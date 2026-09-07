Un piloto militar español lidera un entrenamiento multinacional nocturno contra drones en Polonia

La operación refuerza la preparación y cohesión de las fuerzas OTAN, aplicando procedimientos comunes e integración de sistemas de mando y control entre diferentes países aliados.

El ejercicio se centró en la localización, identificación e interceptación de drones, además de prácticas de reabastecimiento nocturno en vuelo para ampliar la autonomía de los cazas.

La misión integró cazas EF-18M, un avión de alerta temprana de la OTAN y empleó tecnologías como radar, sistemas de designación de objetivos y gafas de visión nocturna.

El capitán español Jorge Robayna Sahagún lideró un entrenamiento multinacional nocturno antidrones en Polonia con participación de pilotos de España, Polonia, República Checa, Francia y Turquía.

El capitán español Jorge Robayna Sahagún ha ejercido como director de la misión aérea de entrenamiento antidrones liderando a un equipo de pilotos de España, Polonia, República Checa, Francia y Turquía.

Durante el ejercicio, en el que también participó un avión de alerta temprana adscrito a la OTAN, el militar español ha sido el responsable de coordinar las capacidades aportadas por los diferentes países, dirigir la ejecución de las distintas fases y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Según recogen desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la designación de un piloto español para esta función refleja la preparación del personal del Destacamento Aéreo Táctico 'Ámbar' y su capacidad para asumir el liderazgo de misiones aéreas multinacionales complejas.

El DAT 'Ámbar', desplegado en Estonia como parte de la misión de Defensa Aérea del Báltico, ha participado en esta operación de Opciones Flexibles de Disuasión (FDO) de la OTAN llevada a cabo sobre Polonia.

Las FDO (Flexible Deterrence Options) son actividades conjuntas y combinadas que permiten integrar de manera flexible capacidades aportadas por diferentes aliados, explican desde el EMAD.

Su objetivo es "reforzar la preparación y la cohesión de las fuerzas de la OTAN, demostrar su capacidad para responder coordinadamente ante distintos escenarios y contribuir a una postura de disuasión creíble y eficaz".

En cuanto a la misión liderada por el capitán español, se ha desarrollado durante la noche y ha permitido practicar la localización, identificación e interceptación de aeronaves no tripuladas.

Caza F-18 de España EMAD

Para ello, los EF-18M del DAT 'Ámbar' han empleado de forma integrada su radar, el pod de designación de objetivos, el sistema de mira montado en el casco y las gafas de visión nocturna.

Durante la actividad, explican, los cazas del Ejército del Aire y del Espacio han realizado también prácticas de reabastecimiento de vuelo nocturno. "Esta maniobra amplía su autonomía y exige una elevada precisión, así como una estrecha coordinación entre las tripulaciones de los cazas y del avión cisterna".

Los F-18 españoles despegaron desde la base aérea de Amari, en Estonia, y atravesaron el espacio aéreo de los países bálticos hasta alcanzar la zona de adiestramiento en Polonia. Una vez completada la lista de actividades para esa noche, regresaron a su base de despliegue.

"El liderazgo ejercido por el director de la misión aérea se ha apoyado en el esfuerzo conjunto de todo el destacamento ‘Ámbar’", afirman.

El personal de operaciones ha participado en el planeamiento y la coordinación; las tripulaciones han preparado y ejecutado la misión; los especialistas de mantenimiento han garantizado la disponibilidad de los aviones y las diferentes áreas de apoyo proporcionando las capacidades necesarias para sostener la actividad.

Uno de los puntos claves del ejercicio fue la aplicación de procedimientos comunes que permitió integrar diferentes aeronaves con los sistemas de mando y control y capacidades de apoyo, compartir información y sincronizar las distintas fases bajo la dirección del director de la misión español.

Este tipo de actividades complementa el sistema permanente de Defensa Aérea y contra Misiles Integrada de la OTAN, en el que se encuadran los servicios de Alerta de Reacción Rápida (QRA). Una tarea que los pilotos españoles ejecutan con frecuencia debido a aeronaves rusas no identificadas, tanto en la región báltica como en la oriental.