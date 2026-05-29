De fabricar cajas fuertes a vender blindados a África: TSD, 25 años de historia industrial en el corazón rural de la Mancha

TSD estudia expandirse a Sudamérica, con Chile y Argentina como posibles nuevos mercados para sus vehículos blindados.

El vehículo Íbero, joya de la compañía, es un 4x4 táctico multipropósito en tres versiones, adquirido por la Guardia Civil y exportado a países de África.

TSD emplea a más de 600 personas en su planta rural y es proveedor oficial de la OTAN, colaborando con marcas como Mercedes-Benz, Renault e Iveco.

La empresa TSD, fundada en Herencia (Ciudad Real), ha evolucionado de fabricar cajas fuertes a desarrollar vehículos blindados para defensa y seguridad.

En el corazón vitivinícola de Castilla-La Mancha -y, por ende, de España- Antonio Ramírez fundó la empresa TSD, hace ya más de 25 años. Si bien en un comienzo la compañía estaba dedicada a la fabricación de cajas fuertes y remolques, pronto mutó su negocio al desarrollo y diseño de vehículos especiales para los sectores de defensa y seguridad.

De esta manera, su planta industrial, ubicada en Herencia (Ciudad Real) entre viñedos y olivares, tiene la capacidad -entre otras- de adaptar en tan sólo 45 días hasta 1.500 vehículos a los requisitos de la Policía Nacional, incorporándoles todas las características propias de un coche patrulla.

"El emplazamiento no es representativo de la oportunidad", asegura Ramírez, presidente de TSD, sobre lo que implica realizar este tipo de actividad en un entorno rural como el de La Mancha. Para él la deslocalización, lejos de ser un hándicap, es una ventaja competitiva.

De hecho, uno de los objetivos de la empresa es potenciar la ingeniería, el talento y la generación de empleo en el ámbito rural. Actualmente, su fábrica da trabajo a más de 600 personas, tanto de Herencia como de otras localidades vecinas.

TSD también tiene centros en Barcelona y Madrid, este último dedicado a brindar soporte y mantenimiento a los vehículos de sus clientes. Asimismo, la compañía estudia abrir nuevas instalaciones en alguna nueva localización, priorizando siempre el área rural.

"Estamos abiertos a la evolución, pero siempre que haya oportunidad y equipo humano para afrontarlo", afirma Ramírez.

El negocio de TSD, más allá de los coches policiales, abarca también la fabricación de vehículos para el transporte de caudales, el blindaje de automóviles civiles -como el que emplean las embajadas de España en numerosos países- y el desarrollo de una amplia gama de unidades de uso militar.

De este modo, la empresa diseña cabinas blindadas intercambiables, camiones de recuperación, para el transporte de tropas y munición, grúas, vehículos taller, cisterna y puestos de comunicación, entre otros.

Como proveedor oficial de la OTAN, los productos de TSD cuentan con certificaciones y homologaciones de la Alianza Atlántica. Además, la empresa es partner de distintos fabricantes de coches, en su mayoría europeos, como Mercedes-Benz, Renault e Iveco.

Vehículo Íbero

Sin duda alguna, la joya de TSD es el Íbero, un vehículo táctico multipropósito 4x4 que la empresa diseña y fabrica en distintas configuraciones gracias a su diseño modular.

Así, el Íbero puede actuar como vehículo de asalto, de vigilancia fronteriza, de reconocimiento, antidisturbios, puesto de mando, NRBQ y lanza-mortero, entre otras aplicaciones.

El vehículo se presenta en tres versiones. La primera es la denominada LTV (Light Tactical Vehicle) de cinco toneladas de peso y capacidad de transporte para hasta ocho pasajeros y hasta 6.000 kilogramos de remolque.

Por otro lado, la versión SMV (Security Multipurpose Vehicle) presenta una alta movilidad táctica y puede transportar hasta 10 pasajeros gracias a su amplitud interior, según destaca su fabricante. Capaz de adaptarse a cualquier terreno, acusa un peso de diez toneladas.

Vehículo Íbero HTV de la Guardia Civil TSD

Finalmente, la llamada HTV (High Tactical Vehicle) es la de mayor tamaño de todas, con 6,72 metros de largo, 2,74 de ancho 2,82 de alto. Con 15 toneladas de peso, transporta también hasta 10 personas y puede remolcar un máximo de 25.000 kilos.

Precisamente, esta es la versión que ha adquirido la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, a finales del año pasado y por 853.000 euros. El modelo de la Benemérita incorpora una rampa telescópica para misiones de asalto.

Esta versión está en servicio también fuera de España. De hecho, TSD ha vendido más de un centenar de unidades del Íbero, en sus tres versiones, por lo que el vehículo cuenta también con el sello de probado en combate.

Uno de los mercados más importantes es África, donde el vehículo ha sido comprado por Costa de Marfil, Senegal y naciones del Sahel. Actualmente, está en negociaciones para introducirlo en Sudamérica, con Chile y Argentina como potenciales clientes.