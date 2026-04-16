Rusia señala a Oesía, empresa española con sede en Madrid, como "objetivo militar" por producir drones para Ucrania

El miércoles, durante el Wake Up Spain! Wake Up Europe!, un foro organizado por EL ESPAÑOL dos diputados británicos, el conservador Sir Bernard Jenkin y el laborista Graeme Downie, coincidieron en una conversación en que Europa está en guerra con Rusia y que los Estados miembros deben "despertar" ante esta amenaza. "No es momento de políticas bipartidistas cuando se trata de la seguridad nacional, de prepararse para la guerra", señalaron.

Europa, en guerra

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha desplegado una estrategia de guerra híbrida que va más allá de la propaganda. Diversos servicios de inteligencia europeos —incluidos los de Alemania, Polonia y el Reino Unido— han alertado sobre una campaña coordinada para desestabilizar a los aliados de Kiev mediante ataques físicos y digitales.

"El aumento de sabotajes submarinos, sumado a los ciberataques y a las interferencias en las señales GPS de embarcaciones y aviones, encaja en el patrón de una guerra híbrida, que combina tácticas militares convencionales con operaciones cibernéticas, económicas y psicológicas", explicaba Linas Kojala, director del think tank lituano Geopolitics and Security Studies Center (GSSC) en conversación con este periódico.

Sin ir más lejos, hace apenas una semana, el primer ministro británico, Keir Starmer, informó que sus Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para disuadir a submarinos rusos que se habían adentrado en sus aguas territoriales.

Estos ataques híbridos, en realidad, forman parte de una estrategia recurrente tanto en el mar del Norte como en el Báltico. Allí, los países de la zona —miembros de la OTAN— se han visto obligados a intensificar la vigilancia sobre infraestructuras críticas, como cables de fibra óptica y gasoductos, tras detectar movimientos inusuales de buques rusos en puntos estratégicos.