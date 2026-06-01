Francia vuelve a vetar a Israel en Eurosatory y limita la presencia de su industria militar en la gran feria europea de defensa

Eurosatory es una de las mayores ferias mundiales de defensa; la exclusión afecta la visibilidad de la industria militar israelí en un momento de alta demanda internacional de sus tecnologías.

Israel calificó la medida de "vergonzosa" y "discriminatoria", acusando a Francia de actuar por intereses políticos y comerciales y de contradecir sus valores democráticos.

La decisión francesa responde a directrices gubernamentales y se produce en un contexto de tensión diplomática entre París y Tel Aviv por las operaciones militares israelíes en la región.

Francia ha vuelto a vetar la presencia oficial de Israel en Eurosatory 2026 y ha limitado la exhibición de sus empresas a productos de defensa antiaérea, antimisiles y antibalística.

Francia ha vuelto a restringir la participación de Israel en Eurosatory, una de las mayores ferias internacionales de defensa y seguridad del mundo, que se celebrará del 15 al 18 de junio en las afueras de París. La decisión impide la presencia oficial del Estado israelí y limita de forma significativa la actividad de sus empresas de defensa en el certamen.

Según confirmó a EFE una portavoz de Coges Events, la medida responde a directrices de las autoridades francesas: los “representantes del Estado israelí” no podrán tener espacio expositivo y sus empresas solo podrán mostrar productos de defensa antiaérea, antimisiles y antibalística.

Una medida calificada como “vergonzosa” por el Ministerio de Defensa israelí.

La organización del evento subrayó que actúa “respetando estrictamente las decisiones y las reglas establecidas por las autoridades francesas”.

La medida se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre París y Tel Aviv. Francia ha condenado en repetidas ocasiones las operaciones militares israelíes en Líbano y este mismo domingo solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel tomaran el control de la fortaleza de Beaufort, en el sur del país, donde hicieron ondear la bandera israelí.

Israel denuncia una decisión “discriminatoria”

La reacción de Israel no se hizo esperar. El Ministerio de Defensa israelí denunció que las restricciones impuestas por Francia constituyen una medida selectiva contra sus empresas y representantes oficiales.

“La política se aplica de forma selectiva y discriminatoria con respecto a las demás naciones participantes, en clara violación de las normas establecidas que rigen las ferias internacionales de defensa”, afirmó el departamento ministerial en un comunicado.

Israel calificó además la decisión francesa de “vergonzosa” y aseguró que responde a “un claro cálculo político y comercial”.

En un tono especialmente duro, el Ministerio de Defensa israelí sostuvo que la medida encaja en “un patrón profundamente preocupante en la conducta francesa durante los últimos años” y acusó a París de actuar en contradicción con los valores democráticos que dice defender.

Asimismo, criticó la exclusión de sistemas ofensivos israelíes de la exposición internacional y defendió que estas capacidades “han demostrado una precisión y eficacia excepcionales frente a organizaciones terroristas y regímenes que amenazan no solo a Israel, sino también a la estabilidad regional y global”.

Un precedente en 2024

No es la primera vez que Francia adopta una medida de este tipo. En la edición de Eurosatory celebrada en 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de empresas israelíes como consecuencia de las operaciones militares desarrolladas por Israel en la Franja de Gaza.

Desde el inicio de la guerra tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el número de fallecidos en Gaza supera los 72.900, según los datos recogidos en la información difundida por EFE.

La nueva decisión vuelve a situar a Eurosatory en el centro de una controversia que trasciende el ámbito comercial y refleja el deterioro de las relaciones políticas entre Francia e Israel en plena escalada de tensiones en Oriente Próximo.

La gran cita mundial de la defensa terrestre

Eurosatory está considerada una de las ferias de referencia para la industria internacional de defensa y seguridad, especialmente en los ámbitos terrestre y aeroterrestre.

Para la edición de 2026, los organizadores prevén la participación de 2.656 expositores procedentes de 61 países, además de 330 delegaciones oficiales de 93 Estados.

La limitación impuesta a Israel afecta así a uno de los principales escaparates mundiales para la promoción y exportación de tecnologías militares, en un momento en el que los sistemas de defensa israelíes cuentan con una elevada demanda internacional debido a su experiencia operativa en escenarios de combate reales.