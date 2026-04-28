Taiwán dispone ya de 108 tanques M1A2T Abrams de EEUU y refuerza el escudo terrestre frente a China

El fortalecimiento militar de Taiwán se enmarca en una creciente cooperación con EEUU ante la presión militar de China sobre la isla.

Los Abrams mejoran la capacidad de contraataque ante un posible desembarco chino, complicando cualquier intento de invasión.

La llegada de estos carros refuerza la defensa del norte de la isla, especialmente en áreas estratégicas como Taipéi y el corredor tecnológico de Hsinchu.

Taiwán ha recibido los 108 tanques M1A2T Abrams de EEUU, completando la mayor modernización de su fuerza terrestre en décadas.

Taiwán culminó este 27 de abril la recepción de su flota de carros de combate M1A2T Abrams con la llegada del último lote de 28 unidades procedentes de Estados Unidos.

Con esta entrega, Taipéi dispone ya de los 108 vehículos adquiridos dentro del programa firmado en 2019, una de las mayores modernizaciones de su fuerza terrestre en décadas y un mensaje directo a China en pleno deterioro de la seguridad en el estrecho.

La llegada del último lote no cambia por sí sola el equilibrio militar en Asia, pero sí añade una nueva variable al tablero: cualquier desembarco chino sería hoy más arriesgado, más lento y considerablemente más costoso.

Los blindados fueron trasladados por carretera desde el Puerto de Taipéi hasta el Mando de Entrenamiento Acorazado de Hukou, en el condado de Hsinchu, bajo fuertes medidas de seguridad. Allí comenzará la fase final de conversión operativa, adiestramiento y certificación antes de su despliegue en unidades de primera línea.

La recepción completa de los Abrams supone mucho más que una simple renovación de material. Taiwán sustituye progresivamente una flota envejecida basada en carros CM-11 Brave Tiger y M60A3, plataformas cada vez más limitadas frente a los estándares actuales de combate nocturno, protección y precisión de tiro.

El salto cualitativo es notable: el M1A2T integra un cañón de 120 mm, sensores térmicos avanzados, arquitectura Hunter-Killer y mayor protección.

Esta versión específica para Taiwán incorpora el cañón M256 de ánima lisa, capaz de batir blindados, posiciones fortificadas e incluso objetivos aéreos a baja cota según la munición. Con una tripulación de cuatro efectivos, dispone de 42 proyectiles, motor de turbina de 1.500 caballos de potencia y alcanza 67 km/h en carretera con 426 km de autonomía.

Prioridad estratégica

La mayoría de estos carros se integrará en las brigadas 242ª y 584ª de armas combinadas, desplegadas en el noreste de la isla. No es una elección casual. El norte concentra Taipéi, centros de mando político, el aeropuerto internacional de Taoyuan y el corredor tecnológico de Hsinchu, núcleo vital de la industria mundial de semiconductores.

En caso de crisis, ese sector sería uno de los principales objetivos de una hipotética operación anfibia del Ejército Popular de Liberación. Los Abrams no están pensados para detener la primera oleada en la playa —misión reservada a minas, misiles antibuque, artillería y drones—, sino para algo quizá más decisivo: destruir una cabeza de playa una vez establecida.

El tanque M1A1 Abrams Wikimedia Commons Omicrono

Si fuerzas chinas lograran desembarcar, el momento más vulnerable llegaría durante la expansión hacia el interior, cuando tropas, vehículos anfibios, ingenieros y logística aún permanecen comprimidos en corredores estrechos. Es precisamente ahí donde una reserva acorazada móvil con potencia de fuego superior puede alterar toda la campaña.

En zonas de destrucción preparadas —salidas de playa, cruces de ríos y nudos viarios—, pelotones de Abrams podrían aprovechar visores térmicos y fuego estabilizado en movimiento para batir fuerzas de desembarco con alta probabilidad de impacto al primer disparo, antes de que consoliden su avance tierra adentro.

El norte de Taiwán se perfila como eje prioritario —Taipéi, el aeropuerto de Taoyuan y el corredor tecnológico de Hsinchu—, donde los M1A2T actuarían como fuerza móvil de contraataque: reforzando brigadas de infantería, sellando asaltos aerotransportados y evitando que las puntas de lanza del EPL enlacen cabezas de playa con puertos capturados.

Durante los últimos años, Taiwán se ha visto obligada a fortalecer sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" de su territorio. Por ello, desde una óptica geopolítica, la llegada de los 108 Abrams incrementa el precio potencial de cualquier aventura militar china.

Pekín no solo tendría que planificar el cruce del estrecho —una de las operaciones militares más complejas del mundo contemporáneo—, sino asumir que en las primeras horas en tierra se enfrentaría a blindados pesados modernos de origen estadounidense.

Eso obliga a dedicar más recursos a neutralizarlos: misiles, helicópteros de ataque, drones kamikaze, artillería de precisión y medios de ingeniería. En términos de disuasión, el mensaje es claro: una invasión rápida y barata resulta cada vez menos plausible.

Washington

La entrega se produce además en un contexto de creciente cooperación defensiva entre Estados Unidos y Taiwán. En diciembre de 2025, Washington aprobó un nuevo paquete de ventas militares valorado en 11.000 millones de dólares, incluyendo M142 HIMARS, obuses, misiles FGM-148 Javelin y apoyo logístico.

Para la Casa Blanca, reforzar a Taiwán no implica solo vender armas: significa consolidar una línea avanzada de contención frente al ascenso militar chino en el Indo-Pacífico.

Un sistema Himars de EEUU CENTCOM

Para Pekín, en cambio, cada entrega estadounidense se interpreta como una erosión del principio de “una sola China”.

Con todo, disponer del mejor carro no garantiza el éxito. La guerra de Ucrania ha demostrado que incluso los blindados más sofisticados son vulnerables sin cobertura antiaérea, reconocimiento permanente e integración con infantería y drones.

El verdadero examen para Taiwán comienza ahora: sostener el sistema en términos de mantenimiento, adiestramiento —incluido el nocturno—, dispersión logística, maniobra y coordinación entre fuerzas activas y de reserva.

Con cerca de 70 toneladas, el Abrams impone exigencias en planificación de rutas, evaluación de infraestructuras y apoyo logístico, agravadas por el alto consumo de su turbina.

En este contexto, la incorporación de vehículos de recuperación M88A2, transportadores M1070A1 y semirremolques M1000 será clave para que los carros pasen de símbolo a capacidad real de negación estratégica.