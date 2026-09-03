Indra presenta en la feria MSPO de Polonia sus tecnologías críticas de defensa antiaérea, antidrón y guerra electrónica

La multinacional también presenta soluciones de simulación para entrenamiento militar y destaca su papel en la modernización de las bases aéreas polacas.

Indra exhibirá el radar de barrido electrónico NEMUS y el sistema de contramedidas infrarrojas 'InShield DIRCM' para protección de aeronaves frente a misiles.

La compañía mostrará su sistema de mando y control AirDef y el sistema antidrón C-UAS, ambos reconocidos por su interoperabilidad y eficacia en misiones reales.

Indra acudirá a la principal feria de defensa de Europa Central y Oriental (MSPO), que se celebra del 8 al 11 de septiembre en la ciudad polaca de Kielce, como "empresa de referencia" en el desarrollo de nuevas capacidades multidominio y sistemas de defensa aérea, antidrón, guerra electrónica y simulación.

La relevancia estratégica de MSPO "trasciende" el marco de una feria de defensa tradicional, según ha explicado la empresa en un comunicado este jueves, ya que Polonia y los países de su entorno afrontan diariamente amenazas e incidentes de carácter híbrido .

Están "dirigidos contra infraestructuras críticas, instalaciones industriales y sistemas de vigilancia y protección de fronteras y del espacio aéreo, como resultado de su apoyo a Ucrania frente a Rusia".

"Este hecho convierte el evento en un escaparate único para presentar a los usuarios finales las capacidades reales y actuales de la industria europea de defensa", han señalado en un comunicado.

En este marco, Indra exhibirá su capacidad para ofrecer un sistema de defensa aérea, antiaérea y antidrón integrado, multicapa y en profundidad, "imprescindible" para responder a ataques por saturación, en los que se necesita detectar y neutralizar un gran número de amenazas de forma simultánea.

Uno de los componentes de esta solución es el sistema de mando y control de defensa aérea AirDef de la compañía, "uno de los más avanzados de Europa por su gran interoperabilidad con todo tipo de sistemas y sensores".

También destaca su sistema antidrón C-UAS, que "ha demostrado su eficacia en misiones reales y cuenta con un centro de mando y control que le aporta flexibilidad para incorporar los sensores y efectores propios de cada ejército".

Este sistema de defensa aérea integrada puede operar además de forma combinada con los sistemas de guerra electrónica terrestres, como las estaciones de guerra electrónica radar y de comunicaciones que la empresa mostrará igualmente en MSPO.

"Todas estas capacidades resultan decisivas para poder contar con un verdadero muro de drones que proteja la frontera europea", ha detallado Indra, que también llevará a este evento su alertador radar aeroportado ALR-400 RWR y su sistema de contramedidas infrarrojas 'InShield DIRCM'.

Este sistema protege a las aeronaves frente a ataques con misiles aire-aire y tierra-aire. Este sistema ya ha sido implantado en el avión de transporte militar A400M y está diseñado para proteger todo tipo de aeronaves, incluyendo aviones para misiones especiales como el A330 MRTT.

Otro de los sistemas que la firma liderada por Josep María Recasens se presentarán en MSPO es el radar de barrido electrónico (AESA) NEMUS, un sensor diseñado para integrarse en sistemas antidrón o en sistemas de protección activa (APS) para plataformas terrestres. El sistema ha sido escogido recientemente por Rheinmetall para incorporarlo a su sistema APS StrikeShield.

Por último, Indra mostrará sistemas de simulación para el entrenamiento de pilotos y tripulaciones de carros y vehículos militares, partiendo de la premisa de que el adiestramiento constante es un factor "decisivo" para el éxito de cualquier operación.

La multinacional española ha subrayado que cuenta con una posición "sólida" en Polonia como empresa que trabaja en programas "clave", modernizando las bases aéreas del país con radares necesarios para facilitar las operaciones de los cazas de última generación.

La compañía acude a MSPO en un momento en el que Polonia y otros países de la región están realizando un "importante esfuerzo inversor" en defensa.