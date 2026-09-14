Alemania ordenará traslados obligatorios de soldados para completar la brigada que desplegará en Lituania

La infraestructura, el material y el personal estarán listos para que la brigada esté plenamente operativa en el extranjero, según el ministro Boris Pistorius.

Se prevé desplegar 4.800 soldados y 200 empleados civiles, con opciones como rotaciones y estancias temporales para cubrir la plantilla.

El 80% de los puestos militares para la brigada en Lituania ya están cubiertos por voluntarios, pero faltan efectivos en algunas áreas.

Alemania obligará a una parte de sus soldados a trasladarse a Lituania para completar la brigada que desplegará allí hasta finales de 2027.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió este lunes que no hay suficientes voluntarios para cubrir una brigada completa que Alemania desplegará en Lituania hasta finales de 2027, por lo que obligará a una parte de los militares a trasladarse al país báltico.

Alrededor del 80% de los puestos militares ya están cubiertos exclusivamente por voluntarios, dijo Pistorius en una nota difundida por su ministerio.

Desde mayo, más de 2.500 soldados se han ofrecido voluntariamente, lo que, a juicio del ministro alemán de Defensa, "es una señal contundente" de que el principio de voluntariedad funciona. Sin embargo, afirmó que "para cubrir las pocas áreas que todavía presentan escasez de personal, se recurrirá a medidas obligatorias complementarias".

Está previsto desplegar sobre el terreno 4.800 soldados y 200 empleados civiles. Entre las opciones que se están estudiando figuran destacamentos de corta duración, modelos de rotación y estancias temporales por motivos de servicio, según Defensa.

Según las previsiones actuales, la proporción de personal obligado a participar se situará probablemente en el rango de varios cientos.

Pistorius indicó que la infraestructura, el material y el personal estarán disponibles a tiempo para que la primera brigada de las Fuerzas Armadas plenamente preparada para el combate pueda estar operativa en el extranjero.

Esto incluye, señaló, desde los alojamientos para las tropas y la escuela alemana en el extranjero de las Fuerzas Armadas hasta los carros de combate.