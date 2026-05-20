Rutte dedicó más de 20 horas de llamadas a convencer a Sánchez en plena tensión por el gasto militar de OTAN

Rob Bauer alertó sobre la amenaza rusa y afirmó que Europa ya está inmersa en una guerra híbrida, con ciberataques y campañas de desinformación impulsadas por Moscú.

El ex jefe militar de la OTAN advirtió que el cumplimiento de los compromisos de defensa será revisado periódicamente y su incumplimiento tendrá consecuencias políticas.

España se convirtió en foco de fricción en la cumbre de La Haya al rechazar comprometerse con el 3,5% del PIB en gasto militar, aunque aceptó los nuevos objetivos de la Alianza.

Mark Rutte dedicó más de 20 horas en llamadas con Pedro Sánchez para lograr un acuerdo sobre los nuevos objetivos de capacidades militares de la OTAN.

El ex presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, ha revelado que el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, mantuvo intensas conversaciones telefónicas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las horas previas a la cumbre de La Haya para desbloquear el acuerdo sobre los nuevos objetivos de capacidades militares de la organización.

“Sé que el secretario general Rutte estuvo al teléfono con el presidente del Gobierno Sánchez durante muchas, muchas horas. Más de 20 horas en distintas llamadas para asegurarse de que hubiera un acuerdo”, así lo ha asegurado Bauer en una entrevista con Europa Press durante su visita a Madrid.

Las declaraciones del ex máximo responsable militar de la OTAN ponen de relieve la tensión que marcó las negociaciones entre los aliados en torno al nuevo compromiso de inversión en Defensa, ligado al objetivo de destinar el 3,5% del PIB al gasto militar.

España se convirtió en uno de los principales focos de fricción durante la cumbre de La Haya al rechazar comprometerse explícitamente con ese porcentaje de inversión, aunque sí aceptó los nuevos objetivos de capacidades militares acordados por la OTAN.

Bauer explicó que el resultado final de las negociaciones fue el respaldo de España a la denominada “lista de la compra” de la Alianza, es decir, el conjunto de capacidades y sistemas militares considerados necesarios para garantizar la defensa colectiva.

“España, a través del presidente Sánchez, dijo: ‘Sí, estoy de acuerdo’. Y España debería adquirir estas capacidades”, afirmó el almirante neerlandés retirado.

El exjefe militar aliado advirtió además de que el cumplimiento de esos compromisos será sometido a revisiones periódicas por parte de la organización y señaló que cualquier incumplimiento tendrá consecuencias políticas dentro de la OTAN.

“Si España no compra lo que prometió comprar, entonces se le puede reprochar legítimamente a España, igual que a otras naciones que no cumplan lo prometido”, sostuvo.

El gasto en Defensa de un aliado tiene repercusiones en la defensa de todos los miembros de la OTAN, avisa Bauer, quien esboza un paralelismo con un "escudo construido colectivamente" para disuadir la amenaza de Rusia y grupos terroristas internacionales.

"Si falta una pieza porque España, por ejemplo, no está haciendo lo que prometió, ya no podremos defendernos colectivamente. No es solo un problema para España. Es un problema para todos", ha señalado.

Bauer defendió igualmente el papel desempeñado por Mark Rutte al frente de la OTAN y recordó que el secretario general debe lidiar con las prioridades nacionales de los 32 países miembros.

“Cada líder lleva sus propios problemas nacionales a la mesa de la OTAN. Básicamente, esperan que, por arte de magia, el secretario general resuelva sus problemas nacionales en Bruselas o durante la cumbre”, explicó.

Amenaza rusa

Durante la entrevista, el militar neerlandés también lanzó una seria advertencia sobre la amenaza rusa y sostuvo que Europa ya se encuentra inmersa en una guerra híbrida impulsada por Moscú a través de ciberataques y campañas de desinformación.

"Creo que estamos en guerra. Estamos a diario en una guerra cibernética que viene de Rusia", subraya, y hace referencia a los ataques continuos contra empresas, hospitales e infraestructuras, al tiempo que advierte de que la "desinformación" es también otro elemento de guerra que lanza Moscú en todos los países, incluyendo España.

"Es ingenuo pensar que solo estamos en guerra si los tanques rusos entran rodando por Madrid", recalca Bauer, para incidir en que la economía global hace que "nadie sea independiente" ni quede a salvo de una crisis de seguridad. Y

pone como ejemplo el apagón que tuvo lugar en la península en abril de 2025 para insistir en que ese tipo de situaciones de "caos" son las que preceden o suceden durante las guerras.

"Los rusos, como consecuencia de todos esos ciberataques de los últimos años, se han infiltrado en todos esos sistemas", apunta, sobre posibles disrupciones en servicios básicos como el eléctrico.

De todos modos, el ex jefe militar de la OTAN no descarta que Rusia pueda emplearse en un ataque convencional contra territorio aliado.