Brasil sella en Oriente Medio la mayor venta de su avión C-390 Millennium: Emiratos Árabes adquirirá hasta 20 aeronaves

La adquisición potenciará la capacidad de transporte, despliegue y asistencia humanitaria de los Emiratos, con interoperabilidad avanzada con fuerzas aliadas.

El C-390 Millennium fue seleccionado tras exigentes pruebas en Oriente Próximo, destacando por su adaptabilidad y eficiencia operativa.

El contrato incluye diez aviones en firme y diez opciones adicionales, e implica transferencia tecnológica y soporte de mantenimiento en suelo emiratí.

Brasil logra la mayor venta internacional de su avión C-390 Millennium, tras un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos por hasta 20 aeronaves.

La industria aeroespacial brasileña ha alcanzado un hito histórico que redefine su presencia en el mercado global de defensa tras sellar, en Oriente Próximo, la mayor venta internacional de su avión de transporte C-390 Millennium.

Los Emiratos Árabes Unidos (EUA), a través del Consejo Tawazun para la Habilitación de la Defensa, han formalizado un acuerdo con la empresa Embraer que contempla la adquisición de un total de 20 aeronaves, divididas en diez pedidos en firme y diez opciones adicionales de compra.

Este contrato no solo representa un éxito comercial sin precedentes para la compañía sudamericana, sino que también marca el debut triunfal de este modelo en la región, consolidando su reputación como una herramienta esencial para las fuerzas aéreas modernas.

El acto de firma ha contado con la presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Embraer, Nasser Humaid Al Nuaimi, y su director ejecutivo, Bosco da Costa Jr. "Esta aeronave revolucionaria y de eficacia probada proporcionará a la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los EAU la versatilidad y el rendimiento necesarios para llevar a cabo una amplia gama de misiones en cualquier momento y lugar, durante las próximas décadas", ha señalado da Costa Jr.

El acuerdo incluye el desarrollo de capacidades integrales de mantenimiento, reparación y revisión en suelo emiratí, garantizando un soporte posventa de primer nivel en colaboración directa con el tejido industrial local. Esta estructura asegura que la transferencia tecnológica y la sostenibilidad operativa sean pilares fundamentales de la relación a largo plazo.

Firma del acuerdo entre Embraer y EUA Embraer

La elección del C-390 Millennium por parte de EUA no fue una decisión tomada al azar sino el resultado de un riguroso proceso de evaluación técnica. El avión fue sometido a exigentes campañas de pruebas en el entorno operativo real de la región, demostrando una adaptabilidad excepcional a las condiciones climáticas y geográficas extremas de Oriente Próximo.

Los analistas emiratíes determinaron que esta aeronave es la opción más eficiente para optimizar los costes del ciclo de vida y cumplir con requisitos críticos de misión que otros competidores no lograban igualar con la misma versatilidad.

Gracias al C-390, los Emiratos Árabes potenciarán significativamente su capacidad de transporte de carga y tropas, lanzamiento aéreo y evacuación médica. La flexibilidad del Millennium permite operar incluso en pistas no pavimentadas, una característica vital para misiones de asistencia humanitaria y despliegues en zonas de difícil acceso.

Además, su diseño avanzado facilita una interoperabilidad perfecta con los recursos nacionales existentes y con las fuerzas aliadas, convirtiéndolo en un activo estratégico para la estabilidad regional y la respuesta ante emergencias globales.

Al superar a competidores tradicionales en un mercado tan exigente como el de los EAU, el C-390 Millennium demuestra que su combinación de tecnología de vanguardia y fiabilidad operativa es imbatible.