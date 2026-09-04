La Armada anuncia el inicio de la construcción de los nuevos BAM para principios de 2027 y el nombre del futuro BAC II

El BAC 'Martín Álvarez' sustituirá al A-14 'Patiño', ofrecerá apoyo logístico, almacenará combustible y víveres, y contará con sistemas avanzados de defensa y despliegue de drones.

El futuro Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) se llamará 'Martín Álvarez' y será construido en Ferrol, con una inversión de 703 millones de euros.

Los nuevos BAM incorporarán mejoras en combate, ciberseguridad, comunicaciones y capacidad de integración táctica de drones, además de generar unos 2.000 empleos.

La Armada iniciará la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) a principios de 2027, con un presupuesto de 716 millones de euros.

Entre los programas de incremento de capacidades que el Ministerio de Defensa tiene vigentes para la Armada se encuentra la construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM) y de un Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC).

Para los primeros, el proceso industrial comenzará a principios de 2027, tal y como ha afirmado el Almirante Ignacio Céspedes, Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, en el Boletín Informativo de esta rama militar.

El Almirante Céspedes también ha señalado que la orden de ejecución se firmó en octubre de 2025 con un presupuesto de 716 millones de euros y que los encargados de los trabajos serán los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz), donde ya se realizaron cinco de las seis embarcaciones que componen la flota de BAM.

"Estos buques reforzarán la vigilancia, la seguridad y la presencia marítima", ha explicado. Incorporarán mejoras en el sistema de combate (SCOMBA), el control de plataforma, la ciberseguridad y las comunicaciones, al tiempo que llevarán a cabo la integración táctica de vehículos no tripulados.

En cuanto al Buque de Apoyo en Combate, el Almirante Céspedes ha anunciado el nombre que recibirá: BAC 'Martín Álvarez', en honor al marino español que luchó en la batalla naval del cabo de San Vicente, librada contra Inglaterra en 1797.

La orden de ejecución del BAC se firmó en junio de 2025 y su construcción está prevista por parte de Navantia en Ferrol, con una carga de trabajo estimada de cuatro años.

"Esto permitirá disponer, hacia 2030, de dos unidades de este tipo que sustituirán al A-14 'Patiño'", explica Céspedes. El otro buque de este tipo que quedará activo entonces será el BAC 'Cantabria'.

BAC 'Cantabria' en maniobra de reabastecimiento con la F-102 EMAD

El BAC 'Martín Álvarez' se basará en el diseño del 'Cantabria' y en la experiencia de los buques AAOR (Australian Auxiliary Oiler Replenishment) entregados a Australia.

Nuevos BAM

Los 716 millones de euros del contrato para los dos nuevos BAM supone, según recogió el Ministerio de Defensa hace un año, una inversión estratégica en la industria naval nacional, con un impacto de trabajo estimado de cuatro millones de horas de trabajo y cerca de 2.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Los BAM 7 y 8, de los cuales todavía no ha trascendido el nombre, serán buques con una eslora de 90 metros y una manga de 14.

Contarán, además, con un sistema de propulsión de dos ejes y motorización híbrida diésel-eléctrica que proporcionará más de 7.700 millas náuticas de autonomía y una velocidad máxima de 21 nudos.

BAM Furor Armada

Ambas embarcaciones estarán preparadas para una dotación de 50 personas, además de 36 camas extra disponibles para fuerza embarcada, como dotaciones de vuelo, equipos de seguridad o personal sanitario.

En cuanto a capacidades, los buques incorporan mejoras sustanciales respecto a sus seis predecesores. Dispondrán de un SCOMBA de nueva generación, con capacidades de integración táctica de drones, un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado y actualizaciones en seguridad y comunicaciones, así como mejoras habitacionales y de equipamiento médico.

"El programa BAM 7 y 8 refuerza el compromiso del Ministerio de Defensa con la seguridad marítima, la industria nacional de defensa y el tejido tecnológico español", según apuntaron en una nota de prensa.

BAC 'Martín Álvarez'

En junio de 2025, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, firmaron la Orden de Ejecución del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Martín Álvarez' por 703 millones de euros.

Tal y como informó en su momento el Ministerio de Defensa, la construcción tendrá lugar en el astillero de Ferrol (A Coruña) e implicará carga de trabajo durante cuatro años, generando más de 1.800 puestos directos e indirectos.

La construcción del nuevo buque supondrá igualmente unas 3 millones de horas de trabajo durante 4 años y una "elevada participación de la industria española", con más de 300 empresas con sede en el país involucradas.

El BAC "proporcionará el imprescindible apoyo logístico operativo para que la Fuerza Naval cumpla de manera eficaz sus misiones asignadas y pueda desempeñar todas sus funciones específicas, destacando la presencia naval y el control del espacio marítimo", recalcaron desde Defensa.

En cuanto al diseño, desde Defensa apuntan a una eslora de casi 174 metros, 23 de manga y un desplazamiento aproximado de 20.000 toneladas a plena carga.

Nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate Navantia

El diseño se basa en el del buque A-15 'Cantabria', entregado a la Armada en 2010 y que actualmente se encuentra en servicio, y en su posterior actualización que cristalizó en dos buques clase AAOR entregados a la Armada Australiana entre 2020 y 2021.

Según el Ministerio de Defensa, el buque podrá almacenar y transportar combustible para otras embarcaciones y aeronaves, agua, víveres, municiones y repuestos. Además, podrá proporcionar apoyo médico, almacenaje de contenedores en la cubierta y a la proyección de operaciones especiales.

"Finalmente, en determinadas situaciones, podrá actuar como buque de mando de operaciones si fuera necesario", explicaron.

"El nuevo buque sustituirá al A-14 Patiño, entregado a la Armada en 1995 y todavía en servicio". Una de las novedades que incorporará es la integración de sistemas de defensa de punto, antidrones y capacidad de despliegue y mantenimiento de todo tipo de drones, aéreos, de superficie y submarinos.