikex, última variante desarrollada de la familia STRIKE. Miriad Global

Durante la interceptación, el Strikex está concebido para alcanzar velocidades supersónicas. Su guiado combinará información procedente de radares externos con inteligencia artificial y una evolución del buscador TARGOS, desarrollado por Miriad para la detección, clasificación y seguimiento de objetivos durante la fase terminal.

El sistema también contempla la coordinación de varios interceptores para distribuir objetivos durante ataques con múltiples amenazas.

Nueva generación de drones

Miriad es un grupo industrial de defensa español participado por Funditec, especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica demisión e integración industrial.

El RHL6 y el STRIKEX forman parte de una misma arquitectura: multiplicar los puntos de lanzamiento y mantenerlos móviles y conectados, en lugar de concentrar toda la capacidad de interceptación en baterías convencionales.

La propuesta de Miriad busca así responder a uno de los principales retos planteados por los conflictos recientes: ataques con grandes cantidades de drones, cada vez más rápidos, que obligan a las defensas a disponer de mayor capacidad de fuego y a reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la detección y la interceptación.

Miriad Global ha anunciado su ambición de convertirse en un Tier 1 europeo en vehículos autónomos, con capacidad para entregar plataformas completas a las fuerzas armadas.