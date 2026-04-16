Rusia señala a Oesía, empresa española con sede en Madrid, como "objetivo militar" por producir drones para Ucrania

Rusia ha incluido a la empresa española UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, en una lista de posibles objetivos militares por suministrar drones a Ucrania.
El expresidente ruso Dmitri Medvédev difundió la lista en redes sociales y advirtió que las instalaciones europeas fabricantes de drones son objetivos potenciales para el Ejército ruso.
La amenaza afecta a empresas de doce países, entre ellos España, Alemania, Italia y Reino Unido, acusadas de apoyar a Ucrania mediante tecnología militar.
El señalamiento explícito de empresas como UAV Navigation supone un cambio en la estrategia rusa, pasando de advertencias generales a identificar objetivos concretos.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este jueves un comunicado en el que incluye a una empresa del Grupo Oesía, presidido por Luis Furnells, en una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas debido a su apoyo a Ucrania en el suministro de drones.
En concreto, el organismo ruso ha incorporado a UAV Navigation, filial del Grupo Oesía con sede en San Sebastián de los Reyes (en Madrid), como "objetivo potencial" para sus fuerzas militares. La advertencia se produce después de que se confirmara la colaboración de la compañía madrileña con Ucrania mediante el suministro de drones.
El presidente del grupo, Luis Furnells, ha reconocido a EL ESPAÑOL la cooperación en materia de aviones no tripulados con Ucrania y ha señalado que entra dentro del "trabajo conjunto con el Gobierno español en el marco del compromiso con Europa".
Ha sido el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia —el principal órgano consultivo del presidente en materia de seguridad y defensa—, Dmitri Medvédev, quien ha difundido en redes sociales la lista de objetivos, en la que figura la empresa española.
"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas. Cuándo se materialicen los ataques depende de lo que venga después", ha escrito. "¡Que duerman bien, socios europeos!", ha concluido.
Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners!
La amenaza rusa se dirige contra doce países —Alemania, República Checa, Dinamarca, España, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía— y un total de 21 objetivos militares, entre los que figura la citada filial de Oesía, a la que acusa de suministrar "receptores de radionavegación espacial" al Gobierno de Volodímir Zelenski.
El año pasado, durante una visita a España, el mandatario ucraniano tuvo reuniones con varias empresas de la industria de la Defensa española.
La advertencia del Kremlin llega pocos días después de que el presidente ucraniano anunciara, por primera vez, la captura de una posición enemiga utilizando exclusivamente sistemas robóticos terrestres y drones, sin la participación directa de infantería. "Un robot fue a las zonas más peligrosas en lugar de un soldado", afirmó el mandatario en un vídeo.
Este movimiento supone una escalada en la retórica del Kremlin. Si bien Medvédev ha proferido amenazas recurrentes contra los países europeos por su respaldo a Kiev, estas solían ser advertencias generales o mensajes velados. Hace apenas 24 horas, calificó de "drástica escalada" los planes de los europeos para incrementar la producción y la transferencia de drones a Ucrania.
Sin embargo, el señalamiento directo a UAV Navigation y a otras empresas del sector marca un cambio de estrategia: de la intimidación velada se ha pasado a la identificación de objetivos específicos para ataques militares.
El miércoles, durante el Wake Up Spain! Wake Up Europe!, un foro organizado por EL ESPAÑOL dos diputados británicos, el conservador Sir Bernard Jenkin y el laborista Graeme Downie, coincidieron en una conversación en que Europa está en guerra con Rusia y que los Estados miembros deben "despertar" ante esta amenaza. "No es momento de políticas bipartidistas cuando se trata de la seguridad nacional, de prepararse para la guerra", señalaron.
Europa, en guerra
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha desplegado una estrategia de guerra híbrida que va más allá de la propaganda. Diversos servicios de inteligencia europeos —incluidos los de Alemania, Polonia y el Reino Unido— han alertado sobre una campaña coordinada para desestabilizar a los aliados de Kiev mediante ataques físicos y digitales.
"El aumento de sabotajes submarinos, sumado a los ciberataques y a las interferencias en las señales GPS de embarcaciones y aviones, encaja en el patrón de una guerra híbrida, que combina tácticas militares convencionales con operaciones cibernéticas, económicas y psicológicas", explicaba Linas Kojala, director del think tank lituano Geopolitics and Security Studies Center (GSSC) en conversación con este periódico.
Sin ir más lejos, hace apenas una semana, el primer ministro británico, Keir Starmer, informó que sus Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para disuadir a submarinos rusosque se habían adentrado en sus aguas territoriales.
Estos ataques híbridos, en realidad, forman parte de una estrategia recurrente tanto en el mar del Norte como en el Báltico. Allí, los países de la zona —miembros de la OTAN— se han visto obligados a intensificar la vigilancia sobre infraestructuras críticas, como cables de fibra óptica y gasoductos, tras detectar movimientos inusuales de buques rusos en puntos estratégicos.