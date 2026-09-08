Así son los ‘Bars’, drones a reacción ucranianos de 1.000 km de alcance, más de 700 km/h y 60 kg de carga explosiva

El principal desafío de fabricación sigue siendo el motor turbojet, aunque ya se ha probado con éxito un modelo nacional para reducir la dependencia externa.

El sistema 'Bars' utiliza una plataforma modular adaptable a diferentes misiones y cuenta con inteligencia artificial para mejorar su autonomía y guiado.

La producción de estos drones se trasladará a Europa mediante una empresa conjunta, con entrega de las primeras unidades prevista para octubre.

Ucrania desarrolla los drones 'Bars', propulsados por reactor, con 1.000 km de alcance, más de 700 km/h de velocidad y hasta 60 kg de carga explosiva.

Ucrania está acelerando el desarrollo de una nueva generación de drones de ataque propulsados por reactor capaces de alcanzar objetivos situados a cientos de kilómetros del frente. Entre ellos se encuentran los ‘Bars’, "Leopardo de las nieves" en ucraniano.

Con un alcance de hasta 1.000 kilómetros, más de 700 km/h de velocidad y una carga de combate de hasta 60 kilos, los ‘Bars’ representan una de las apuestas de Ucrania por reforzar su capacidad de ataque en profundidad y mantener la presión sobre objetivos situados lejos de la línea del frente.

El proyecto, iniciado en 2023, afronta ahora una nueva fase industrial. Una empresa conjunta creada en Europa para fabricar estos drones comenzará sus operaciones a principios de septiembre y tiene previsto entregar a las Fuerzas Armadas ucranianas las primeras unidades producidas en sus instalaciones a partir del 10 de octubre.

Para aumentar la capacidad de fabricación y proteger sus instalaciones de posibles ataques, el desarrollador creó una joint venture en Europa que permitirá trasladar y escalar la producción de tecnología militar ucraniana a gran escala.

A diferencia de la mayoría de los drones de ataque convencionales que utilizan motores de hélice o combustión interna, los Bars están propulsados por un motor de turbina a reacción (jet) y, desde su origen, han experimentado una rápida evolución. Según explica su fabricante, las primeras versiones incorporaban una carga de combate de 22,5 kilos y un alcance de hasta 700 kilómetros.

Los modelos actuales han incrementado considerablemente sus prestaciones: pueden alcanzar 1.000 kilómetros de distancia, transportar hasta 60 kilos de carga de combate y superar los 700 km/h.

Dron Bars de propulsión a reacción. Ucrania, diciembre de 2025. Museo de la Guerra Ruso-Ucraniana.

El sistema está concebido como una plataforma modular, lo que permite adaptar sus características a diferentes perfiles de misión. Sus desarrolladores distinguen entre configuraciones de ataque profundo o DeepStrike, ataque de alcance medio y empleo en el frente.

Esta arquitectura permite emplear una misma familia de sistemas para cubrir diferentes necesidades operativas, en lugar de desarrollar una plataforma completamente nueva para cada distancia o misión.

Inteligencia artificial para el guiado

El desarrollo del ‘Bars’ también incorpora tecnologías de inteligencia artificial. Según sus responsables, los modelos digitales se utilizan a lo largo del proceso de diseño y desarrollo y también para introducir capacidades de visión artificial en el sistema de guiado.

La incorporación de estas tecnologías responde a la necesidad de mejorar la autonomía de los drones y su capacidad para operar en un entorno donde los sistemas de guerra electrónica pueden dificultar las comunicaciones y el control externo.

La experiencia acumulada desde 2023 ha permitido además introducir modificaciones de forma continua en función de las necesidades planteadas por las Fuerzas Armadas ucranianas.

Otro de los objetivos del programa es aumentar progresivamente el grado de autonomía industrial. Actualmente, la localización de la producción supera el 74%, según sus desarrolladores.

El principal componente crítico que todavía depende del exterior es el motor turbojet, precisamente el elemento que está condicionando actualmente el ritmo de fabricación de los ‘Bars’.

Ucrania trabaja para eliminar también esta dependencia. El desarrollador asegura que un motor de fabricación propia ya ha superado las pruebas finales, aunque el calendario para su incorporación a la producción no se ha precisado.