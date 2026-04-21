Dinamarca apuesta por la soberanía europea y elige el sistema SAMP/T NG frente al Patriot de EEUU

La adquisición se enmarca en el impulso europeo para reducir la dependencia tecnológica de EEUU y modernizar la defensa con inversiones que podrían superar los 800.000 millones de euros hasta 2030.

Con esta decisión, Dinamarca se convierte en el tercer país en adoptar esta tecnología, tras Francia e Italia, reforzando la soberanía industrial de Europa.

El SAMP/T NG, desarrollado por Thales y MBDA, ofrece cobertura de 360 grados y capacidad para neutralizar misiles balísticos, de crucero, aeronaves y drones.

Dinamarca ha seleccionado el sistema europeo SAMP/T NG para su defensa antiaérea, optando por el consorcio Eurosam frente al Patriot estadounidense.

En un movimiento estratégico que refuerza la autonomía industrial del continente, Dinamarca ha seleccionado al consorcio Eurosam —integrado por la francesa Thales y la europea MBDA— para el suministro de su próxima red de defensa antiaérea.

El anuncio, realizado este martes por Thales, confirma la adquisición del sistema SAMP/T NG (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre de Nouvelle Génération), la gran apuesta de Europa para competir con el dominio histórico del sistema de Patriot de fabricación estadounidense.

El contrato prevé que las primeras unidades comiencen a entregarse en 2028. Más que una simple evolución, el SAMP/T NG se presenta como el sistema europeo de defensa aérea terrestre de medio y largo alcance más avanzado del momento.

El SAMP/T NG constituye el núcleo de SkyDefender, el sistema integrado de defensa aérea y antimisiles multicapa y multidominio lanzado por Thales.

Diseñado para ofrecer cobertura integral de 360 grados, el SAMP/T NG puede neutralizar de forma simultánea misiles balísticos de última generación, misiles de crucero —tanto subsónicos como supersónicos—, así como aeronaves y drones de combate (UCAV).

Batería Patriot Raytheon

Con esta decisión, Copenhague se convierte en el tercer cliente de esta tecnología, uniéndose a Francia e Italia, los impulsores originales del proyecto.

No obstante, el desafío de mercado sigue siendo notable: mientras el SAMP/T NG gana tracción, el sistema Patriot estadounidense mantiene su hegemonía en el Viejo Continente, operado actualmente por siete Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España.

El SAMP/T NG es el sistema móvil de defensa tierra-aire más avanzado, diseñado para garantizar la protección del espacio aéreo danés y contribuir de forma decisiva a la defensa de las naciones europeas y de la OTAN», afirmó Hervé Dammann, vicepresidente ejecutivo de Sistemas Terrestres y Aéreos de Thales.

"Made in Europe"

La elección de Dinamarca no es un hecho aislado, sino un síntoma del cambio de paradigma en la política de defensa regional. El acuerdo se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de Bruselas para reducir la dependencia tecnológica de Washington y fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa europea (EDTIB).

Este giro estratégico está respaldado por el ambicioso plan ReArm Europe de la Comisión Europea.

Según las proyecciones del organismo, se estima que el gasto adicional en defensa podría alcanzar los 800.000 millones de euros (aprox. 941.000 millones de dólares) para el año 2030, una cifra récord destinada a modernizar arsenales y, sobre todo, a garantizar que el capital europeo financie soluciones desarrolladas dentro de sus propias fronteras.