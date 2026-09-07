China se prepara para la guerra: una nueva ley acelera la movilización del Ejército, empresas y recursos civiles

Aunque no menciona un conflicto específico, la ley se enmarca en la estrategia de Pekín para prepararse ante posibles escenarios como Taiwán o disputas territoriales con países vecinos.

El objetivo de la reforma es integrar rápidamente la economía y el sector civil en el esfuerzo bélico, reforzando reservas estratégicas e infraestructuras.

La nueva ley, que entrará en vigor en octubre de 2026, autoriza la requisición y expropiación de bienes de empresas, organismos y particulares para uso militar.

China ha aprobado una reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional que permite movilizar recursos militares y civiles ante amenazas graves.

China ha dado un nuevo paso para preparar al conjunto del país ante un eventual conflicto. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó el 28 de agosto una profunda reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026.

La nueva normativa actualiza los mecanismos con los que Pekín puede movilizar recursos militares y civiles ante una amenaza grave contra la soberanía, la integridad territorial o la seguridad nacional.

La modificación es amplia: sus 14 capítulos y 82 artículos revisan la planificación de la movilización, las reservas de personal y materiales, la producción de armamento, la protección en guerra y los servicios de defensa. Sin embargo, su impacto más significativo recae directamente en el ámbito civil.

En caso de movilización, las autoridades podrán establecer prioridades para sectores considerados estratégicos, como el sistema financiero, el transporte, las redes de información, la energía y el suministro de agua, orientándolos hacia las necesidades de las Fuerzas Armadas.

La reforma amplía además la capacidad del Estado para disponer de recursos pertenecientes a organismos públicos, empresas, organizaciones y particulares durante un escenario bélico. La legislación contempla tanto la requisición de bienes como su expropiación.

Recreación del portaviones "Fujián" frente a las costas de Taiwán. Imagen generada por IA.

El objetivo es crear un sistema capaz de integrar con mayor rapidez el potencial económico y civil del país en el esfuerzo militar. No se trata únicamente de disponer de más soldados o armamento, sino de garantizar que, llegado el caso, las infraestructuras y la capacidad industrial puedan ponerse rápidamente al servicio de la defensa.

La nueva norma también refuerza los mecanismos relativos a las reservas estratégicas, la investigación y producción de material militar y el mantenimiento y reparación de equipos. Pekín pretende así cerrar la brecha entre la planificación militar y la capacidad del conjunto del Estado para sostener un conflicto prolongado.

La reforma llega además en un momento en el que China está acelerando la modernización de sus Fuerzas Armadas y ampliando sus capacidades militares.

La experiencia de conflictos recientes ha demostrado la importancia de disponer no solo de sistemas de armas avanzados, sino también de cadenas logísticas, reservas, producción industrial y redes de infraestructura capaces de soportar una guerra de alta intensidad.

Taiwán sobrevuela la reforma

Aunque la ley no señala expresamente un conflicto concreto, su revisión se produce con Taiwán como principal escenario estratégico de fondo. Pekín considera la reunificación con la isla un objetivo nacional y no ha descartado el empleo de la fuerza para conseguirlo.

China ya cuenta con una legislación que permite recurrir a “medios no pacíficos” contra quienes apoyen la independencia de Taiwán. La nueva Ley de Movilización de la Defensa Nacional complementa ese marco al establecer cómo podría activarse el potencial militar, económico y civil del país ante una situación de guerra.

Al mismo tiempo, las disposiciones podrían aplicarse a otros escenarios de conflicto relacionados con las disputas territoriales que China mantiene con países como Japón, India o Filipinas. La norma proporciona a Pekín una herramienta de carácter general para responder ante amenazas graves contra sus intereses nacionales.

La dimensión de la reforma es, por tanto, más amplia que una mera actualización administrativa. China está construyendo un sistema que permita reducir el tiempo entre la aparición de una amenaza y la movilización efectiva de los recursos necesarios para afrontarla.

Xi acelera la preparación militar de China

La nueva ley encaja en la estrategia impulsada por Xi Jinping para transformar China en una potencia militar capaz de respaldar sus intereses nacionales y desempeñar un papel cada vez mayor en el orden internacional.

El presidente chino ha situado la modernización del Ejército Popular de Liberación entre las prioridades de su mandato, con especial atención al control político de las Fuerzas Armadas, las reformas estructurales, el desarrollo de tecnologías de defensa, la preparación del personal y la mejora de los sistemas de gestión militar.

La reforma de la ley de movilización añade ahora otra pieza a ese proceso: preparar no solo al Ejército, sino al conjunto del país para un eventual conflicto.

Su entrada en vigor el 1 de octubre dotará a Pekín de un marco jurídico actualizado para movilizar personal, industria, infraestructuras y recursos estratégicos. Una señal de que China no solo está modernizando sus Fuerzas Armadas, sino también la retaguardia necesaria para sostener una guerra de gran escala.